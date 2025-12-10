Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkinci elde en güvenilir otomobil markaları açıklandı: Tesla en sonda

    Consumer Reports’un son araştırması, eski Tesla modellerinin ABD’de ikinci el araçlar arasında en düşük güvenilirliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Zirvede ise Lexus bulunuyor.

    İkinci elde en güvenilir otomobil markaları: Tesla en sonda Tam Boyutta Gör

    ABD’de ikinci el otomobil pazarına yönelik en kapsamlı güvenilirlik araştırmalarından birinde Tesla’nın bu alandaki en zayıf marka olduğunu ortaya koydu. Consumer Reports’un 2025 değerlendirmesine göre 5 ila 10 yaş aralığındaki araçların incelendiği çalışmada Tesla, 26 üretici arasında son sırada yer alarak genel güvenilirlik puanında 31’e geriledi. Markanın hemen üzerinde ise Jeep, Ram ve Chrysler bulunuyor. Zirvede ise Lexus, Toyota ve Mazda yer alıyor.

    Yeni Tesla’larda sorun yok

    Araştırmanın sonuçları özellikle eski Tesla modellerinin yıllar içinde ciddi güvenilirlik sorunları yaşadığını gösteriyor. Buna karşın raporda şirketin son dönemde üretim kalitesini belirgin şekilde artırdığına da dikkat çekiliyor. Tesla’nın güncel modelleri artık “ortalamanın üzerinde güvenilirlik” sunuyor ve yeni araçlara yönelik öngörü listesinde Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi köklü markaların önüne geçmeyi başarıyor.

    Bu iyileşmeye rağmen, marka son dönemde geniş çaplı geri çağırmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu yıl yalnızca Cybertruck için 46 binden fazla aracın, dış panel montajındaki bir hata nedeniyle geri çağrılması dikkat çekmişti. İkinci el Tesla fiyatları da pandemi dönemine kıyasla sert düşüş gösteriyor. Öte yandan ABD’de vergi avantajının sonlanmasıyla genel pazar da ivme kaybetti.

    Tesla, talep daralmasının yanı sıra küresel rekabette de baskı altında. BYD başta olmak üzere Çinli üreticiler, daha düşük fiyatlara çok daha donanımlı elektrikli modeller sunarak tüm endüstriyi zorluyor. Analistler, ortaya çıkan tabloyu 1970’lerde Japon markalarının uygun fiyatlı ve verimli otomobillerle Amerikan otomotiv sektöründe yarattığı büyük dönüşüme benzetiyor.

    İkinci elde en güvenilir markalar
    Sıra Marka Güvenilirlik Puanı
    1 Lexus 77
    2 Toyota 73
    3 Mazda 58
    4 Honda 57
    5 Acura 53
    6 BMW 53
    7 Buick 51
    8 Nissan 51
    9 Audi 49
    10 Volvo 48
    11 Mercedes-Benz 47
    12 Subaru 47
    13 Volkswagen 46
    14 Lincoln 46
    15 Mini 46
    16 Cadillac 45
    17 Hyundai 43
    18 Chevrolet 40
    19 Ford 39
    20 Dodge 39
    21 Kia 39
    22 GMC 37
    23 Chrysler 36
    24 Ram 35
    25 Jeep 32
    26 Tesla 31
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tecno camon 40 pro kullanıcı yorumları ayn harfini çıkaramıyorum iphone sessize alma tuşu bozuldu sarı site aynı gün iptal edilen ürünün para iadesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum