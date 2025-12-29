Dünyada ilk: İki Bayraktar KIZILELMA otonom yakın kol uçuşu gerçekleştirdi

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, geliştirme sürecinde dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Baykar tarafından yürütülen test faaliyetleri kapsamında iki insansız savaş uçağı ilk kez otonom şekilde yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.
KIZILELMA’dan bir ilk daha
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre test uçuşları Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Bayraktar KIZILELMA’nın üçüncü prototipi PT3 ile beşinci prototipi PT5, aynı görev için art arda havalanarak gökyüzünde buluştu. İki platform, Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbirleriyle sürekli veri paylaşarak herhangi bir insan müdahalesi olmadan eş güdümlü şekilde hareket etti ve otonom muharebe pilotu kontrolünde formasyon uçuşu icra etti.
Gerçekleştirilen test uçuşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında “Dünyada ilk defa! İki insansız savaş uçağı otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise bu başarının altını çizerek, “Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. Kopyalayan değil icat eden, taklit eden değil takip edilen” değerlendirmesinde bulundu.
Azra Milli Data Link kullanıldı
Bayraktar KIZILELMA, daha önce de dünya havacılık tarihinde dikkat çeken bir başarıya imza atmıştı. 29 Kasım'da Sinop açıklarında yapılan testte, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarının işaretlediği hava hedefi, TÜBİTAK SAGE imzalı GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi ile tam isabetle vurulmuştu. Bu testle birlikte KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak kayıtlara geçmişti.