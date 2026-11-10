Çift ekranlı Honor 700 serisi 13 Kasım'da geliyor: Serideki en büyük değişim!

Yapay Zeka Özeti:
- Honor, 13 Kasım'da duyuracağı yeni Honor 700 serisinde çift ekran dönemini başlatıyor. Arka kameraya yerleştirilen yapay zeka destekli ikinci ekran; nabız ve kanda oksijen ölçümü gibi sağlık verilerini anlık sunacak. Temalar ve dijital evcil hayvanlarla kişiselleştirilebilen bu ekranın yanında cihazlarda 200 megapiksel kamera ile güçlü Snapdragon işlemciler bulunacak. Farklı renk ve depolama seçenekleriyle gelecek seri, markanın en büyük tasarım değişimi olacak.
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Arka ekranda sağlık bilgileri de gösterilecek
Kişiselleştirilebilecek
Serideki en büyük tasarım değişikliği
Honor ürün grubu başkanı Fang Fei, serideki her modelin şirketin "Yapay Zeka Destekli Dinamik Arka Ekran" (AI Dynamic Rear Screen) olarak adlandırdığı bir ekrana sahip olacağını belirtti. Seriyi, Honor’un numaralandırılmış ürün serisi tarihindeki en büyük tasarım değişikliği olarak tanımlayan şirket, tasarım ve etkileşim güncellemeleriyle kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için daha fazla yol sunmayı amaçlıyor.
13 Kasım'da tanıtılacak
Honor 700, Honor 700 Pro ve Honor 700S modellerinden oluşan seri, Cold White, Clear Sky, Blue Tone ve Pink Mist renk seçenekleriyle sunulacak. Honor 700 ve 700 Pro modelinin 12GB ve 16GB RAM seçeneğiyle gelmesi, 700S modelinin yalnızca 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 256GB ve 512 GB depolama seçeneği olacak.
Honor 700 modelinde Snapdragon 8s Gen 4, Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcinin yer alması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda 200MP ana kamera, 9.000 mAh kapasiteli batarya ve arkada 1.72 inç boyutunda bir ekran olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: