İddia: Türkiye Ukrayna’ya Korkut'u gönderdi; Sistem Rusya'ya karşı sahada denendi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Ukrayna’ya az sayıda Korkut hava savunma sistemi gönderdiği öne sürüldü. Ukraynalı yetkililere dayandırılan iddiaya göre sistemler Rus saldırılarına karşı sahada kullanıldı ve Ukrayna tarafı performanstan memnun kaldı.

Ukraynalılar memnun kaldı

Middle East Eye’ın (MEE) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye, 2026’nın başlarında Ukrayna’ya Korkut hava savunma sistemleri tedarik etti. Ukrayna’nın az sayıda Türk yapımı sistem aldığı öne sürülürken savaş alanında kaç Korkut biriminin kullanıldığı açıklanmadı.

İddiaya göre Ukrayna, sistemleri sahada test ederek hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçladı. Korkut’un Ukrayna’ya teslim edildiğine yönelik iddialar şu aşamada Türkiye veya Ukrayna tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

ASELSAN tarafından geliştirilen Korkut, alçak irtifa hava tehditlerine karşı kullanılan namlulu bir hava savunma sistemi. Tipik bir Korkut konfigürasyonu üç silah sistemi aracından ve bir komuta-kontrol aracından oluşuyor.

Sistem, hava hedeflerini 25 mm toplarla vuruyor. Korkut, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi tehditlere karşı kullanılabiliyor. Sistem ayrıca FPV dronları ve kablolu dronlarla mücadele için 25 mm akıllı mühimmat kullanacak şekilde tasarlanıyor.

Ukraynalı yetkili: Korkut Rus saldırılarına karşı başarılı oldu

Tam Boyutta Gör MEE’ye konuşan ve hükümet kısıtlamaları nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir Ukraynalı yetkili, Korkut’un Rus saldırılarına karşı büyük ölçüde etkili olduğunu öne sürdü.

Yetkili, sistemin kullanımı sırasında bazı sorunlarla karşılaşıldığını ancak bunların büyük problemlere dönüşmediğini belirtti: “Elbette bazı sorunlar vardı ancak bunların hiçbiri birkaç küçük düzenlemeyle aşılamayacak sorunlar değildi.”

Ukraynalı yetkili, bu deneyimin ardından Korkut’un savaşta kendini kanıtlamış bir sistem olarak değerlendirilebileceğini ve ülkesinin daha fazla sistem satın almakla ilgilendiğini söyledi. Ancak yeni alımların fiyatlandırmaya bağlı olacağı belirtildi.

Ukraynalı yetkililerin aktardığı bilgilere göre çok sayıda Türk savunma şirketi, ürünlerini Ukrayna ordusuyla birlikte test ediyor. Kiev yönetiminin bu girişimleri desteklediği ve savaş ortamının sağladığı gerçek saha deneyiminden yararlanarak sistemlerin kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

ASELSAN yeni Korkut ihracatlarını açıklayacak

Öte yandan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu kapsamında yaptığı açıklamada Korkut’un 9 ülke tarafından kullanıldığını söyledi. Akyol, “Korkut’la ilgili yeni ihracat sözleşmelerini de önümüzdeki dönem duyuracağız” dedi.

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