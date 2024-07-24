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    İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor

    İkinci nesil Aion V modelini global bir model olarak piyasaya süren GAC Aion, 90 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya ile 750 km'ye varan menzil vadediyor.
    İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor Tam Boyutta Gör
    Çinli GAC Aion, ilk global modeli ikinci nesil Aion V'i satışa sundu. Çin'deki fiyatı 17.800 ile 26.000 dolar arasında değişen elektrikli SUV model, ilk nesline kıyasla daha ucuza satılıyor. Aion V'in ilk 1,5 saat içerisinde 10 binin üzerinde sipariş aldığı da verilen bilgiler arasında.

    Markanın AEP platformu üzerine inşa edilen Aion V; 4605 mm uzunluğa, 1854 mm genişliğe, 1660 mm yüksekliğe ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda ilk nesline göre biraz küçüldüğünü söyleyebiliriz. İkinci nesil Aion V, markanın iddiasına göre T-Rex adı verilen dinozor türünden esinlenen gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Önde ve arkada yer alan aydınlatmaların dinozorun pençelerini temsil ettiği ifade ediliyor.

    İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor Tam Boyutta Gör
    Çift renkli tasarıma sahip çok kollu 19 inç jantlar ile donatılan modelin üst versiyonlarında lidar, beş tane milimetrik dalga radarı, 11 adet kamera ve 12 adet ultrasonik radardan beslenen, NVIDIA Orin-X yonga setinden güç alan Adigo Pilot akıllı sürüş sistemi yer alıyor. İç mekanda ise iki kollu direksiyon simidi, dijital gösterge paneli, 14.6 inç dokunmatik multimedya ekranı, ambiyans aydınlatma, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Belgian Premium ses sistemi gibi donanımlar dikkat çekiyor.

    Otomobilin standart bagaj kapasitesi 427 litre fakat arka koltuklar yatırıldığında 987 litreye kadar çıkarılabiliyor. Bunun yanı sıra orta konsolda ısıtma, soğutma ve dondurma özelliğine sahip 6.6 litrelik bir bölme bulunuyor.

    İkinci nesil GAC Aion V, 750 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor Tam Boyutta Gör
    GAC Aion V'in standart versiyonu 150 kW güç ve 240 Nm tork üreten bir motordan güç alıyor. Üst versiyonda ise motor gücü 165 kW'a çıkıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlayan elektrikli SUV'da LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleri karşımıza çıkıyor. 62 kWsa ile 90 kWsa arasında değişen bu seçenekler Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 520 ile 750 km arasında sürüş menzili sağlıyor.

    Araçtaki 400V silisyum karbür platformu ve 3C hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakika şarjla 370 km'ye kadar menzil elde edilebildiği de verilen bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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