Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İki araştırmacı, sadece 21 bin dolar bütçeyle görsel üreten yapay zekâ geliştirdi

    İki araştırmacıdan oluşan Linum ekibi, yalnızca 21 bin dolara eğittiği P-JiT modelini yayımladı. Yeni model, farklı mimarisiyle görsel üretiminde eğitim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor.

    İki araştırmacı, sadece 21 bin dolar bütçeyle görsel üreten yapay zekâ geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâları eğitmek normalde büyük GPU kümelerine ve uzun eğitim süreçlerine ihtiyaç duyduğu için ciddi bir bütçe gerektiriyor. Ancak iki araştırmacıdan oluşan Linum ekibinin ortaya koyduğu yeni yapay zekâ, çok daha düşük maliyetlere de yapay zekâ geliştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Zira ikili sadece 21 bin dolar harcayarak, görsel üretebilen bir yapay zekâ modeli geliştirmeyi başardı.

    Pyramid-JiT (P-JiT) adı verilen 2,18 milyar parametreli model, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Linum, modelin açık ağırlıklarını (open weights) da araştırmacıların ve geliştiricilerin kullanımına sundu. Model, yalnızca düşük eğitim maliyetiyle değil, görüntüleri işleme biçimiyle de dikkat çekiyor.

    P-JiT, Görüntüleri Sıkıştırmadan Doğrudan Piksel Uzayında İşliyor

    P-JiT'nin bu kadar düşük bütçeyle geliştirilebilmiş olmasının başlıca sebebi, Stable Diffusion ve FLUX gibi yaygın görsel üretim modellerinden farklı bir mimari kullanması. Geleneksel modeller, görüntüleri doğrudan pikseller üzerinden işlemek yerine önce VAE (Variational Autoencoder) adı verilen bir sistem aracılığıyla daha küçük bir temsile, yani latent uzaya dönüştürüyor. Modelin asıl işlemleri bu sıkıştırılmış temsil üzerinde gerçekleştiriliyor. Üretilen görüntü ise son aşamada yeniden piksel verisine dönüştürülüyor. Bu yaklaşım, işlenecek veri miktarını azaltarak hesaplama maliyetlerini düşürse de ek bir kodlama ve çözme süreci gerektiriyor.

    P-JiT ise bu ara temsile ihtiyaç duymadan doğrudan piksel uzayında çalışıyor. Bununla birlikte model, görüntüleri tek parça hâlinde işlemek yerine 32x32 piksellik segmentlere ayırıyor. Her bir segment, içerdiği 3.072 boyutlu RGB verisinden 1.024 boyutlu bir temsile sıkıştırılarak işleniyor. Böylece 3:1 oranında bir sıkıştırma sağlanırken görüntünün doğrudan piksel uzayında işlenmesi mümkün oluyor.

    Modelin adındaki Pyramid (piramit) ifadesi de kullandığı mimariden geliyor. P-JiT, önce görüntünün düşük çözünürlüklü bir taslağını oluşturuyor, ardından bu taslağı aşamalı olarak daha yüksek çözünürlüklere taşıyor.

    Burada bir diğer önemli unsur, Transformer mimarisinin dikkat (attention) mekanizması. Geleneksel Transformer modellerinde bu mekanizmanın hesaplama karmaşıklığı, giriş dizisinin uzunluğunun karesiyle, yani O(n²) ile artıyor. Dolayısıyla işlenen token sayısının azaltılması, özellikle yüksek çözünürlüklü görüntülerde eğitim ve üretim maliyetlerini ciddi ölçüde düşürebiliyor. Linum'un önceki modeli Linum v2, 512x512 çözünürlüklü görüntüleri 16x16 token azaltma yaklaşımıyla işlerken P-JiT bu oranı 32x32 seviyesine çıkarıyor. Böylece dikkat mekanizmasının işlem yaptığı bağlam penceresi dört kat küçülüyor. Linum'un açıklamasına göre bu mimari değişiklikler sayesinde P-JiT, önceki modele kıyasla benzer görüntü dağılımı kalitesine yaklaşık 11,3 kat daha az eğitim örneğiyle ulaşabiliyor.

    Nvidia H100 GPU ile Eğitildi

    Linum, modelin eğitiminde kullanılan donanım ve harcamaları ayrıntılı şekilde paylaştı. Buna göre ön eğitim aşamasında toplam 8.139 saat NVIDIA H100 GPU kullanıldı. Saatlik 2,50 dolarlık hesaplama maliyeti üzerinden bu aşamanın faturası 20.348 dolar oldu. Son eğitim (post-training) aşaması da eklendiğinde toplam maliyet yaklaşık 21 bin dolara ulaştı.

    Eğitim sürecinde aşamalı bir öğrenme yaklaşımı benimsendi. Model önce 512x512 çözünürlüklü yaklaşık 610 milyon örnekle eğitildi. Ardından 1024x1024 çözünürlüklü 50 milyon örnek kullanılarak daha yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinde iyileştirildi. Böylece toplamda yaklaşık 660 milyon örnek eğitim sürecinden geçirildi. Metin tarafında ise Qwen3.5-4B modeli kullanıldı.

    Tabii P-JiT, henüz her alanda kullanılabilecek olgunlukta bir model değil. Özellikle görsellerin içine yazı yerleştirme konusunda ciddi sınırlamaları bulunuyor. Bunun temel nedeni, eğitim veri setinde infografikler, PDF dosyaları, kitap sayfaları ve yoğun metin içeren görsellerin kullanılmamış olması. Bu nedenle modelden poster, infografik veya metin ağırlıklı tasarımlar üretmesi beklendiğinde başarılı sonuçlar alınamıyor. Ancak metin içermeyen görseller söz konusu olduğunda P-Jit, sadece 21 bin dolara eğitilmiş bir model için oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koyabiliyor.

    Görüntü üretiminde kullanılan hesaplama yöntemlerinin daha verimli hâle getirilmesi, video üretiminde de önemli avantajlar sağlayabilir. Çünkü video modellerinin çok daha fazla kareyi ve dolayısıyla çok daha büyük miktarda veriyi işlemesi gerekiyor. P-JiT'nin açık ağırlıklarının yayımlanması da bu açıdan önemli. Araştırmacılar ve geliştiriciler, modeli kendi sistemlerinde çalıştırıp mimarisini inceleyebilecek ve geliştirebilecek. Ayrıca Linum'un çalışması diğer küçük araştırma ekiplerine de benzer işler ortaya koymaları için ilham verecektir. Zira Linum'un da ortaya koyduğu üzere, standardın çok daha altında maliyetlere de yapay zekâ eğitmek pekâlâ mümkün.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 4.18 i gran coupe üst kapak contası değişimi toyota corolla comfort dacia sandero stepway alınır mı ters köşe filmler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN
    HP OMEN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum