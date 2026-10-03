İkinci el Ryzen 7 5800X3D alan oyuncu şoke oldu: İşlemci Valorant'tan banlı çıktı

Reddit'te After-Cartoonist-196 kullanıcı adlı bir oyuncu, Almanya merkezli Kleinanzeigen platformu üzerinden ikinci el Ryzen 7 5800X3D satın aldı. İşlemciyi bilgisayarına takarak sistemi sorunsuz bir şekilde çalıştıran kullanıcı, Valorant'a girmek istediğinde beklenmedik bir engelle karşılaştı.
Yeni sistemindeki parçalar da banlandı
Valorant'a giriş yapamaması üzerine üzerine Riot destek ekibiyle iletişime geçen kullanıcı, işlemcisinin kimlik numarasının Vanguard anti-hile sistemi tarafından kara listeye alındığını öğrendi. Destek ekibinin aktardığı bilgilere göre banın nedeni, işlemcinin önceki sahibinin Valorant'ta hile kullanmış olmasıydı. Oyunun destek ekibi ise işlemciye uygulanan donanım banını kaldırmayı kabul etmedi.
Üstelik Vanguard yasaklı işlemcinin takıldığı yeni sistemdeki anakart ve depolama birimi gibi diğer donanım bileşenlerini de kara listeye aldı. Oyuncunun şu an için pratikte iki seçeneği bulunuyor: Donanım banının sona ermesini beklemek (ilk kez uygulanan HWID banlarının genellikle yaklaşık 4 ay sürdüğü belirtiliyor) veya etkilenen parçaları değiştirmek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: