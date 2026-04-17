Tam Boyutta Gör Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) el koyduğu Papara’nın yeni sahibi belli oldu. SPK tarafından yapılana açıklamaya göre Papara’nın yeni sahibi Emlak Katılım oldu.

TMSF tarafından ihaleye açılan Papara’nın tüm payları Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye devredildi. İhale bedeli açıklanmadı fakat muhammen bedel 4,27 milyar lira olarak belirlenmişti. Bu tutar, güncel kurla yaklaşık 100 milyon dolara denk geliyor. Satış bedeli hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Tam Boyutta Gör Papara, Türkiye’nin en büyük elektronik para ve ödeme kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyordu. Teknolojik altyapısı ve sağladığı kolaylıklarla çok sayıda müşteriye erişti. Yeni dönemde kamu sermayeli katılım bankası olan Emlak Katılım çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek. Yeni dönemde daha kurumsal ve daha güvenilir hizmet sunması bekleniyor.

İhale sonuçlandı: Papara'nın yeni sahibi belli oldu!

