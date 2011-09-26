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İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1" Xoom 2 ve 8.2" Xoom 2 Media Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
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Motorola'nın ikinci Xoom dalgası detaylanmaya devam ediyor.Son sızan fotoğraflar ve bilgilere göre Motorola, önümüzdeki dönemde 10.1 inç boyutlarında Xoom 2 ve 8.2 inç boyutlarında Xoom 2 Media Edition olmak üzere iki farklı modeli pazara sunacak.

Köşe hatları pahlı olmasından dolayı pazardaki birçok tabletten ayrılan iki model, gelen bilgilere göre magnezyum ve alüminyum karışımı, ince profilli (yaklaşık 9 mm) kasaları ve Gorilla Glass ekran kaplamasıyla yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip olacak. Android 3.2 işletim sistemiyle geleceği ve 8 megapiksellik arka kameraya sahip olacağı gelen bilgiler arasında yer alan IPS panelli tabletler, fotoğraflardan da gördüğümüz gibi mini USB/HDMI portlarına sahip olacak ve 4.nesil iletişim ağına destek sunacak.

"Fleming" kod adlı cihazların diğer donanımsal özellikleri ise şimdilik belirsizliğini koruyor..

İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör
İkinci Xoom dalgası detaylanıyor; 10.1
Tam Boyutta Gör

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bidinnak 8 yıl
yanındaki iphone ne alaka ipadle kıyaslayın bari
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Stanislas Xavier 8 yıl
sonunda ipad den daha iyi bir tasarım çıktı ! gerçekten çok güzel özellikle 10 inç olanı samsung görsün de ipad çakmaları çıkaracağına böyle adam gibi tasarımlar yapsın yada vazgeçtim samsung görmesin şimdi bunun da aynısını yapar
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Barlas 8 yıl
Tabletler, motorola mobility kapsaminda mi acaba?
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khaos 8 yıl
transformer gibi rekabetçi fiyat+wifi ve 3g/4g modellerinin eş zamanli çıkması+bir çok pazara aynı anda sunulmasi başarının formülü olur
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napolyon94 8 yıl
tasarim cok iyi
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umutarslan.com 8 yıl
tasarımı acayip güzel duruyor.
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ZZ RAT 8 yıl
gayet hos olmus, iyi donanimla ve Xoom 1'den alinacak ders ile
Xoom 2 basarili olabilir.
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Python 8 yıl
Kendilerine özgü tasarımları olmaları gayet güzel
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