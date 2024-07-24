İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor

Markanın AEP platformu üzerine inşa edilen Aion V; 4605 mm uzunluğa, 1854 mm genişliğe, 1660 mm yüksekliğe ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda ilk nesline göre biraz küçüldüğünü söyleyebiliriz. İkinci nesil Aion V, markanın iddiasına göre T-Rex adı verilen dinozor türünden esinlenen gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Önde ve arkada yer alan aydınlatmaların dinozorun pençelerini temsil ettiği ifade ediliyor.
Otomobilin standart bagaj kapasitesi 427 litre fakat arka koltuklar yatırıldığında 987 litreye kadar çıkarılabiliyor. Bunun yanı sıra orta konsolda ısıtma, soğutma ve dondurma özelliğine sahip 6.6 litrelik bir bölme bulunuyor.
Araçtaki 400V silisyum karbür platformu ve 3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakika şarjla 370 km'ye kadar menzil elde edilebildiği de verilen bilgiler arasında.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.