    Şaşırtıcı iddia: Nvidia bir PC üreticisini satın almayı değerlendiriyor

    Son dönemde yapay zeka çipleriyle büyük çıkış yakalayan Nvidia ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şirket, büyük bir bilgisayar üreticisini satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

    İddia: Nvidia bir PC üreticisini satın almayı değerlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka veri merkezi pazarını kasıp kavuran Nvidia ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şirket, büyük bir bilgisayar üreticisini satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Raporda Nvidia'nın hangi şirketi hedeflediği belirtilmemiş olsa da, piyasa tepkisi potansiyel adayların Dell veya HP olabileceğini gösteriyor.

    "Görüşmelerde son aşamaya gelindi"

    PC pazarı son dönemde pek iyi bir performans sergilemiyor. Yapay zekaya yönelim ve donanım tedarikindeki sıkıntılar, üreticilerin tüketici talebini canlı tutmasını zorlaştırmış durumda. Bu ortamda SemiAccurate tarafından yayımlanan bir rapor, Nvidia’nın PC ve sunucu tarafında büyük bir satın alma planladığını öne sürüyor. İddiaya göre görüşmeler yaklaşık bir yıldır sürüyor ve artık son aşamaya yaklaşmış durumda.

    Bu söylentilerin arkasındaki en güçlü ihtimal, Nvidia’nın dizüstü bilgisayar işlemcileriyle pazara daha agresif bir giriş yapmaya hazırlanması. Şirket CEO’su Jensen Huang’ın hedeflerinden birinin, bu çipleri 150 milyona kadar cihazda görmek olduğu belirtiliyor.

    Eğer bir OEM satın alımı gerçekleşirse, NVIDIA kendi donanımını kullanan sistemleri doğrudan tasarlayıp optimize edebilir. Bu da şirketi sadece bir çip üreticisi olmaktan çıkarıp doğrudan bir PC üreticisine dönüştürebilir.

    Şu an için bu bilgiler yalnızca birer iddiadan ibaret. Ancak doğru çıkarsa, bu hamle PC pazarının dengelerini ciddi şekilde değiştirebilir ve Nvidia’yı çok daha farklı bir konuma taşıyabilir.

    Kaynakça https://wccftech.com/a-wild-rumor-says-nvidia-might-be-looking-to-acquire-a-pc-manufacturer/ https://in.investing.com/news/stock-market-news/roblox-stock-rises-5-on-new-agebased-parental-controls-93CH-5335162
