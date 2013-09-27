İki eski Valve çalışanından yeni bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü: CastAR

Ünlü oyun firması Valve'ın geçtiğimiz dönem işten çıkarttığı eski donanım mühendisi Jeri Ellsworth ve programcı Rick Johnson tarafından kurulan Technical Illusions isimli şirket, arttırılmış gerçeklik dünyasına CastAR isimli yeni bir model eklemek için çalışmalar yürütüyor.

Şimdilik prototip aşamasında olan ve bu nedenle çok iyi görünmeyen CastAR, gözlük formunda hazırlanıyor ve üzerinde iki adet mikro projektör, kızıl ötesi sensörler, optikler ve LED ışık sistemleri yer alıyor. Bilgisayar (Windows - Linux) ya da mobil cihazlar (iOS - Android) ile bağlantı kurarak parlak zeminler üzerine görüntü aktarımı sağlayan ve kafa hareketlerini 0.07mm hassaslık ile algılayabilen gözlük, projektör sistemiyle 24 bit renk derinliğinde saniyede 120 kare görüntüler sunabiliyor ve 3D destekli aktif gözlük sayesinde üç boyutlu oyun deneyim elde edilebiliyor. Herkesin geliştirmesi için açık kaynaklı bir yazılım desteğiyle gelen CastAR, farklı oyun kontrolcüleri ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve oyun dışında birçok farklı alan için de uygun bir yapı ortaya koyabiliyor.

Yakın zamanda popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayacağı söylenen CastAR arttırılmış gerçeklik gözlüğü, herhangi bir problem olmazsa 200$ ile 250$ arası bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek teknoloji dünyasına sunduklarını görebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/5/18/4343382/technical-illusions-valve-augmented-reality-glasses-jeri-ellsworth-rick-johnson