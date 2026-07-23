Nikkei'den çarpıcı iddia: Teknoloji devleri 1.6 trilyon dolarlık AI borcunu gizliyor

Yapay zekâ yarışı son iki yılda teknoloji sektörünün en büyük yatırım alanına dönüşmüş durumda. OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon gibi şirketler, daha güçlü yapay zekâ modelleri geliştirip işletebilmek için dünyanın dört bir yanında milyarlarca dolarlık veri merkezleri inşa ediyor; binlerce GPU satın alıyor ve enerji altyapısına büyük yatırımlar yapıyor. Bu devasa harcamaların resmi bilançolara yansıyan rakamları, ekonomistleri fazlasıyla endişelendirmeye yetiyordu. Ancak görünen o gerçek tablo daha da sıkıntılı olabilir.

Japon ekonomi gazetesi Nikkei tarafından yayımlanan yeni bir analize göre Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta ve Oracle'ın yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalarının önemli bir kısmı resmi bilançolara yansımayacak şekilde gizleniyor. Nikkei'nin hesaplarına göre bu beş şirket 1.65 trilyon dolarlık borcu gizliyor ki bu resmi bilançolara yansıyan toplam 1.35 trilyon dolarlık toplam borçtan bile daha yüksek. Yani eğer Nikkei'nin ortaya attığı bu iddia doğruysa, bu beş şirket AI için aslında açıkladıklarının iki katından fazla borçlanıyor demektir.

Nikkei: Asıl Yükümlülükler Bilançoda Değil, Dipnotlarda Yer Alıyor

Nikkei'ye göre şirketler bunun için aslında yasa dışı bir şey yapmıyor. Aksine finansal yükümlülüklerin tamamı finansal raporlarda açıklanıyor. Ancak bilançoda borç olarak işlenmek yerine, dipnotlara "gizleniyor".

Bu sistem genellikle özel amaçlı şirketler (SPV) üzerinden yürütülüyor. Teknoloji şirketleri, veri merkezi gibi büyük projeler için ayrı bir tüzel kişilik oluşturuyor ya da mevcut bir yatırım ortağıyla birlikte yeni bir şirket kuruyor. İnşaat ve altyapı finansmanı bu şirket üzerinden sağlanırken, ana teknoloji şirketi ise uzun vadeli kira veya kapasite kullanım anlaşmaları imzalıyor. Böylece projeye ilişkin milyarlarca dolarlık borç, doğrudan ana şirketin bilançosuna yazılmıyor. Bu yapı sayesinde şirketlerin resmi borcu daha düşük görünürken, gelecekte ödenmesi zorunlu olan uzun vadeli finansal yükümlülükler dipnotlara ekleniyor.

Meta'nın 27 Milyar Dolarlık Veri Merkezi Bu Yapının En Çarpıcı Örneklerinden Biri

Tam Boyutta Gör Nikkei analizinde en dikkat çekici örnek olarak Meta'nın Louisiana'da inşa ettiği Hyperion veri merkezi gösteriliyor. Meta, bu proje için yatırım şirketi Blue Owl Capital ile birlikte ayrı bir şirket kurdu. Veri merkezinin finansmanı ise bu yeni şirket tarafından yaklaşık 27 milyar dolarlık borçlanma yoluyla sağlandı.

Meta veri merkezinin tek kullanıcısı olmasına rağmen, borç hukuken bu özel amaçlı şirkete ait olduğu için kendi bilançosuna dâhil etmiyor. Nikkei'nin hesaplamalarına göre Meta'nın bilanço dışındaki toplam finansal yükümlülükleri yaklaşık 420 milyar dolara ulaşıyor. Bu da şirketin resmi olarak açıkladığı toplam borcun yaklaşık üç katına karşılık geliyor.

Benzer finansman modellerinin Alphabet, Microsoft, Amazon ve Oracle tarafından da yaygın şekilde kullanıldığı belirtiliyor.

Enron Benzerliği Endişe Verici

Bu bilanço dışı finansman modeli doğal olarak akıllara 2001 yılında büyük bir muhasebe skandalıyla iflas eden Enron'u getiriyor. ABD merkezli bu enerji şirketi de borçlarını gizlemek için özel amaçlı şirketlerden yararlanmıştı. Ancak günün sonunda gerçekler ortaya çıkınca tarihin en büyük iflaslarından biri yaşanmıştı. Şimdi AI yatırımlarının benzer şekilde gizlenmesi de Enron vakasını akıllara getiriyor ki bu küresel ekonomi için pek hayra alamet değil. Çünkü AI yatırımları, bugün bütün küresel ekonomiyi dibe çekebilecek bir noktaya gelmiş durumda. Nitekim son dönemde AI balonuna yönelik endişelerin sık sık dile getirilmesi de bundan.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (20 Temmuz 2026) 2 gün önce eklendi

Yapay Zekâ Beklenen Geliri Üretemezse Tüm Sistem Çökebilir

Analistlere göre bugünkü finansman modeli ancak yapay zekâ yatırımlarının beklenen gelirleri üretmesi hâlinde sürdürülebilir olacak. Çünkü veri merkezleri faaliyete geçtiği anda bugüne kadar bilanço dışında kalan kira yükümlülükleri de şirketlerin finansal tablolarına girmeye başlayacak. Eğer yapay zekâ hizmetlerine yönelik talep beklendiği kadar hızlı büyümez veya bu yatırımlar yeterli gelir yaratamazsa, milyarlarca dolarlık bir dengesizlik oluşacak. Tabii böyle bir senaryoda zarar yalnızca teknoloji şirketlerini değil; bu projeleri finanse eden bankaları, tahvil yatırımcılarını ve sigorta kuruluşlarını da etkileyecek. Bu da çok korkulan o AI balonunun patlaması için bardağı taşıran son damla olabilir.

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İddia: Teknoloji devleri AI yüzünden oluşan dev borcu gizliyor

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