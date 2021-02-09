IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!

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Pandemi süresince ülkeler vatandaşlarının yanında olurken, firmalar da çalışanları için birçok adım atıyor. Bu konudaki son haber ise IGG'den geliyor. Singapurlu oyun firması olan ve mobil oyun dünyasında birçok global başarıya imza atmış I Got Games de pandemi döneminde tüm çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Global oyun firması, tüm ofislerindeki çalışanlarının maaşına ek olarak 800$ destek primi verme kararı aldığını duyurdu.

Lords Mobile, Fetih: Altın Çağ gibi oyunların yapımcısı olarak dünya çapında önemli işlere imza atan IGG, global oyun firması olmanın getirdiği sorumluluğun farkında olduğunu bir kez daha aldığı bu önemli kararla gösteriyor. Firma, tüm ofislerinde yer alan çalışanlarının en büyük yatırımı olduğunu göstermek için etkili bir adım atıyor. Tüm dünyanın geçtiği zorlu pandemi süresince çalışanlarının maaşlarına ek olarak 800$ destek primi veriyor.

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Geçtiğimiz sene dünyayı kasıp kavuran, aşı çalışmalarıyla normale dönmek adına adımlar atılan Covid-19 herkesin savaştığı bir düşman haline geldi. IGG, bu tüm dünyaya meydan okuyan düşmana karşı çalışanlarını yalnız bırakmayacağını göstermek için çalışmalarına devam ediyor. Global çapta sürdürdüğü başarılı projelerinin devamında çalışanlarının yanında olduğunu göstermek ve onlara motive kaynağı vermek adına bu döneme uygun yeni alternatifler geliştiriyor.

IGG tüm çalışanlarına sesleniyor: “Birlikte Güçlüyüz!”

Mobil oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan IGG, güçlü global varlığını sürdürmek ve uluslararası müşteri kitlesine daha yakından seslenebilmek için birçok ülkede bünyesine yeni takım arkadaşları katmayı sürdürüyor. Merkezi Singapur’da olan firmanın, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayland, Beyaz Rusya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Brezilya, Türkiye, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bölge ofisleri bulunuyor.

Başarılı projeleri ile büyük beğeni toplayan ve prestijli ödüller kazanan mobil oyun firması bu başarısının arkasındaki en büyük değerin çalışanlarının olduğunu göstermeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor. Sağladığı iyi koşulların yanı sıra, sadece başarıda değil kötü zamanlarda da çalışanlarının yanında olduğunu göstermek için destek primi girişiminin başladığının altını çiziyor. 2020 yılında güncellenen veriler kapsamında dünya çapında 720 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan IGG, aylık 30 milyon üzerinde olan aylık aktif kullanıcısına en etkili performansı sağlamak için çalışanlarını motive ederek onlarla güçlerini birleştiriyor. Birbirinden farklı birçok başarılı geri dönüş almış mobil oyunuyla dünya çapında kendine ait bir evren yaratan IGG, çalışanlarını bu evrenin en güçlü karakterleri olarak nitelendiriyor.

IGG ve başarılı girişimleriyle ilgili daha fazla bilgiye resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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