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Oynat Apple'ın yirminci yıla özel hazırladığı iPhone 20 Pro, radikal yeniliklerle geliyor. Eylül 2027'de tanıtılması beklenen cihaz, dört kenarı kavisli cam tasarımıyla neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunacak. Cihazın en dikkat çeken yönü ise gelişmiş LOFIC teknolojisine sahip 200 megapiksellik yeni ana kamerası olacak. Gelişmiş A21 Pro işlemci ve yeni pil teknolojisiyle model, geleceğin akıllı telefon standardını belirleyebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın 20. yıl dönümüne özel hazırladığı iPhone 20 Pro modelinin, tasarım ve kamera teknolojileri açısından önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyor. 2027 yılının Eylül ayında tanıtılması öngörülen cihazın, dört kenarı kavisli cam ekranı ve 200 MP çözünürlüğündeki yeni ana kamera sensörüyle dikkat çekebileceği konuşuluyor. Sızıntılar, Apple'ın yalnızca donanım özelliklerini güncellemek yerine iPhone'un dış görünümünde de daha kapsamlı bir değişikliğe hazırlandığını gösteriyor.

iPhone 20 Pro, 200 MP kamera ve kavisli ekranla gelebilir

Apple'ın 2007 yılında ilk iPhone'u piyasaya sürmesinin üzerinden 20 yıl geçecek olması, 2027 yılında tanıtılacak modelleri ayrı bir konuma taşıyor. Bloomberg'den Mark Gurman, daha önce Apple'ın bu özel dönem için cam ağırlıklı ve daha iddialı bir tasarım üzerinde çalıştığını bildirmişti. Eylül 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen cihazın iPhone 20 Pro adını taşıyıp taşımayacağı ise henüz kesinleşmiş değil. Apple'ın geçmişteki isimlendirme tercihleri dikkate alındığında, yıl dönümüne özel farklı bir model adı kullanması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Yeni tasarımın merkezinde ekranın dört kenarına yayılan kavisli cam yapı yer alıyor. Metal çerçevenin ön taraftaki cam panel ile arka cam yüzeyi birleştirmesi bekleniyor. Böylece ekranın yan kenarlarında belirgin sınırlar oluşturan geleneksel tasarımdan uzaklaşılması hedefleniyor. Bununla birlikte sızıntılarda tarif edilen görünümün, geçmişte bazı Android üreticilerinin kullandığı aşırı kavisli ekranlardan farklı olacağı belirtiliyor. Daha kontrollü ve ince geçişlere sahip bir kavis tercih edilmesi, hem cihazın görünümünü hem de ekranın kenarlarından kullanım deneyimini etkileyebilir.

Başka bir sızıntı kaynağı ise Apple'ın tasarım geliştirme sürecinde aynı anda dört farklı prototip üzerinde çalıştığını ileri sürüyor. Bu prototiplerden ikisinin tamamen kavisli cam ekran tasarımını kullandığı, diğer ikisinin ise geleneksel düz ekranlı alternatifler olduğu aktarılıyor. Yaklaşık üç yıldır devam ettiği belirtilen geliştirme sürecinde Apple'ın daha belirgin kavislerden vazgeçerek daha ince geçişlere yöneldiği ifade ediliyor.

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Sızıntılarda ekran çerçevelerinin yaklaşık 1 milimetre kalınlığında olacağı öne sürülüyor. Kavisli cam yapının da etkisiyle ön yüzün neredeyse tamamen ekrandan oluşuyormuş gibi görünmesi bekleniyor. İnternette paylaşılan bazı ekran koruyucu örneklerinin bu tasarım anlayışıyla örtüştüğü iddia edilse de bunların doğrudan Apple'ın nihai ürününü temsil ettiğini söylemek mümkün değil.

Kamera tarafındaki en dikkat çekici iddia ise Apple'ın 200 MP çözünürlüğünde yeni bir ana sensör geliştirdiği yönünde İddiaya göre sensör, LOFIC adı verilen görüntüleme teknolojisinden yararlanabilir. Bu teknoloji, özellikle görüntünün çok aydınlık ve karanlık bölgelerini aynı karede daha dengeli kaydetmeye yönelik bir yaklaşım sunuyor. iPhone 20 Pro'da böyle bir sistem kullanılması durumunda özellikle gece çekimleri, ters ışık fotoğrafları ve yüksek kontrastlı sahnelerde iyileşme görülebilir. Ancak 200 MP çözünürlük tek başına görüntü kalitesinin artacağını garanti etmiyor; sensör boyutu, piksel yapısı, görüntü işleme algoritmaları ve optik sistem de sonucu belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Son olarak donanım tarafında konuşulan diğer yenilikler de cihazın kapsamlı bir güncelleme alabileceğini gösteriyor. İddialar arasında Pro modeli için yaklaşık 6,4 inç, Pro Max modeli için ise 7 inçe yaklaşan daha büyük OLED ekranlar bulunuyor. Ayrıca yeni nesil A21 Pro işlemcinin, önceki 2 nanometre üretim sürecine dayanan bir mimariyle geliştirilebileceği öne sürülüyor. Batarya tarafında ise enerji yoğunluğunu artırmak amacıyla silikon anot teknolojisinin değerlendirilmesi gündemde. Bununla birlikte bu özelliklerin hiçbiri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil.

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İddia: iPhone 20 Pro için ezber bozan tasarım ve kamera

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