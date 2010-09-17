IDF 2010: Asus, Intel platformuyla akıllı televizyon pazarına giriyor

San Francisco'daki Moscone Center'da düzenlenen Intel Geliştiriciler Forumu 2010'un katılımcıları arasında önde gelen donanım üreticilerinden Asus da yer alıyordu. Intel tarafından yakın geleceğin en heyecanlı gelişmelerinden biri olarak yorumlanan akıllı televizyon segmenti için kendi hazırladığı çözümü sergileyen Asus, donanım dünyasındaki marka kimliğini tüketici elektroniğine de yansıtarak yeni yeni oluşmaya başlayan segmentlerde pazar lideri olmayı hedefliyor. Asus tarafından prototipi sergilenen akıllı tv kutusu, Intel'in çok güvendiği Atom CE 4100 işlemcisini kullanıyor. 1080p videoları oynatabilen ve ARM tabanlı çözümlere kıyasla çok daha yüksek işlem gücü sunan işlemcisi üzerinde Windows Embedded 7 platformunu çalıştıran çözüm tasarım anlamında günümüzün uydu alıcılarını andırıyor.

Başta kullanıcı ara birimi olmak üzere uzaktan kumanda tasarımı gibi detayları için Asus'un geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü akıllı tv çözümü, televizyonu bir bilgisayara çeviriyor. Geleneksel tv özelliklerine ek olarak kullanıcıların internete erişmesini, sosyal ağlarda gezmesini, elektronik postalarını kontrol etmesini ve YouTube videolarını izleyebilmesini sağlayan çözümün kullanıcılarla buluşacak nihai sürümünün Ocak ayında yapılacak CES 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor.