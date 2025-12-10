İkinci elde en güvenilir otomobil markaları açıklandı: Tesla en sonda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

ABD’de ikinci el otomobil pazarına yönelik en kapsamlı güvenilirlik araştırmalarından birinde Tesla’nın bu alandaki en zayıf marka olduğunu ortaya koydu. Consumer Reports’un 2025 değerlendirmesine göre 5 ila 10 yaş aralığındaki araçların incelendiği çalışmada Tesla, 26 üretici arasında son sırada yer alarak genel güvenilirlik puanında 31’e geriledi. Markanın hemen üzerinde ise Jeep, Ram ve Chrysler bulunuyor. Zirvede ise Lexus, Toyota ve Mazda yer alıyor.

Yeni Tesla’larda sorun yok

Araştırmanın sonuçları özellikle eski Tesla modellerinin yıllar içinde ciddi güvenilirlik sorunları yaşadığını gösteriyor. Buna karşın raporda şirketin son dönemde üretim kalitesini belirgin şekilde artırdığına da dikkat çekiliyor. Tesla’nın güncel modelleri artık “ortalamanın üzerinde güvenilirlik” sunuyor ve yeni araçlara yönelik öngörü listesinde Ford, Chevrolet, Mercedes-Benz, Audi ve Volkswagen gibi köklü markaların önüne geçmeyi başarıyor.

Bu iyileşmeye rağmen, marka son dönemde geniş çaplı geri çağırmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu yıl yalnızca Cybertruck için 46 binden fazla aracın, dış panel montajındaki bir hata nedeniyle geri çağrılması dikkat çekmişti. İkinci el Tesla fiyatları da pandemi dönemine kıyasla sert düşüş gösteriyor. Öte yandan ABD’de vergi avantajının sonlanmasıyla genel pazar da ivme kaybetti.

Tesla, talep daralmasının yanı sıra küresel rekabette de baskı altında. BYD başta olmak üzere Çinli üreticiler, daha düşük fiyatlara çok daha donanımlı elektrikli modeller sunarak tüm endüstriyi zorluyor. Analistler, ortaya çıkan tabloyu 1970’lerde Japon markalarının uygun fiyatlı ve verimli otomobillerle Amerikan otomotiv sektöründe yarattığı büyük dönüşüme benzetiyor.

İkinci elde en güvenilir markalar Sıra Marka Güvenilirlik Puanı 1 Lexus 77 2 Toyota 73 3 Mazda 58 4 Honda 57 5 Acura 53 6 BMW 53 7 Buick 51 8 Nissan 51 9 Audi 49 10 Volvo 48 11 Mercedes-Benz 47 12 Subaru 47 13 Volkswagen 46 14 Lincoln 46 15 Mini 46 16 Cadillac 45 17 Hyundai 43 18 Chevrolet 40 19 Ford 39 20 Dodge 39 21 Kia 39 22 GMC 37 23 Chrysler 36 24 Ram 35 25 Jeep 32 26 Tesla 31

