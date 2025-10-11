iFixit’ten 10 üzerinden 9 puan: Google’ın yeni saati Pixel Watch 4 rekor kırdı

Pixel Watch 4, yapıştırıcı yerine vida kullanan yenilikçi mimarisiyle öne çıkıyor
Pixel Watch 4’ün parçalarına ayrılması, Google’ın bu kez gerçekten kullanıcı odaklı bir mühendislik anlayışı benimsediğini gösteriyor. Önceki nesillerin aksine cihaz, donanım vidaları ve su geçirmez contalar kullanılarak monte edilmiş. Bu da hem bakım sürecini hızlandırıyor hem de onarım sırasında parçaların zarar görmesini önlüyor. Özellikle ekran ve pil gibi en sık değiştirilen bileşenler, birkaç basit adımla erişilebilir durumda.
Pixel Watch 4'ün bir diğer dikkat çeken yönü, pil değiştirme sürecindeki sadeleşme. Önceki modellerde kullanılan yoğun yapıştırıcılar artık yerini birkaç vida ve contaya bırakmış durumda. Bu sayede cihazın iç bileşenlerine erişmek hem daha güvenli hem de daha çevreci hale geliyor. Google, onarımı zorlaştıran eski tasarım anlayışından tamamen uzaklaşarak, kullanıcı dostu bir mimariyi tercih etmiş görünüyor.