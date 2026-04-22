İHA tehdidine karşı kinetik önleyici: Rus Yolka sistemi

Tam Boyutta Gör “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında ele alınan bu içerikte, modern muharebe sahasında hızla yaygınlaşan otonom çözümleri ve bunların savaş doktrinlerine etkisini inceliyoruz. Modern savaş alanlarının vazgeçilmez unsurları haline gelen İHA’lar veya dronlar, düşük maliyetle ciddi zararlar verebiliyor. Son dönemlerde ise bu unsurları aynı şekilde maliyet etkin şekilde imha etmesi için geliştirilen önleyici sistemler öne çıkmaya başladı. Rusya’nın “Yolka” adlı sistemi de bu yeni yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

2025 yılı itibarıyla ilk kez görüntülenen Yolka önleyici dron sistemi, özellikle FPV tipi küçük insansız hava araçları ve bombacı İHA’lara karşı tasarlanmış, düşük maliyetli ve tek kullanımlı bir kinetik önleme platformu olarak tanımlanıyor. Sistem, hedefi tespit ettikten sonra operatörün sürekli müdahalesine ihtiyaç duymadan “ateşle ve unut” prensibiyle çalışıyor ve çarpma yoluyla imha gerçekleştiren bir yapıya sahip.

Düşük maliyetli önleyici konsept

Tahmini 500 dolarlık Yolka’nın temel çalışma prensibi, patlayıcı kullanmak yerine tamamen kinetik enerjiyle hedefe çarpıp imha etme üzerine kurulu. Yaklaşık 230 km/s hıza ulaşabildiği belirtilen sistemin, 1.3 kilogramlık kompakt bir yapıya sahip olduğu ve tek kullanımlık olarak üretildiği ifade ediliyor. Bu yaklaşım, yüksek maliyetli füze sistemlerine alternatif olarak geliştirilen daha ekonomik bir savunma katmanına işaret ediyor.

Sistemin menzili kaynaklara göre yaklaşık 3 kilometre seviyesine kadar çıkabiliyor. Taşınabilir bir el lançerinden fırlatılabilen Yolka, sahadaki birliklere hızlı konuşlanma imkanı sunacak şekilde tasarlanmış durumda. Rus kaynakları, sistemin özellikle ön cephede ani İHA saldırılarına karşı nokta savunma kapasitesi oluşturmak için kullanıldığını aktarıyor.

Milli uçak gemisi 2027’de denize indirilecek 1 gün önce eklendi

Yolka’nın en kritik bileşenlerinden biri, hedef takibini destekleyen optik sensörler ve yapay zeka tabanlı yönlendirme sistemi. Sistem, fırlatıldıktan sonra hedefi kendi başına takip edebiliyor ve uçuş rotasını gerçek zamanlı olarak güncelleyebiliyor. Bu özellik, insan müdahalesine bağımlılığı azaltarak reaksiyon süresini kısaltmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Rusya tarafından yapılan açıklamalarda her bir Yolka ünitesinin hedefi bağımsız şekilde tespit edebildiği ve otonom manevra kabiliyeti sayesinde başarı oranını artırdığı öne sürülüyor. Bu durum, sistemin yalnızca basit bir mühimmat değil, yarı otonom bir hava önleme platformu olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Öte yandan Yolka sistemi her hava koşulunda aynı performansı göstermiyor. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre sistem, en verimli şekilde iyi görüş şartlarında ve gündüz saatlerinde çalışıyor. Yağışlı hava ve düşük görüş koşullarında etkinliğinin belirgin şekilde düştüğü, gece kullanımında ise kamera sınırlamaları nedeniyle performans kaybı yaşandığı belirtiliyor.

Seri üretime de girdi

2025 ortasında ilk kez raporlanan Yolka sistemi, kısa sürede Rus birlikleri arasında yaygınlaşmaya başladı. Açıklamalara göre sistemin Moskova’da geliştirildiği ve üretildiği, ayrıca farklı modernizasyon paketleriyle sürekli güncellendiği belirtiliyor. 2026 itibarıyla seri üretim aşamasına geçildiği ve sistemin çeşitli modifikasyonlarla sahaya dağıtıldığı ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Rus kaynakları ayrıca Yolka’nın farklı konfigürasyonlarda kullanılabildiğini, bazı versiyonlarının radar sistemleriyle entegre edildiğini ve böylece daha geniş bir tespit ağı oluşturulduğunu aktarıyor.

Bu yeni konfigürasyonda radar, yakın mesafedeki düşman İHA unsurlarını tespit edip Yolka’yı ateşliyor. Dolayısıyla sistemden insan unsuru çıkarılmış durumda.

Rusya ve Ukrayna arasında savaşlarda somut olarak görülen en önemli unsurlardan birisi de modülerlik. İki taraf da geliştirdikleri sistemleri çok farklı konfigürasyonlar ve platformlar üzerinde yeniden yorumlayabiliyor. Bu sayede yeni ürün geliştirme maliyetleri de azalmış oluyor.

Yolka, Rusya’nın FPV drone tehdidine karşı geliştirdiği tek çözüm değil. Daha önce çeşitli savunma etkinliklerinde Skvorets PVO, BOLT, Ovod PVO ve Krestnik M gibi farklı yapay zeka destekli interceptor sistemleri de tanıtılmıştı. Bu sistemlerin bir kısmı da benzer şekilde otonom takip ve çarpma yöntemine dayanıyor. Ayrıca bazı yeni konseptlerde dronları fiziksel olarak etkisiz hale getirmek için ağ fırlatma mekanizmalarının kullanıldığı Osoed serisi gibi alternatif çözümler de gündeme geliyor.

Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

Rusya’dan otonom mayın döşeyen ve havan topu fırlatan İKA

