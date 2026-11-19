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Oynat BYD'nin lüks markası Denza, SUV modeli Bao 5 ile İngiltere'de sıra dışı bir güç gösterisine imza attı. Sadece elektrik gücü kullanan araç, iki tekerleği sökülmüş halde 180 tonluk bir Boeing 747 uçağını çekmeyi başardı. Yol tutuşunu artırmak amacıyla 4,5 ton ek ağırlık yüklenen SUV, zorlu hava şartlarına rağmen toplam 1600 metre mesafe katetti. Tarihe geçen bu deneme, araçta hiçbir hasar veya zorlanma oluşmadan başarıyla tamamlandı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Otomobille uçak çekme gösterilerine BYD’den farklı bir örnek geldi. Grubun premium markası Denza, İngiltere’deki Dunsfold Havaalanı’nda Bao 5’in iki tekerleğini sökerek yaklaşık 180 tonluk Boeing 747-400’ü çekti. Şarj edilebilir hibrit SUV, gösteride yalnızca elektrik gücünü kullandı.

Deneme üç aşamada gerçekleştirildi. Bao 5 önce dört, ardından üç ve son olarak iki tekerlek üzerinde uçağı hareket ettirdi. Üç denemede kat edilen toplam mesafe 1.600 metreye ulaştı. Denza, gösterinin hem iki tekerlek üzerinde bir uçak çeken seri üretim otomobil hem de yalnızca elektrik gücüyle Boeing 747 çekilmesi açısından ilk olduğunu belirtiyor.

Gösteride kullanılan Bao 5 Ultimate’ın güç aktarma sistemine müdahale edilmedi ancak araç özel olarak hazırlandı. Uçakla bağlantı için bir çekme aparatı üretildi, yolcu koltukları sökülerek kabine ek ağırlıklar yerleştirildi. Lastiklerin zemine tutunmasını artırmak amacıyla üç tekerlekli denemede 2 ton, iki tekerlekli denemede ise 4,5 ton ek ağırlık kullanıldı. Sökülen tekerleklerin ardından dengeyi korumak için akslara küçük destekler de takıldı.

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Bao 5’in hibrit sistemi, 1,5 litre turbo benzinli motoru ön ve arka akstaki elektrik motorlarıyla birleştiriyor. Ayrıca jeneratör görevi üstlenen üçüncü bir elektrikli ünite bulunuyor. Sistemin toplam gücü 544 beygir, torku ise 760 Nm olarak açıklanıyor.

Şiddetli yağmur, son denemede ekibin işini zorlaştırdı. İki tekerlekli çekiş için pistin yeterince kuruması beklendi. Şirket, denemeler sonrasındaki kontrollerde güç aktarma sistemi, şasi ve lastiklerde aşırı zorlanma belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

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İki tekerlekle 180 tonluk uçak çekti: BYD’den gövde gösterisi

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