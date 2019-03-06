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İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor

İklim değişikliği konusu genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiler mi? ABD'de yapılan anket bu sorunun cevabını arıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarda; iklim değişikliği sebebiyle genç çiftlerin, çocuk sahibi olup olmama konusunda çekimser davrandıklarını savunmuştu.
 

Bahse konu çıkarım kapsamında Business Insider’ın yapmış olduğu anket, Ocasio-Cortez’in tezinin yanıltıcı olmadığını gösteriyor. Yaş aralığı 18 ila 29 olan katılımcılardan %37’si; iklim değişikliği konusunun, aile planlaması üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olduğunu savunuyor.

Business Insider; the SurveyMonkey Audience aracılığıyla yürüttüğü ve ”İklim değişikliği çocuk sahibi olma kararını ne derece etkiler?” sorusunu yönelttiği ankette, 1,102 ABD vatandaşı yetişkine ulaşmış. Katılımcılardan %30’u, “ Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, İklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuz ve hayatı tehdit eden faktörleri göz önünde bulundurması gerekir.” cevabını vermiş.

Sadece gençler endişeli değil 

Genç çiftlerin Ocasio-Cortez’in tezini daha çok destekleyeceğinin tahmin edildiği ankette, yaş aralığı 30 ila 44 olan çiftlerin %34’ü de kadın üyenin çıkarımına destek vermiş. Söz konusu ankette, yaş aralığı 45 ila 60 olan çiftlerin %25’i ve yaşları 61’in üstü olan katılımcılardan ise %20’si iklim değişikliğinin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtmiş.

Sadece 1,102 kişinin katıldığı anketten yukarıda bahsedilen sonuçlar çıkar mı bilinmez, ancak bazı çiftler için iklim değişikliği konusu önemliymiş gibi gözüküyor. Yapılan açıklamalarda; geçtiğimiz sene, doğum oranlarının ABD’de rekor düşüş gösterdiği bilgisinin de bu kapsamda paylaşılması gerektiği ifade ediliyor.

İklim değişikliği gibi gençlerin çok daha hassas olduğu değerlendirilen konularda, söz konusu grubun vereceği tepkilerin doğum oranlarını daha da düşürebileceği gerçeği ise ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Lütfen bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın.


https://www.businessinsider.com/millennials-americans-worry-about-kids-children-climate-change-poll-2019-3 Yorum Yaz
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Güney Mestan 2 ay en beğenilen
O genç çiftlerden biri olarak benimde bir çocuğum var ve 2. çocuğu yapmayı düşünmüyorum. Gerk ekonomik zorluklar gerek hayat pahalılığı, gerekse toplumun yaşam standartlarının temelini oluşturan eğitim ve sağlik giderlerinin ülkemizde ciro kapısı olarak kullanilmasi ve bu yolda sömürülmemiz ve iklim konusuna gelemeden önce pekçok genç çiftin fikirlerinin bu yönde evrilmeye başladığı bir noktaya geldik.
O genç çiftlerden biri olarak benimde bir çocuğum var ve 2. çocuğu yapmayı düşünmüyorum. Gerk ekonomik zorluklar gerek hayat pahalılığı, gerekse toplumun yaşam...
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muammer816 2 ay
eskiden bu düşünceyi saçma buluyordum fakat hayat şartlarımız tek kelime ile berbat.iyiye gideceğine aksine kötüye gidiyor.gelecek ise karanlık.bu devirde bırak çocuk yapmayı evlenmek bile neredeyse imkansız asgari ücretli çalışan bireyler için.kadınların belki haklı belki haksız maddi istekleri herkesin malumu.bakalım neler olacak gelecekte.bence şuanki sistemimiz evliliğe ve çocuk sahibi olmaya teşvik etmiyor tam tersi evlenmeden yaşamaya teşvik ediyor.üniversite yaşantıları ise herkesin malumu.iklim değişikliği olayları falan ise çocuk yapma/evlilik kriterlerinde çok sonra yer alır bizim ülkemizde.listenin altlarında kalır.
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FerdosParadise 2 ay
Sıcak basınca ve Macunu da çakınca...
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pspoor 2 ay
Donanimhaber, cortez propagandasi yapacak kadar dusme, ayiptir!
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Vatikanli Mumin 2 ay
Ekim zamani cocugu yapariz hasatta dogmus olmus elde parada olur bebek malzemelerini almak zor olmaz
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scorpion20 2 ay Vatikanli Mumin
mamayla-bezle bitmiyorki olay
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Oguz_Cole 2 ay
Böyle lanet bir dünyaya niye birini daha getirmek istiyim ki en fazla evlat edinirim oda hiç yoktan belki bir çocuğu kurtarabilmek için.
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Mesudum 2 ay Oguz_Cole
"Nasılsa ben bakamasam devlet bakar"
"Nasılsa ben bakamasam bir hayırsever evlatlık edinir"
Bu düşünceler geliştirilecek olursa, birileri yapıp diğerlerinin sırtına yüklemeye devam eder.
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KaleyDeskop 2 ay
Suriyede 700 bin kişi ölmüştür, avrupaya göç etmek isteyen 10 binlerce insanın ölümü hiç etkilemiyor mu bunları? Ben sırf bu yüzden çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Bir göktaşı yeter be şu zalim dünyaya, çokmu şey istiyorum ne...
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İtalyada ilticacı 2 ay
Aslında bende aynı şeyi düşünüyorum keşke bir göktaşı düşse, veya atom bombası kullanılsa da herkes kurtulsa.
insanların artık amacı kalmadı doğup büyüyüp ölüyoruz sistemde harcanıyoruz yapılacaklar belli herkes ölmeyecek gibi yaşıyor nerden geldik nereye gidiyoruz...
Insanlara bakıyorum onursuz hayatlar kimin eli kimin cebinde veya neresinde? herkesin fiyatı üzerinde herkes egoist, sana aşığım diyen kizlar erkekler bi gidin tanrı aşkına bütün şehir geçmiş üzerinden nereye aşıksın...
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Güney Mestan 2 ay en beğenilen
O genç çiftlerden biri olarak benimde bir çocuğum var ve 2. çocuğu yapmayı düşünmüyorum. Gerk ekonomik zorluklar gerek hayat pahalılığı, gerekse toplumun yaşam standartlarının temelini oluşturan eğitim ve sağlik giderlerinin ülkemizde ciro kapısı olarak kullanilmasi ve bu yolda sömürülmemiz ve iklim konusuna gelemeden önce pekçok genç çiftin fikirlerinin bu yönde evrilmeye başladığı bir noktaya geldik.
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bluedevil866 2 ay Güney Mestan
tipik solcu soylemleri ile ortusen bir sebep.
ulkenin bu halde olmasinin sebebi, solun kendisini bozmasi oldu.
kirsalda cahelet ortalamasi yuksek olan kesim acligina ragmen 4 5 cocuk yaparken, bizim 80 lerle baslayan sol akimin urunleri ise "donya boktan yer yah" , "insanlar kotuyah" , "insanlar cahilyah" vs gibi mazeret uydururlar.
ama sorsan "kanka aksama ne yapican" aldigin cevaplar da ilginctir genelde su sekilde dir aldigimiz cevaplar " kanka aksama arkadasla cikicaz iki hatun var marjinal, onlarla bira fistik yapicaz geceyi geciricez ...
40 ina gelince bir baltaya sap olunamamis ve tolstoy vb gibi sacma salak kitaplarla bir omrunu tuketecek, 60 larindan sonra ondan bundan borc hayatla yasamaya calisacaktir. tabi nufusa katkisi olmadigi icin, demokraside egitim seviyesi dusuk kesimin politik tercihlerine boyun egmek zorunda kalip, hayatini tuketecektir.
ulkenin basindaki adama kizamazsiniz!
biri yaya gecidinden gecen bir sanatciyi ezip, canini alip, mahkeme de aklandiginda 90larin ortasinda! bu ulkede sol siyaseti ne yapiyordu? ben soyliyim ! 50 cocuk yapmis kurd vatandasina cumhuriyet altini takiyordu.
ulkenin basindaki adama asla kizamazsiniz!
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