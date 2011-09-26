İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1" Xoom 2 ve 8.2" Xoom 2 Media Edition

Motorola'nın ikinci Xoom dalgası detaylanmaya devam ediyor.Son sızan fotoğraflar ve bilgilere göre Motorola, önümüzdeki dönemde 10.1 inç boyutlarında Xoom 2 ve 8.2 inç boyutlarında Xoom 2 Media Edition olmak üzere iki farklı modeli pazara sunacak.

Köşe hatları pahlı olmasından dolayı pazardaki birçok tabletten ayrılan iki model, gelen bilgilere göre magnezyum ve alüminyum karışımı, ince profilli (yaklaşık 9 mm) kasaları ve Gorilla Glass ekran kaplamasıyla yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip olacak. Android 3.2 işletim sistemiyle geleceği ve 8 megapiksellik arka kameraya sahip olacağı gelen bilgiler arasında yer alan IPS panelli tabletler, fotoğraflardan da gördüğümüz gibi mini USB/HDMI portlarına sahip olacak ve 4.nesil iletişim ağına destek sunacak.

"Fleming" kod adlı cihazların diğer donanımsal özellikleri ise şimdilik belirsizliğini koruyor..