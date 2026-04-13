Şaşırtıcı iddia: Nvidia bir PC üreticisini satın almayı değerlendiriyor

PC pazarı son dönemde pek iyi bir performans sergilemiyor. Yapay zekaya yönelim ve donanım tedarikindeki sıkıntılar, üreticilerin tüketici talebini canlı tutmasını zorlaştırmış durumda. Bu ortamda SemiAccurate tarafından yayımlanan bir rapor, Nvidia’nın PC ve sunucu tarafında büyük bir satın alma planladığını öne sürüyor. İddiaya göre görüşmeler yaklaşık bir yıldır sürüyor ve artık son aşamaya yaklaşmış durumda.

Bu söylentilerin arkasındaki en güçlü ihtimal, Nvidia’nın dizüstü bilgisayar işlemcileriyle pazara daha agresif bir giriş yapmaya hazırlanması. Şirket CEO’su Jensen Huang’ın hedeflerinden birinin, bu çipleri 150 milyona kadar cihazda görmek olduğu belirtiliyor.

Eğer bir OEM satın alımı gerçekleşirse, NVIDIA kendi donanımını kullanan sistemleri doğrudan tasarlayıp optimize edebilir. Bu da şirketi sadece bir çip üreticisi olmaktan çıkarıp doğrudan bir PC üreticisine dönüştürebilir.

Şu an için bu bilgiler yalnızca birer iddiadan ibaret. Ancak doğru çıkarsa, bu hamle PC pazarının dengelerini ciddi şekilde değiştirebilir ve Nvidia’yı çok daha farklı bir konuma taşıyabilir.