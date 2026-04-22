    iFFALCON U85A serisi Türkiye'de satışa çıktı: QD-Mini LED, 144 Hz ve 2.1 ses

    Fiyat/performans odaklı televizyonlarıyla öne çıkan iFFALCON'ın QD-Mini LED panelli yeni U85A serisi modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı. iFFALCON U85A serisi özellikleri neler?

    iFFALCON U85A serisi Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de hızlı çıkış yakalayan televizyon markası iFFALCON, yeni nesil televizyon serisi U85A’yı ülkemizde satışa sundu. 27 Nisan’a kadar ön sipariş döneminde satın alan müşterilere dijital içerik paketi hediye ediliyor.

    Ön sipariş hediyeleri

    Yeni modeller Hepsiburada’da ön siparişe açıldı. iFFALCON 55U85A, 65U85A veya 75U85A modellerinden birini satın alan kullanıcılara 3 aylık TOD Eğlence Paketi hediye ediliyor. iFFALCON 85U85A modelini tercih edenlere ise 3 aylık TOD Eğlence Paketi ve 2 aylık TOD Spor Extra paketi hediye.

    iFFALCON U85A serisi Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    iFFALCON U85A neler sunuyor?

    Yüksek görüntü kontrastı ve canlı renkler için QD Mini LED panel teknolojisi kullanılıyor. Serideki tüm modeller 144 Hz yenileme hızı ile oyunlarda ve spor içeriklerinde akıcı görüntü sunuyor. VRR (Değişken Yenileme Hızı) ve ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) gibi oyun odaklı teknolojiler de mevcut. ONKYO 2.1 Hi-Fi ses sistemi, Dolby Atmos ve DTS Virtual:X desteğiyle daha geniş ve sürükleyici ses deneyimi sunuyor. Dolgun baslar ve net tizleri bir araya getiriyor. Ayrıca tüm iFFALCON modellerinde olduğu gibi Google TV arayüzü ve sesli komut özellikleri standart olarak yer alıyor.

    iFFALCON U85A fiyatları

    • iFFALCON 55U85A: 36.999 TL
    • iFFALCON 65U85A: 49.999 TL
    • iFFALCON 75U85A: 64.999 TL
    • iFFALCON 85U85A: 89.999 TL
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

