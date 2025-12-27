İkinci el araçlarda ‘6 ay ve 6 bin km’ düzenlemesi Temmuz 2026'ya uzatıldı

Düzenleme bir kez daha uzatıldı
Düzenlemenin bir diğer ayağını oluşturan ilan kısıtlaması da uzatılan tedbirler arasında. Buna göre, ikinci el araçlar üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana koyulamayacak. 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek bu uygulama, platformlar üzerinden yapılan fiyat şişirmelerini engelleyerek piyasada daha dengeli bir fiyat yapısı oluşturmayı amaçlıyor.
Bununla birlikte vergi kaydı veya meslek odası kaydı bulunan işletmelerin yetki belgesi başvurularında 1 Nisan 2026 tarihine kadar lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Bu geçici düzenlemenin, özellikle küçük ölçekli işletmelerin belge süreçlerinde yaşadığı sorunları azaltması bekleniyor.