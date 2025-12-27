İkinci el araçlarda ‘6 ay ve 6 bin km’ düzenlemesi Temmuz 2026'ya uzatıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ikinci el araç piyasasında fiyat artışlarını ve spekülatif hareketleri engellemeyi amaçlayan uygulamaların süresi uzatıldı. Buna göre, kamuoyunda “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralı olarak bilinen düzenleme ile ilan kısıtlaması 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Düzenleme bir kez daha uzatıldı

Tam Boyutta Gör Yapılan değişiklikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için mevcut sınırlamalar aynen devam edecek. Otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı dolmadan belirtilen süre sonuna kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde satışa sunulamayacak.

Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog 1 gün önce eklendi

Düzenlemenin bir diğer ayağını oluşturan ilan kısıtlaması da uzatılan tedbirler arasında. Buna göre, ikinci el araçlar üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana koyulamayacak. 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek bu uygulama, platformlar üzerinden yapılan fiyat şişirmelerini engelleyerek piyasada daha dengeli bir fiyat yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte vergi kaydı veya meslek odası kaydı bulunan işletmelerin yetki belgesi başvurularında 1 Nisan 2026 tarihine kadar lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Bu geçici düzenlemenin, özellikle küçük ölçekli işletmelerin belge süreçlerinde yaşadığı sorunları azaltması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: