Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!

    Pandemi süresince ülkeler vatandaşlarının yanında olurken, firmalar da çalışanları için birçok adım atıyor. Bu konudaki son haber ise IGG'den geliyor. Singapurlu oyun firması olan ve mobil oyun dünyas
    09 Şubat 2021, 12:15 (1 hf.)
    745
    3
    Diğer
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!
    Tam Boyutta Gör

     

    Pandemi süresince ülkeler vatandaşlarının yanında olurken, firmalar da çalışanları için birçok adım atıyor. Bu konudaki son haber ise IGG'den geliyor. Singapurlu oyun firması olan ve mobil oyun dünyasında birçok global başarıya imza atmış I Got Games de pandemi döneminde tüm çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Global oyun firması, tüm ofislerindeki çalışanlarının maaşına ek olarak 800$ destek primi verme kararı aldığını duyurdu.

    Lords Mobile, Fetih: Altın Çağ gibi oyunların yapımcısı olarak dünya çapında önemli işlere imza atan IGG, global oyun firması olmanın getirdiği sorumluluğun farkında olduğunu bir kez daha aldığı bu önemli kararla gösteriyor. Firma, tüm ofislerinde yer alan çalışanlarının en büyük yatırımı olduğunu göstermek için etkili bir adım atıyor. Tüm dünyanın geçtiği zorlu pandemi süresince çalışanlarının maaşlarına ek olarak 800$ destek primi veriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar En Ucuz Uçak Bileti Nasıl Bulunur?

    Geçtiğimiz sene dünyayı kasıp kavuran, aşı çalışmalarıyla normale dönmek adına adımlar atılan Covid-19 herkesin savaştığı bir düşman haline geldi. IGG, bu tüm dünyaya meydan okuyan düşmana karşı çalışanlarını yalnız bırakmayacağını göstermek için çalışmalarına devam ediyor. Global çapta sürdürdüğü başarılı projelerinin devamında çalışanlarının yanında olduğunu göstermek ve onlara motive kaynağı vermek adına bu döneme uygun yeni alternatifler geliştiriyor.

    IGG tüm çalışanlarına sesleniyor: “Birlikte Güçlüyüz!”

    Mobil oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan IGG, güçlü global varlığını sürdürmek ve uluslararası müşteri kitlesine daha yakından seslenebilmek için birçok ülkede bünyesine yeni takım arkadaşları katmayı sürdürüyor. Merkezi Singapur’da olan firmanın, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayland, Beyaz Rusya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Brezilya, Türkiye, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bölge ofisleri bulunuyor.

    Başarılı projeleri ile büyük beğeni toplayan ve prestijli ödüller kazanan mobil oyun firması bu başarısının arkasındaki en büyük değerin çalışanlarının olduğunu göstermeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor. Sağladığı iyi koşulların yanı sıra, sadece başarıda değil kötü zamanlarda da çalışanlarının yanında olduğunu göstermek için destek primi girişiminin başladığının altını çiziyor. 2020 yılında güncellenen veriler kapsamında dünya çapında 720 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan IGG, aylık 30 milyon üzerinde olan aylık aktif kullanıcısına en etkili performansı sağlamak için çalışanlarını motive ederek onlarla güçlerini birleştiriyor. Birbirinden farklı birçok başarılı geri dönüş almış mobil oyunuyla dünya çapında kendine ait bir evren yaratan IGG, çalışanlarını bu evrenin en güçlü karakterleri olarak nitelendiriyor.

    IGG ve başarılı girişimleriyle ilgili daha fazla bilgiye resmi internet adresinden ulaşabilirsiniz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik
    1 hf.
    En Ucuz Uçak Bileti Nasıl Bulunur?
    2 hf.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar 1 hf. Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı 1 hf. Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test 1 hf. WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak 1 hf. Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Aragorn ile tanıdığımız Viggo Mortensen, Wolverine rolünü neden reddettiğini açıkladı 1 hf. Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak? 1 hf. Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor 1 hf. Snapdragon 888'li Redmi K40'ın tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı 1 hf. 120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır 1 hf. Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak 1 hf. Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar 1 hf. Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı 1 hf. Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde 1 hf. AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir 1 hf. Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi! Sonraki 2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti! 1 hf. Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı 1 hf. E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek 1 hf. Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı 1 hf. Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor 1 hf. 1980 temalı sonsuz koşu oyunu Mesh Dash, Android için yayınlandı 1 hf. Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var 1 hf. RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı 1 hf. Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir 1 hf. Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı 1 hf. Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi 1 hf. 75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı 1 hf. BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor 1 hf. Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı 1 hf. İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor 1 hf. Gigahome yongalı, 2.4GHz'de rakiplerinden iyi "Honor Router 3 incelemesi" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor 1 hf. Xiaomi Mi 11 global tanıtımı gerçekleşti 1 hf. Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız