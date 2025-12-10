İkinci elde en güvenilir otomobil markaları açıklandı: Tesla en sonda

ABD’de ikinci el otomobil pazarına yönelik en kapsamlı güvenilirlik araştırmalarından birinde Tesla’nın bu alandaki en zayıf marka olduğunu ortaya koydu. Consumer Reports’un 2025 değerlendirmesine göre 5 ila 10 yaş aralığındaki araçların incelendiği çalışmada Tesla, 26 üretici arasında son sırada yer alarak genel güvenilirlik puanında 31’e geriledi. Markanın hemen üzerinde ise Jeep, Ram ve Chrysler bulunuyor. Zirvede ise Lexus, Toyota ve Mazda yer alıyor.
Yeni Tesla’larda sorun yok
Araştırmanın sonuçları özellikle eski Tesla modellerinin yıllar içinde ciddi güvenilirlik sorunları yaşadığını gösteriyor. Buna karşın raporda şirketin son dönemde üretim kalitesini belirgin şekilde artırdığına da dikkat çekiliyor. Tesla’nın güncel modelleri artık “ortalamanın üzerinde güvenilirlik” sunuyor ve yeni araçlara yönelik öngörü listesinde Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi köklü markaların önüne geçmeyi başarıyor.
Bu iyileşmeye rağmen, marka son dönemde geniş çaplı geri çağırmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu yıl yalnızca Cybertruck için 46 binden fazla aracın, dış panel montajındaki bir hata nedeniyle geri çağrılması dikkat çekmişti. İkinci el Tesla fiyatları da pandemi dönemine kıyasla sert düşüş gösteriyor. Öte yandan ABD’de vergi avantajının sonlanmasıyla genel pazar da ivme kaybetti.
Tesla, talep daralmasının yanı sıra küresel rekabette de baskı altında. BYD başta olmak üzere Çinli üreticiler, daha düşük fiyatlara çok daha donanımlı elektrikli modeller sunarak tüm endüstriyi zorluyor. Analistler, ortaya çıkan tabloyu 1970’lerde Japon markalarının uygun fiyatlı ve verimli otomobillerle Amerikan otomotiv sektöründe yarattığı büyük dönüşüme benzetiyor.
|Sıra
|Marka
|Güvenilirlik Puanı
|1
|Lexus
|77
|2
|Toyota
|73
|3
|Mazda
|58
|4
|Honda
|57
|5
|Acura
|53
|6
|BMW
|53
|7
|Buick
|51
|8
|Nissan
|51
|9
|Audi
|49
|10
|Volvo
|48
|11
|Mercedes-Benz
|47
|12
|Subaru
|47
|13
|Volkswagen
|46
|14
|Lincoln
|46
|15
|Mini
|46
|16
|Cadillac
|45
|17
|Hyundai
|43
|18
|Chevrolet
|40
|19
|Ford
|39
|20
|Dodge
|39
|21
|Kia
|39
|22
|GMC
|37
|23
|Chrysler
|36
|24
|Ram
|35
|25
|Jeep
|32
|26
|Tesla
|31