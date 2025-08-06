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    Nvidia'nın Çin'e sattığı AI çiplerinde uzaktan devre dışı bırakma mekanizması olabilir

    Çin'in yapay zeka alanındaki atılımında büyük rol oynayan Nvidia GPU'ları, tehlikeli bir sır saklıyor olabilir. Çin, Nvidia'nın AI çiplerine gizli bir mekanizma yerleştirmiş olabileceğini düşünüyor.

    Nvidia'nın Çin'e sattığı AI çiplerinde uzaktan devre dışı bırakma mekanizması olabilir Tam Boyutta Gör
    Amerika ile Çin arasında giderek kızışan yapay zeka yarışında Nvidia'nın GPU'ları da kritik bir rol oynuyor. Donald Trump, Nvidia'nın en güçlü AI çiplerini Çin'e satmasını yasaklamış olsa da Çinli şirketler H20 gibi daha düşük kapasiteli GPU'larla da dikkat çekici işler ortaya koyabiliyor. Diğer yandan normalde Çin'e satılması yasak olan bazı GPU'ların da Singapur ve Tayland gibi ülkeler üzerinden kaçak olarak Çin'e sokulduğu biliniyor. Ne var ki bu hafta ortaya çıkan bilgiler, Çin'e giden bu AI çiplerinin üzerinde oynanmış olabileceğini gösteriyor.

    Çin Siberalem İdaresi (Cyberspace Administration of China), geçtiğimiz hafta Nvidia'yla iletişime geçerek, Çin'e satılan H20'lerde tespit ettiği güvenlik açıkları hakkında bir rapor istedi. Çünkü Çin Siberalem İdaresi'nin tespit ettiği bulgular, bu GPU'larda bilerek bir arka kapı bırakıldığına işaret ediyordu. Dahası bu arka kapının bir tür "kill switch" (bu cihazların uzaktan devre dışı bırakılmasını sağlayacak gizli bir meknizma) olarak işlev görebileceği ima ediliyordu.

    Nvidia'nın Çin'in "Kill Switch" İddialarını Reddetti

    Özellikle ABD dışında Nvidia'nın itibarını sarsabilecek olan bu ima, şirketi de harekete geçirdi. Nvidia, dün akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayarak Çin'in bu iddialarını reddetti. Nvidia'nın Siber Güvenlik Şefi David Reber, "Nvidia'nın GPU'larında kill switch ya da arka kapı yoktur ve olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

    Şimdi asıl soru, Çin’in bu gelişmeler ışığında nasıl bir yol izleyeceği. Çin Siberalem İdaresi’nin ortaya attığı bu iddialar, şüphesiz ki Nvidia GPU’larına duyulan güveni sarsacaktır. Ancak Çin’in Nvidia’ya alternatif olabilecek yerli GPU çözümleri hâlâ sınırlı. Başta Huawei’nin Ascend serisi olmak bazı yerli alternatifler ortaya çıkmış osa da bu çözümler henüz Nvidia’nın ürünlerinin ulaştığı performans ve ölçek düzeyine tam olarak erişmiş değil. Üretim kapasitesi, yazılım desteği ve ekosistem gibi alanlarda hâlâ önemli boşluklar bulunuyor. Bu yüzden Çin'in bir süre daha Nvidia GPU'larına bel bağlamaktan başka şansı olmayabilir.

    Diğer yandan Çin pazarının kaybı, son dönemde hızla yükselen Nvidia'nın rüzgarını kesebilir. Çin'e yapılan H20 satışları, Nvidia'ya her yıl on milyarlarca dolar kazandırıyor. Böylesi önemli bir gelir kapısının kapanması, şirketin büyüme hızına ket vuracaktır. Bu yüzden yaşanan bu gelişmenin ne tür sonuçları olacağı, iki taraf için de belirleyici olacak.

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