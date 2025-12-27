Giriş
    İkinci el araçlarda ‘6 ay ve 6 bin km’ düzenlemesi Temmuz 2026'ya uzatıldı

    İkinci el araç piyasasında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ilan kısıtlamasının süresi uzatıldı. İkinci el motorlu taşıtları kapsayan düzenleme 1 Temmuz 2026’ya kadar geçerli olacak.

    İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ikinci el araç piyasasında fiyat artışlarını ve spekülatif hareketleri engellemeyi amaçlayan uygulamaların süresi uzatıldı. Buna göre, kamuoyunda “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralı olarak bilinen düzenleme ile ilan kısıtlaması 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.

    Düzenleme bir kez daha uzatıldı

    İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Yapılan değişiklikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için mevcut sınırlamalar aynen devam edecek. Otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı dolmadan belirtilen süre sonuna kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde satışa sunulamayacak.

    Düzenlemenin bir diğer ayağını oluşturan ilan kısıtlaması da uzatılan tedbirler arasında. Buna göre, ikinci el araçlar üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana koyulamayacak. 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek bu uygulama, platformlar üzerinden yapılan fiyat şişirmelerini engelleyerek piyasada daha dengeli bir fiyat yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

    Bununla birlikte vergi kaydı veya meslek odası kaydı bulunan işletmelerin yetki belgesi başvurularında 1 Nisan 2026 tarihine kadar lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Bu geçici düzenlemenin, özellikle küçük ölçekli işletmelerin belge süreçlerinde yaşadığı sorunları azaltması bekleniyor.

