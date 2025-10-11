Giriş
    iFixit’ten 10 üzerinden 9 puan: Google’ın yeni saati Pixel Watch 4 rekor kırdı

    Google Pixel Watch 4, vida tabanlı tasarımıyla iFixit'ten neredeyse mükemmel bir tamir edilebilirlik puanı aldı. Yeni model, akıllı saatlerde onarım kolaylığında yeni bir standart belirleyebilir.

    iFixit: Google Pixel Watch 4, onarımı en basit akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Google, yeni Pixel Watch 4 modeliyle yalnızca performans ve tasarım açısından değil, onarılabilirlik konusunda da sektöre örnek olacak bir adım attı. iFixit’in yaptığı detaylı inceleme, cihazın neredeyse kusursuz bir şekilde tamir edilebildiğini doğruladı.

    Pixel Watch 4, yapıştırıcı yerine vida kullanan yenilikçi mimarisiyle öne çıkıyor

    Pixel Watch 4’ün parçalarına ayrılması, Google’ın bu kez gerçekten kullanıcı odaklı bir mühendislik anlayışı benimsediğini gösteriyor. Önceki nesillerin aksine cihaz, donanım vidaları ve su geçirmez contalar kullanılarak monte edilmiş. Bu da hem bakım sürecini hızlandırıyor hem de onarım sırasında parçaların zarar görmesini önlüyor. Özellikle ekran ve pil gibi en sık değiştirilen bileşenler, birkaç basit adımla erişilebilir durumda.

    iFixit: Google Pixel Watch 4, onarımı en basit akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Google’ın iFixit tarafından 10 üzerinden 9 puanla ödüllendirilen bu yeni modeli, akıllı saat dünyasında nadiren görülen bir tamir kolaylığı sunuyor. Kayış çıkıntılarının altına gizlenen menteşeli vidalar, arka panelin güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlarken, gerektiğinde hızlıca sökülmesine olanak tanıyor. Her vida, özel o-ringlerle yalıtıldığı için su geçirmezlik seviyesi de korunuyor. Böylece kullanıcılar hem sağlamlık hem de bakım kolaylığından ödün vermeden cihazlarını uzun yıllar kullanabiliyor.

    Pixel Watch 4’ün bir diğer dikkat çeken yönü, pil değiştirme sürecindeki sadeleşme. Önceki modellerde kullanılan yoğun yapıştırıcılar artık yerini birkaç vida ve contaya bırakmış durumda. Bu sayede cihazın iç bileşenlerine erişmek hem daha güvenli hem de daha çevreci hale geliyor. Google, onarımı zorlaştıran eski tasarım anlayışından tamamen uzaklaşarak, kullanıcı dostu bir mimariyi tercih etmiş görünüyor.

