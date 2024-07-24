İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor

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Tam Boyutta Gör Çinli GAC Aion, ilk global modeli ikinci nesil Aion V'i satışa sundu. Çin'deki fiyatı 17.800 ile 26.000 dolar arasında değişen elektrikli SUV model, ilk nesline kıyasla daha ucuza satılıyor. Aion V'in ilk 1,5 saat içerisinde 10 binin üzerinde sipariş aldığı da verilen bilgiler arasında.

Markanın AEP platformu üzerine inşa edilen Aion V; 4605 mm uzunluğa, 1854 mm genişliğe, 1660 mm yüksekliğe ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda ilk nesline göre biraz küçüldüğünü söyleyebiliriz. İkinci nesil Aion V, markanın iddiasına göre T-Rex adı verilen dinozor türünden esinlenen gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Önde ve arkada yer alan aydınlatmaların dinozorun pençelerini temsil ettiği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Çift renkli tasarıma sahip çok kollu 19 inç jantlar ile donatılan modelin üst versiyonlarında lidar, beş tane milimetrik dalga radarı, 11 adet kamera ve 12 adet ultrasonik radardan beslenen, NVIDIA Orin-X yonga setinden güç alan Adigo Pilot akıllı sürüş sistemi yer alıyor. İç mekanda ise iki kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, ambiyans aydınlatma, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Belgian Premium ses sistemi gibi donanımlar dikkat çekiyor.

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Otomobilin standart bagaj kapasitesi 427 litre fakat arka koltuklar yatırıldığında 987 litreye kadar çıkarılabiliyor. Bunun yanı sıra orta konsolda ısıtma, soğutma ve dondurma özelliğine sahip 6.6 litrelik bir bölme bulunuyor.

Tam Boyutta Gör GAC Aion V'in standart versiyonu 150 kW güç ve 240 Nm tork üreten bir motordan güç alıyor. Üst versiyonda ise motor gücü 165 kW'a çıkıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlayan elektrikli SUV'da LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleri karşımıza çıkıyor. 62 kWsa ile 90 kWsa arasında değişen bu seçenekler Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 ile 750 km arasında sürüş menzili sağlıyor.

Araçtaki 400V silisyum karbür platformu ve 3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakika şarjla 370 km'ye kadar menzil elde edilebildiği de verilen bilgiler arasında.

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İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor