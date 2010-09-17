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IDF 2010: Asus, Intel platformuyla akıllı televizyon pazarına giriyor

8 yıl
9,3b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDF 2010: Asus, Intel platformuyla akıllı televizyon pazarına giriyor
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San Francisco'daki Moscone Center'da düzenlenen Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un katılımcıları arasında önde gelen donanım üreticilerinden Asus da yer alıyordu. Intel tarafından yakın geleceğin en heyecanlı gelişmelerinden biri olarak yorumlanan akıllı televizyon segmenti için kendi hazırladığı çözümü sergileyen Asus, donanım dünyasındaki marka kimliğini tüketici elektroniğine de yansıtarak yeni yeni oluşmaya başlayan segmentlerde pazar lideri olmayı hedefliyor. Asus tarafından prototipi sergilenen akıllı tv kutusu, Intel'in çok güvendiği Atom CE 4100 işlemcisini kullanıyor. 1080p videoları oynatabilen ve ARM tabanlı çözümlere kıyasla çok daha yüksek işlem gücü sunan işlemcisi üzerinde Windows Embedded 7 platformunu çalıştıran çözüm tasarım anlamında günümüzün uydu alıcılarını andırıyor.

Başta kullanıcı ara birimi olmak üzere uzaktan kumanda tasarımı gibi detayları için Asus'un geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü akıllı tv çözümü, televizyonu bir bilgisayara çeviriyor. Geleneksel tv özelliklerine ek olarak kullanıcıların internete erişmesini, sosyal ağlarda gezmesini, elektronik postalarını kontrol etmesini ve YouTube videolarını izleyebilmesini sağlayan çözümün kullanıcılarla buluşacak nihai sürümünün Ocak ayında yapılacak CES 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor.

IDF 2010: Asus, Intel platformuyla akıllı televizyon pazarına giriyor
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IDF 2010: Asus, Intel platformuyla akıllı televizyon pazarına giriyor
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DH Misafiri 8 yıl
tümleşik cihazların hiçbir işi doğru yapamaması gerçeği varken, bir de bu cihazı tümleşik aygıtlara ekler iseler, o televizyonun kaynakları iyice paylaşılmış olur ki, bu da o televizyonun esas işi olan televizyon görevini hakkıyla yerine getirememesi sonucunu doğurur. mesela playerleri tüamleştirdiler ama sadece tümleştirebildiler. basit videoların dışındaki yüksek kaynak kullanan videolarda birçok video ve ses kodlamalarında sorun yaşamaktalar. bu özelliklere sahip olan cihazları alanların da bu özellikleri meraktan 1-2 denedikten sonra bir daha kullandıklarını sanmıyorum.
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Batuist 8 yıl
Aslında bu cihazları televizyonların içerisine entegre etmeleri çok daha güzel olur.. sanırım televizyon de üreten büyük teknoloji markaları bunu yapabilir.. mesela samsung, sharp, LG gibi markalar harici bir kutuya ihtiyaç duymaksınız bu donanımları entegre bir şekilde televizyonla birlikte sunarlar.. Bence daha iyi olur. Tüm konsept bir arada olur..
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Rock_Rage 8 yıl

Batuist

Aslında bu cihazları televizyonların içerisine entegre etmeleri çok daha güzel olur.. sanırım televizyon de üreten büyük teknoloji markaları bunu yapabilir.. mesela samsung, sharp, LG gibi markalar harici bir kutuya ihtiyaç duymaksınız bu donanımları entegre bir şekilde televizyonla birlikte sunarlar.. Bence daha iyi olur. Tüm konsept bir arada olur..


Hersey yavas yavas once bole somurcekler daha sonra içine koyup bidaha satacaklar.

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