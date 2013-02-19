Ikelite, Nikon D5200 uyumlu su altı haznesini duyurdu





Farklı marka ve modeller için ürettiği harika su altı ürünleri ile tanınan Ikelite firması, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan D5200 modeli için su altı haznesini duyurdu.

Nikon'un D5200 modeli için, su altı ürünleri konusunda uzman firmalardan olan Ikelite firması tarafından duyurulan hazne, oldukça ergonomik bir yapıda hazırlanmış. Nikon D5200 modelinin bütün butonlarının aktif olarak kullanılabildiği hazne, su altında rahat kullanım amaçlı tutma kollarına sahip. Vizör ve LCD ekranın kullanılabilir ve görüntülenebilir biçimde olduğu Ikelite su altı haznesi, 60 metre derinliğe kadar korozyona dayanıklı sağlam bir gövdeye ve direk olarak flaş kullanabilme özelliğine sahip.

Yanında birçok farklı aksesuar gelen ve 2.4 kg ağırlığa sahip olan Nikon D5200 uyumlu Ikelite su altı haznesi, 1500$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.ikelite.com/web_two/nik_d5200.html

http://www.ikelite.com/web_two/nik_d5200.html