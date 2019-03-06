İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarda; iklim değişikliği sebebiyle genç çiftlerin, çocuk sahibi olup olmama konusunda çekimser davrandıklarını savunmuştu.

Bahse konu çıkarım kapsamında Business Insider’ın yapmış olduğu anket, Ocasio-Cortez’in tezinin yanıltıcı olmadığını gösteriyor. Yaş aralığı 18 ila 29 olan katılımcılardan %37’si; iklim değişikliği konusunun, aile planlaması üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olduğunu savunuyor.

Business Insider; the SurveyMonkey Audience aracılığıyla yürüttüğü ve ”İklim değişikliği çocuk sahibi olma kararını ne derece etkiler?” sorusunu yönelttiği ankette, 1,102 ABD vatandaşı yetişkine ulaşmış. Katılımcılardan %30’u, “ Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, İklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuz ve hayatı tehdit eden faktörleri göz önünde bulundurması gerekir.” cevabını vermiş.

Sadece gençler endişeli değil

Genç çiftlerin Ocasio-Cortez’in tezini daha çok destekleyeceğinin tahmin edildiği ankette, yaş aralığı 30 ila 44 olan çiftlerin %34’ü de kadın üyenin çıkarımına destek vermiş. Söz konusu ankette, yaş aralığı 45 ila 60 olan çiftlerin %25’i ve yaşları 61’in üstü olan katılımcılardan ise %20’si iklim değişikliğinin çocuk sahibi olma kararını etkilediğini belirtmiş.

Sadece 1,102 kişinin katıldığı anketten yukarıda bahsedilen sonuçlar çıkar mı bilinmez, ancak bazı çiftler için iklim değişikliği konusu önemliymiş gibi gözüküyor. Yapılan açıklamalarda; geçtiğimiz sene, doğum oranlarının ABD’de rekor düşüş gösterdiği bilgisinin de bu kapsamda paylaşılması gerektiği ifade ediliyor.

İklim değişikliği gibi gençlerin çok daha hassas olduğu değerlendirilen konularda, söz konusu grubun vereceği tepkilerin doğum oranlarını daha da düşürebileceği gerçeği ise ileride çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Lütfen bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın.

https://www.businessinsider.com/millennials-americans-worry-about-kids-children-climate-change-poll-2019-3