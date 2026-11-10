Çift ekranlı Honor 700 serisi 13 Kasım'da geliyor: Serideki en büyük değişim!

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Honor, 13 Kasım'da duyuracağı yeni Honor 700 serisinde çift ekran dönemini başlatıyor. Arka kameraya yerleştirilen yapay zeka destekli ikinci ekran; nabız ve kanda oksijen ölçümü gibi sağlık verilerini anlık sunacak. Temalar ve dijital evcil hayvanlarla kişiselleştirilebilen bu ekranın yanında cihazlarda 200 megapiksel kamera ile güçlü Snapdragon işlemciler bulunacak. Farklı renk ve depolama seçenekleriyle gelecek seri, markanın en büyük tasarım değişimi olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Honor 700 serisi, arka ekranı üzerinden kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi ölçümlerini gösterecek. Bu özellik, serinin Çin'de gerçekleşecek lansmanından dört gün önce, Weibo'da paylaşılan resmi görsellerde gün yüzüne çıktı.

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Arka ekranda sağlık bilgileri de gösterilecek

Tam Boyutta Gör Yeni görseller, arka kamera modülünün içine yerleştirilmiş kare şeklindeki ikinci ekranın, sağlıkla ilgili ölçümleri de göstereceğini ortaya koyuyor. Honor, ölçümlerin hangi sensör aracılığıyla yapıldığına veya verilerin nasıl hesaplandığına dair bir açıklama yapmazken, hem Honor 700 hem de Honor 700 Pro modeli destekleyecek.

Kişiselleştirilebilecek

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, arka paneldeki içeriği değiştirebilecek ve kişiselleştirilmiş temalar uygulayabilecek. Honor ayrıca ekran üzerinde yapay zeka destekli dijital evcil hayvan da geliştirmiş; bu karakter, ana ekranın kontrolünü ele geçirmeden veya diğer görevleri kesintiye uğratmadan kullanıcıyla etkileşime girecek.

Serideki en büyük tasarım değişikliği

Honor ürün grubu başkanı Fang Fei, serideki her modelin şirketin "Yapay Zeka Destekli Dinamik Arka Ekran" (AI Dynamic Rear Screen) olarak adlandırdığı bir ekrana sahip olacağını belirtti. Seriyi, Honor’un numaralandırılmış ürün serisi tarihindeki en büyük tasarım değişikliği olarak tanımlayan şirket, tasarım ve etkileşim güncellemeleriyle kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için daha fazla yol sunmayı amaçlıyor.

13 Kasım'da tanıtılacak

Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S modellerinden oluşan seri, Cold White, Clear Sky, Blue Tone ve Pink Mist renk seçenekleriyle sunulacak. Honor 700 ve 700 Pro modelinin 12GB ve 16GB RAM seçeneğiyle gelmesi, 700S modelinin yalnızca 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 256GB ve 512 GB depolama seçeneği olacak.

Honor 700 modelinde Snapdragon 8s Gen 4, Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcinin yer alması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda 200MP ana kamera, 9.000 mAh kapasiteli batarya ve arkada 1.72 inç boyutunda bir ekran olacak.

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İki ekranlı Honor 700 serisi 13 Kasım'da tanıtılacak

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