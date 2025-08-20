İki milyarder uzayda benzin istasyonu kurmak için yarışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin iki girişimcisi Elon Musk ve Jeff Bezos, insanlığın derin uzay yolculuklarını mümkün kılabilecek en kritik adımlardan biri için kıyasıya rekabet ediyor: uzay araçlarına yörüngede yakıt ikmali yapmak. Bu teknoloji hayata geçtiğinde, Ay’a, Mars’a ve daha da uzaklara insanlı görevlerin kapısı aralanabilir.

SpaceX ve Blue Origin, roketlerin Dünya’dan tam dolu yakıtla kalkış yapmak zorunda kalmadan yörüngede yeniden yakıt ikmali yapabileceği sistemler geliştiriyor. İlk kez 1960’larda ortaya atılan bu konsept, günümüzde özel uzay şirketleri tarafından gerçeğe yaklaştırılıyor.

Yakıt yükü en büyük engel

Uzay yolculuklarının en ağır yükü her zaman yakıt oldu. Örneğin Apollo programında kullanılan Saturn V roketi, 2.965.000 kilogram ağırlığa sahipti ve bunun yüzde 85’i yakıttan oluşuyordu. Eğer araçlar yörüngede ikmal yapabilirse, çok daha büyük yükler ve daha fazla mürettebat, düşük maliyetle uzayın derinliklerine taşınabilir.

Eski Boeing mühendisi Dallas Bienhoff’a göre, yeniden kullanılabilir roketlerle birleştiğinde bu yöntem maliyetleri düşürecek ve uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlatacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan teknik engellerin başında aşırı düşük sıcaklıklarda saklanması gereken sıvı yakıtların uzayda güvenle muhafaza edilmesi geliyor. Mikro yerçekiminde yakıt tankın içinde öngörülemez şekilde hareket ediyor ve bu da transferi oldukça karmaşık hale getiriyor. Zira bu yakıtların sadece tank içindeki hareketi önem arz etmiyor, bu tankların içinde aynı zamanda buharlaşıyorlar da. Dolayısıyla yörüngede “benzin istasyonu” açtıktan sonra depolanacak benzini de son derece etkili şekilde soğutmak gerekiyor.

NASA, bu soğutma konusunda geçtiğimiz haftalarda bir atılım da gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen bir testte iki kademeli kriyojenik soğutma sistemi sayesinde yakıtları yıllarca kayıpsız saklayabileceği kanıtlanmıştı.

NASA, devrimsel kriyojenik soğutma teknolojisini test etti 4 hf. önce eklendi

Öte yandan Blue Origin CEO’su Dave Limp, şirketin yakıt kaybını engelleyecek donanımda ciddi ilerleme kaydettiğini açıklasa da uzmanlar bu sürecin hala büyük belirsizlikler içerdiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör SpaceX ise geçtiğimiz yıl Starship üzerinde ilk sıvı transfer denemelerini yaptı. Şirketin Artemis programı için sunduğu modelde, bir Starship yörüngede “depo” görevi görecek, diğer Starship tankerleri ise defalarca uçuş yaparak burayı dolduracak. Daha sonra mürettebatlı iniş aracı buradan yakıt alarak Ay’a yolculuğa çıkacak. Ancak bu senaryo için 10 ila 40 arası uçuş gerekebileceği konuşuluyor.

Blue Origin ise farklı bir yaklaşım benimsiyor. Dev roketleri New Glenn ile bir “taşıyıcı” sistem kurulmak isteniyor. Taşıyıcı, yakıtı Dünya yörüngesinde alıp Ay yörüngesine taşıyacak ve başka bir gemiyle gelen mürettebat için ayrı bir iniş aracı hazırlamak için kullanacak. NASA, Artemis programı kapsamında bu yöntemi de değerlendiriyor.

Uzay sektöründe bazı uzmanlar bu teknolojilerin kısa vadede hazır olmayabileceğini söylese de hem Musk hem de Bezos projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Musk yıllardır yörüngede yakıt ikmalini, Mars yolculuklarının vazgeçilmez anahtarı olarak görüyor. Ancak kendi ifadesiyle, 2026’da Mars’a Starship gönderebilme ihtimali “çok düşük”.

Eğer SpaceX ve Elon, 2026’daki hedefi ıskalarsa bir sonraki olası fırlatma için uzun bir süre beklemek zorunda. Zira Dünya ve Mars sürekli birbirinin etrafında “en uygun” konumda değiller. Mars, Dünya’dan daha yavaş döndüğü için, iki gezegenin birbirine en yakın hizalanması yaklaşık 26 ayda bir gerçekleşiyor. Bu “fırlatma penceresi” dışında yapılan yolculuklar, çok daha uzun sürüyor ve devasa yakıt maliyeti gerektiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

İki milyarder uzayda benzin istasyonu kurmak için yarışıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: