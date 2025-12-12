İki yıl içinde iki yeni Tomb Raider oyunu geliyor

Orijinal oyun remake oluyor
2026’da çıkacak Tomb Raider: Legacy of Atlantis, orijinal oyunun bir remake’i. Unreal Engine 5 ile geliştirilen Legacy of Atlantis, modern oyun mekanikleri ve görsel tasarım açısından tamamen yenilenmiş bir deneyim sunmayı vadediyor. Oyun, oyuncuları Lara Croft karakteriyle, zamanın unuttuğu egzotik bölgeleri keşfetmeye, tehlikeli arazilerden geçmeye, ölümcül tuzakları çözmeye ve paha biçilmez güçteki Scion adlı eserin parçalarını toplamaya davet ediyor.
Yeni oyunda yolculuk Hindistan’a
İkinci oyun ise 2027 yılında çıkacak olan tamamen yeni bir macera Tomb Raider: Catalyst. Bu yapım, Kuzey Hindistan’ı keşfeden Lara Croft’un hikayesini konu alıyor. Catalyst’te, efsanevi bir felaketin ortaya çıkardığı eski sırlar ve bu sırları koruyan gizemli güçler Lara’yı bekliyor. Oyuncular, dünyanın dört bir yanından gelen ünlü hazine avcılarının bölgeye akın ettiği bu ortamda gizlenen gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacak. Antik dünya ile günümüz dünyası çarpışırken Lara, bir felaketi önlemek ve geleceği yeniden şekillendirebilecek bir sırrı korumak için rakipler ve müttefikler arasında kime güveneceğine karar vermek zorunda olacak.
Crystal Dynamics ve Amazon Game Studios ellerinden çıkacak olan yapımlar hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Crystal Dynamics, 2022'de bir sonraki Tomb Raider oyununu geliştirmeye başladığını ve UE5 kullanacaklarını duyurmuştu. Ancak stüdyo sonrasında bir dizi işten çıkarmalarla gündeme geldi. Görünüşe göre bu yeniden yapılanma süreci Tomb Raider oyunlarını etkilemedi.
Her iki oyun da PC, PS5 ve Xbox Series X ve S platformlarına çıkacak.