İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor

Bahse konu çıkarım kapsamında Business Insider’ın yapmış olduğu anket, Ocasio-Cortez’in tezinin yanıltıcı olmadığını gösteriyor. Yaş aralığı 18 ila 29 olan katılımcılardan %37’si; iklim değişikliği konusunun, aile planlaması üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olduğunu savunuyor.
Business Insider; the SurveyMonkey Audience aracılığıyla yürüttüğü ve ”İklim değişikliği çocuk sahibi olma kararını ne derece etkiler?” sorusunu yönelttiği ankette, 1,102 ABD vatandaşı yetişkine ulaşmış. Katılımcılardan %30’u, “ Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, İklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuz ve hayatı tehdit eden faktörleri göz önünde bulundurması gerekir.” cevabını vermiş.
Sadece gençler endişeli değil
Genç çiftlerin Ocasio-Cortez’in tezini daha çok destekleyeceğinin tahmin edildiği ankette, yaş aralığı 30 ila 44 olan çiftlerin %34’ü de kadın üyenin çıkarımına destek vermiş. Söz konusu ankette, yaş aralığı 45 ila 60 olan çiftlerin %25’i ve yaşları 61’in üstü olan katılımcılardan ise %20’si iklim değişikliğinin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtmiş.
Sadece 1,102 kişinin katıldığı anketten yukarıda bahsedilen sonuçlar çıkar mı bilinmez, ancak bazı çiftler için iklim değişikliği konusu önemliymiş gibi gözüküyor. Yapılan açıklamalarda; geçtiğimiz sene, doğum oranlarının ABD’de rekor düşüş gösterdiği bilgisinin de bu kapsamda paylaşılması gerektiği ifade ediliyor.
İklim değişikliği gibi gençlerin çok daha hassas olduğu değerlendirilen konularda, söz konusu grubun vereceği tepkilerin doğum oranlarını daha da düşürebileceği gerçeği ise ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Lütfen bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın.
https://www.businessinsider.com/millennials-americans-worry-about-kids-children-climate-change-poll-2019-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Nasılsa ben bakamasam bir hayırsever evlatlık edinir"
Bu düşünceler geliştirilecek olursa, birileri yapıp diğerlerinin sırtına yüklemeye devam eder.
insanların artık amacı kalmadı doğup büyüyüp ölüyoruz sistemde harcanıyoruz yapılacaklar belli herkes ölmeyecek gibi yaşıyor nerden geldik nereye gidiyoruz...
Insanlara bakıyorum onursuz hayatlar kimin eli kimin cebinde veya neresinde? herkesin fiyatı üzerinde herkes egoist, sana aşığım diyen kizlar erkekler bi gidin tanrı aşkına bütün şehir geçmiş üzerinden nereye aşıksın...
ulkenin bu halde olmasinin sebebi, solun kendisini bozmasi oldu.
kirsalda cahelet ortalamasi yuksek olan kesim acligina ragmen 4 5 cocuk yaparken, bizim 80 lerle baslayan sol akimin urunleri ise "donya boktan yer yah" , "insanlar kotuyah" , "insanlar cahilyah" vs gibi mazeret uydururlar.
ama sorsan "kanka aksama ne yapican" aldigin cevaplar da ilginctir genelde su sekilde dir aldigimiz cevaplar " kanka aksama arkadasla cikicaz iki hatun var marjinal, onlarla bira fistik yapicaz geceyi geciricez ...
40 ina gelince bir baltaya sap olunamamis ve tolstoy vb gibi sacma salak kitaplarla bir omrunu tuketecek, 60 larindan sonra ondan bundan borc hayatla yasamaya calisacaktir. tabi nufusa katkisi olmadigi icin, demokraside egitim seviyesi dusuk kesimin politik tercihlerine boyun egmek zorunda kalip, hayatini tuketecektir.
ulkenin basindaki adama kizamazsiniz!
biri yaya gecidinden gecen bir sanatciyi ezip, canini alip, mahkeme de aklandiginda 90larin ortasinda! bu ulkede sol siyaseti ne yapiyordu? ben soyliyim ! 50 cocuk yapmis kurd vatandasina cumhuriyet altini takiyordu.
ulkenin basindaki adama asla kizamazsiniz!
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2089 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iklim değişikliği, küresel ısınma ve