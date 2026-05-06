    İkonik ses geri dönüyor: Formula 1’de yeniden V8 dönemi başlayacak

    Formula 1’de V6 hibrit motor dönemi sona yaklaşıyor. FIA, daha basit ve güçlü sesli V8 motorlara geçişin en geç 2031’de, mümkünse 2030’da gerçekleşeceğini açıkladı.

    Formula 1, özellikle Liberty Media’nın 2017’de ticari hakları satın almasından sonra dünya çapında inanılmaz bir büyüme döngüsünün içerisine girdi. Ancak bu süreçte serinin giderek daha fazla elektrifikasyona maruz kalması da eleştirileri beraberinde getirmişti. Gelinen noktada mevcut kural seti, F1 araçlarında içten yanmalı motor ile elektrik gücünü %50-50 paylaştırmış durumda. Ancak Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak serinin geleceğine ışık tuttu.

    V8 için hedef yıl 2031

    Ben Sulayem, sporun mevcut V6 hibrit motorlardan daha basit ve daha güçlü ses karakterine sahip V8 motorlara geçeceğini açıkladı. Bu dönüşüm için hedef yıl 2031 olarak belirtilirken gerekli şartların sağlanması halinde geçişin 2030 sezonuna çekilebileceği ifade ediliyor.

    Miami Grand Prix hafta sonunda konuşan Ben Sulayem, değişimin artık kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Bu olacak, bu sadece bir zaman meselesi,” sözleriyle sürecin kesinliğine dikkat çekti.

    Eğer Ben Sulayem’in bahsettiği tarihlerde değişim gerçekleşirse V8 motorlar bir kez daha İstanbul Park pistine konuk olacak. Bilindiği üzere gelecek sezondan itibaren İstanbul Park, 2031 sezonuna kadar 5 yıllık bir anlaşmayla takvime girmişti.

    V6 hibrit dönemine eleştiriler artıyor

    Formula 1, 2026 itibarıyla yeni bir motor dönemine giriş yaptı. Bu yeni nesil güç ünitelerinde elektrik ve içten yanmalı motor katkısı yaklaşık yüzde 50-50 oranında dengelenmiş durumda ve tamamen sürdürülebilir yakıt kullanılıyor. Ancak bu sistem, hem teknik karmaşıklığı hem de yarış dinamiklerine etkisi nedeniyle yoğun eleştiriler alıyor.

    Sürücüler özellikle yüksek hızlı virajlara girerken enerji yönetimi için LiCO (lift and coast) olarak bilinen gaz kesme yöntemine başvurmak zorunda kalıyor. Bu sayede batarya virajlarda veya ağır frenlemelerde doldurulabiliyor.  Ancak bu durum, performansın yanı sıra yarış güvenliğini etkileyebilecek hız farkları oluşturduğu gerekçesiyle tartışma konusu.

    Öte yandan taraftarlar açısından da yeni kuralların anlaşılması giderek zorlaşıyor. Zira bataryalar, araçları uzun düzlüklerin sonuna kadar tam güçte götürmekte yetersiz kalıyor. Bu da düzlük sonlarında içten yanmalı motorun bir nevi jeneratöre dönüşerek bataryayı şarj etmesine, haliyle tepe hızın düşmesine sebep oluyor. Buna “superclipping” veya süper kesinti deniyor. Tüm bu karmaşa yetmezmiş gibi aynı zamanda batarya şarjında kullanılan megajoule sınırları da takibi zorlaştırıyor.

    En nihayetinde sporun temelleri çok basit. F1, hiçbir zaman en yüksek hız derdinde olmadı, asıl odağı virajlarda maksimum hızı sunmaktı. Mevcut kurallar virajları bir tür şarj istasyonuna dönüştürüyor. Bu da doğrudan temelleri sarsıyor.

    2030 için üretici onayı şart

    Gelelim V8’in dönüşüne. FIA’ya göre V8 motorlara geçiş için iki farklı senaryo bulunuyor. Eğer mevcut altı motor üreticisinden en az dördü, yani “süper çoğunluk” bu değişimi desteklerse, geçiş 2030 yılında gerçekleşebilir. Bu üreticiler arasında Mercedes, Ferrari, Red Bull-Ford, Honda, Audi ve Cadillac projesiyle ilişkilendirilen General Motors yer alıyor.

    Ancak yeterli destek sağlanamazsa FIA’nın mevcut regülasyonlar kapsamında 2031 yılında tek taraflı karar alma yetkisi bulunuyor. Bu durumda üretici onayı olmasa bile V8 motorlara geçiş kesin olarak uygulanacak.

    V8 neden tercih ediliyor?

    Ben Sulayem, V10 motor seçeneğinin gerçekçi olmadığını belirtirken V8’in öne çıkmasının üç temel nedeni olduğuna dikkat çekiyor: daha güçlü ses, daha düşük karmaşıklık ve daha hafif yapı. Ayrıca V8 motorların, yol otomobillerinde de yaygın olarak kullanılması bu tercihi daha mantıklı hale getiriyor.

    Formula 1, son olarak 2006 ile 2013 yılları arasında V8 motorları kullanmış, ardından 1.6 litre V6 turbo hibrit ünitelerle daha sessiz bir döneme geçiş yapmıştı. Daha da geriye gidildiğinde efsanevi Cosworth DFV V8 motorlarının 1960’lardan 1980’lerin başına kadar spora damga vurduğu biliniyor.

    Elektrik desteği ortadan kalkacak mı?

    Yeni planlamaya göre V8 motorlar tamamen geçmişe dönüş anlamına gelmeyecek. Dolayısıyla elektrik desteği kalmaya devam edecek. Ancak günümüzdeki yüksek oran yerine elektrik gücünün minimum seviyede kalacağına vurgu yapılıyor.

    Benzer şekilde sürdürülebilir yakıtlar da yeni dönemde korunacak. Böylece hem sürdürülebilirlik hedefleri korunacak hem de taraftarların özlediği motor karakteri geri getirilecek.

