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Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı

Kullanıcılarına sunduğu dijital hizmeti geliştirmek isteyen Ikea, TaskRabbit'i satın aldı. TaskRabbit, kullanıcılara birçok iş için kalifiye işçi bulabilecekleri online bir platform sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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İsveçli ev eşyaları üreticisi Ikea Group, son dönemde hızla yükselen TaskRabbit'i bünyesine kattı. 2008 yılında ABD'de kurulan TaskRabbit, kullanıcılarına temizlikten eşya taşımaya, ev işlerinden köpek gezdirmeye kadar birçok konuda kalifiye işçi bulabilecekleri online bir platform sunuyor.
Şirketlere yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilerin ortaya çıkardığı bu anlaşma henüz Ikea veya TaskRabbit tarafından resmi olarak duyurulmuş değil fakat konu ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Henüz resmi açıklama gelmediği için Ikea'nın TaskRabbit'i satın almak için ne kadar ödediği de şimdilik belirsizliğini koruyor.
Konuya yakın kaynaklara göre TaskRabbit, Ikea çatısı altında bağımsız bir departman olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketin CEO'su olan Stacy Brown-Philpot ve ekibi de Ikea çatısı altında şirketi yönetmeye devam edecek. Yine aynı kaynaklara göre Ikea, TaskRabbit'e sermaye sağlayacak. Bu sermaye desteğinin ne büyüklükte olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Öte yandan TaskRabbit, Ikea tarafından satın alınmış olsa da diğer şirketler ile ortaklıklar kurmaya devam edebilecek. Şirketin halihazırda Amazon ile var olan ortaklığı da sekteye uğramadan devam edecek.
TaskRabbit, freelance çalışan işçiler ile iş yaptırmak isteyenleri bir araya getiren platformlar arasında en başarılarından biri. Şirketin sadece 60 çalışanı olsa da platformu kullanan freelance çalışanların sayısı 60 bine ulaşmış durumda.
Ev eşyaları konusunda önemli yatırımlar yapan Amazon gibi güçlü rakiplerine karşı koyabilmek için sunduğu hizmetleri geliştirmek isteyen Ikea, TaskRabbit'i bu amaç doğrultusunda bünyesine kattı. Ikea, TaskRabbit'in katkısı ile birlikte kullanıcılarına sunduğu dijital hizmeti geliştirmeyi amaçlıyor. 

https://www.recode.net/2017/9/28/16377528/ikea-acquisition-taskrabbit-shopping-home-contract-labor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WB 2 yıl
Fiyati merak ettim hakkaten, bakalim armut’un sonu nasil olacak ;)
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