İkinci nesil BYD Seal 07 tanıtıldı: 775 km menzil ve 9 dakikada şarj!

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Oynat BYD, tamamen yenilenen ikinci nesil Seal 07 modelini satışa sundu. Elektrikli ve hibrit seçenekler sunan sedan, 775 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor. Model, yeni batarya teknolojisi sayesinde sadece 9 dakikada yüzde 97 doluluğa ulaşıyor. Gelişmiş otonom sürüş sistemleri ve akıllı kabin donanımları da aracın öne çıkan özellikleri arasında. Yeni Seal 07, yaklaşık 21 bin dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BYD, Ocean serisinin yeni tasarım dilini taşıyan ikinci nesil Seal 07 modelini resmen tanıttı. Mart 2026'da güncellenen ilk nesil modelin satış performansından memnun kalmayan şirket, yalnızca sekiz ay sonra tamamen yenilenen sedanı piyasaya sürdü.

BYD Seal 07 neler sunuyor?

Yeni Seal 07, markanın Ocean serisi için geliştirdiği Ocean Aesthetics 2.0 tasarım anlayışını benimsiyor. Modelin dış tasarımında daha önce tanıtılan Seal 08'in izleri görülüyor. İnce gündüz LED farları, kapalı ön ızgara tasarımı, tamponla bütünleşik farlar ve boydan boya uzanan arka aydınlatma şeridi otomobilin öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor. Tavana yerleştirilen LiDAR sensörü ise God’s Eye B sürüş destek sisteminin bir parçası olarak görev yapıyor. Bu sistem, şehir içi ve otoyollarda navigasyon destekli sürüş özelliğini sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör 5080 mm uzunluğa, 1960 mm genişliğe ve 1495 mm yüksekliğe sahip olan yeni Seal 07, 2960 mm aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı vadediyor. Altı farklı dış renk seçeneğiyle sunulan otomobilin tamamen elektrikli versiyonunda 618 litrelik bagaj hacmine ek olarak 160 litrelik ön bagaj bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonda ise bagaj hacmi 595 litre olarak açıklanıyor.

İç mekanda akıllı asistan Diva dikkat çekiyor

Yeni Seal 07'nin kabininde 15,6 inçlik multimedya ekranı, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve head-up display bulunuyor. Üç kollu direksiyon simidinin arkasına konumlandırılan vites seçicinin yanı sıra orta konsolda 50W kablosuz şarj ünitesi ve fiziksel kontrol düğmeleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Modelin en ilginç donanımlarından biri ise Diva isimli akıllı asistan. Bir akıllı saat şeklinde tasarlanan bu aksesuar, çeşitli araç fonksiyonlarını kontrol edebiliyor ve farklı yüz ifadeleriyle kullanıcıyla etkileşim kurabiliyor. Kabinde ayrıca farklı aksesuarların takılabilmesi için dört adet manyetik bağlantı noktası bulunuyor. Arka koltuk yolcuları da ön koltukların arkasına tablet yerleştirebiliyor.

Yeni Seal 07, standart olarak ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, çift bölgeli klima sistemi ve yüksek sıcaklıkla sterilizasyon özelliğiyle geliyor. Cam tavan, akustik camlar, elektrikli bagaj kapağı ve araç içi karaoke sistemi de sunulan donanımlar arasında. Üst donanım seviyesinde ise masaj fonksiyonlu sıfır yerçekimi ön koltukları, ısıtmalı ve havalandırmalı arka koltuklar, 20 hoparlörlü ses sistemi ve dahili buzdolabı bulunuyor.

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775 km menzil ve 9 dakikada yüzde 97 şarj

Tamamen elektrikli BYD Seal 07, arka aksa yerleştirilen tek elektrik motoruyla geliyor. 245 kW (329 hp) güç üreten bu motor, otomobilin 0'dan 100 km/sa hıza 5,5 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Maksimum hız ise 240 km/sa olarak açıklanıyor.

BYD Seal 07'ye 76,7 kWh kapasiteli yeni Blade 2.0 LFP batarya güç veriyor. CLTC ölçümlerine göre 775 kilometre menzil sunan otomobil, WLTP standardında ise 636 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Yeni batarya, BYD'nin flaş şarj teknolojisini de destekliyor. Bu teknoloji sayesinde batarya yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine yalnızca 9 dakikada ulaşabiliyor.

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Şarj edilebilir hibrit versiyon da sunuluyor

BYD Seal 07 DM-i olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit versiyonda 1,5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru birlikte görev yapıyor. 115 kW (154 hp) güç üreten benzinli motor, 160 kW (215 hp) gücündeki ön elektrik motoruyla destekleniyor. Bu versiyon, 0'dan 100 km/sa hıza 7,7 saniyede çıkabiliyor.

38 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan hibrit model, yalnızca elektrik gücüyle CLTC standartlarına göre 330 kilometre menzil sunuyor. WLTP karşılığı ise 271 kilometre olarak belirtiliyor.

Süspansiyon tarafında ön bölümde çift salıncaklı, arka bölümde ise beş bağlantılı bağımsız sistem tercih edilmiş. Giriş ve orta donanım seviyelerinde DiSus-C akıllı amortisör kontrol sistemi bulunurken, üst versiyonlarda daha önce Denza ve Fang Cheng Bao modellerinde kullanılan DiSus-M manyetoreolojik süspansiyon sistemi sunuluyor.

BYD Seal 07 fiyatı ne kadar?

Yeni BYD Seal 07, Çin'de tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı güç aktarma seçeneğiyle satışa çıktı. Elektrikli versiyonun fiyatı donanım seviyesine göre 149.900 ile 172.900 yuan (yaklaşık 22.475-25.920 dolar) arasında değişiyor.

Seal 07 DM-i hibrit versiyon ise 139.900 yuan (20.975 dolar) başlangıç fiyatına sahip. Hibrit modelin en pahalı versiyonu 149.900 yuan seviyesinde. yuan seviyesine kadar iniyor.

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İkinci nesil BYD Seal 07 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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