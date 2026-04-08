İddia: Türkiye, İtalya’dan füze savunma sistemi satın alabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Türkiye, İran kaynaklı füze tehditleri sonrası Avrupa yapımı füze savunma sistemlerini satın almak ve ortak üretimini gerçekleştirmek üzere İtalya ile görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’in haberi dayandırdığı kaynaklar, Türkiye’nin uzun süredir Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam GIE tarafından üretilen SAMP/T füze bataryalarını hava savunmasını güçlendirmek amacıyla talep ettiğini belirtiyor.

SAMP/T yeniden gündemde

Görüşmelerin varlığı ilk olarak Yeni Şafak tarafından duyurulmuştu. Geçmişte SAMP/T projesi, Fransa’nın da dahil olduğu üçlü bir yapı içinde gündeme gelmiş ancak siyasi gerilimler ve Türkiye’nin hassasiyetlerinin yeterince karşılanmaması nedeniyle ilerleme kaydedilememişti. Yeni dönemde ise Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin süreci daha gerçekçi ve sonuç odaklı bir zemine taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye’nin temel önceliği, kısa vadede hava savunma açığını kapatırken uzun vadede tamamen yerli ve mili sistemlerle bağımsız bir savunma altyapısı kurmak. Bu çerçevede, SAMP/T sistemi sadece bir tedariğin ötesinde teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

Bu içerik hazırlandığı sırada Savunma Bakanlığı veya İtalyan hükümeti tarafından herhangi bir yorum gelmedi.

İran tehdidi etkili oldu

Türkiye, halihazırda kendi katmanlı hava savunma sistemi “Çelik Kubbe” için yoğun mesai harcıyor. Çelik Kubbe’nin bazı unsurları devrede olsa da henüz yaygın bir koruma sağlanmış değil. Bu bağlamda İran’dan atılan dört füzenin NATO güçleri tarafından engellenmesi de Türkiye’yi hızlı bir çözüme itmiş olabilir.

Ankara, uzun süredir NATO ortaklarını, hava savunma silahlarını ortak üretim yoluyla geliştirme fikrine ikna etmeye çalışıyordu. 2018 yılında Türkiye ve Eurosam arasında ortak üretim anlaşması imzalanmış ancak Fransa’nın itirazları ilerlemeyi engellemişti.

SAMP/T nedir?

Kara konuşlu, orta irtifa, uzun menzilli, hava ve kısa menzilli balistik füze savunma sistemi olan SAMP/T, MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales ortaklığında kurulan EUROSAM konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor. SAMP/T, yalnızca uçaklara karşı değil, aynı zamanda balistik füzeler, seyir füzeleri, İHA’la, anti – radyasyon füzeleri, gemisavar füzeler, taktik ve kısa menzilli balistik füzeler vb. geniş bir yelpazede hedeflere angaje olabiliyor. Arabel Multi-Fuction Radar ve Ground Master 400 ile çalıştığında tespit ve takip mesafesi 400+ km olan SAMP/T, 150 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Füze olarak ise Aster füze ailesini kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: