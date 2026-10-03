İkinci el Ryzen 7 5800X3D alan oyuncu şoke oldu: İşlemci Valorant'tan banlı çıktı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör İkinci el bilgisayar parçası satın alırken artık yalnızca donanımın çalışır durumda olup olmadığını değil, çevrim içi oyunlarda herhangi bir donanım banına (HWID ban) sahip olup olmadığını da kontrol etmek gerekiyor.

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Reddit'te After-Cartoonist-196 kullanıcı adlı bir oyuncu, Almanya merkezli Kleinanzeigen platformu üzerinden ikinci el Ryzen 7 5800X3D satın aldı. İşlemciyi bilgisayarına takarak sistemi sorunsuz bir şekilde çalıştıran kullanıcı, Valorant'a girmek istediğinde beklenmedik bir engelle karşılaştı.

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Yeni sistemindeki parçalar da banlandı

Valorant'a giriş yapamaması üzerine üzerine Riot destek ekibiyle iletişime geçen kullanıcı, işlemcisinin kimlik numarasının Vanguard anti-hile sistemi tarafından kara listeye alındığını öğrendi. Destek ekibinin aktardığı bilgilere göre banın nedeni, işlemcinin önceki sahibinin Valorant'ta hile kullanmış olmasıydı. Oyunun destek ekibi ise işlemciye uygulanan donanım banını kaldırmayı kabul etmedi.

Üstelik Vanguard yasaklı işlemcinin takıldığı yeni sistemdeki anakart ve depolama birimi gibi diğer donanım bileşenlerini de kara listeye aldı. Oyuncunun şu an için pratikte iki seçeneği bulunuyor: Donanım banının sona ermesini beklemek (ilk kez uygulanan HWID banlarının genellikle yaklaşık 4 ay sürdüğü belirtiliyor) veya etkilenen parçaları değiştirmek.

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İkinci el işlemci Valorant'tan banlı çıktı

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