İkonik Şıklığın Şifresi; Zamansız Abiye Modelleri

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana geçen sürede çağlar boyunca yenilikler istenmiş, istenilen yeni tarz arayışı durmadan devam etmiştir. Çağın kültüründen ve yaşadığı coğrafyadan etkilenen yenilik arayışı, günümüze kadar daima kendini yenileyen bir kavram olarak sürmüştür. Tarihteki serüvenini hız kesmeden sürdürürken tekrara yer vermemiştir. Bu istekler ve yenilikler ise moda kavramının çatısı altında varlığını devam ettirmektedir. Kelime kökenine bakıldığında “yapmak, şekil vermek” manası taşıyan moda; Latince facio, Fransızca fazon, İngilizce fashion olarak literatüre girmiştir.

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Tarihin Yaşayan Modası Nakış Detayında Gizli

Yüzyılları aşan moda kavramının bünyesinde bulundurduğu sonsuz çeşitlilik; yaşamın en keyif veren, ruhu saran, ana tanık olan, geçmişte ve gelecekte soluk almayı başaranı olmuştur. Öyle ki bu durumu geçmişin yaşayan ve somut delilleri olarak sergileyen müzelerde hükümdarların, aristokratların, görevlilerin, askerlerin, halkın törenlerde ve günlük olarak giydikleri işlemeli, nakışlı kıyafetlerini görme imkânı bulunan vitrinlerinden de anlaşılıyor. Bu dönemler içerisinde çağın bütün farkını, gelişmişliğini, dönemin kültür seviyesini kadın abiye modelleri için yapılan tasarımlarından anlamak mümkün oluyor. Bütün bu süreç günümüzde de devam ediyor ve asaleti, iddialı duruşu, kaliteden yana olan seçimleri, aktüel yaşamı geniş skalaya sahip abiyeler anlatıyor.

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El İşlemesi Nakışlar Tülle Buluştu!

Tarihte tören kıyafetleri, günümüzde ise abiye olarak değer kazanmış olan modeller sınır tanımayan bir şıklığın sunucusu oluyor. Yoğun ışıltılar, derin dekolteler, iddialı duruşlar, abartılı kesimler, göz alan transparanlık kısacası bütün cazibe tek bir çeşitte toplanarak, abiye modelleri 2019 arayıcısına ulaşıyor. Çağa meydan okuyan payetler ile hareketlilik kazan modeller, demode görünmemenin sırrını modern çizgilerine borçlu oluyor. Vision of Sulz payetlerin ve taşlar ile bezenen nakışların geçmişten gelen fakat asla geçmişte kalmayan tarzını üstünüze taşıyor. Tülden gelen masalsılığın nakışla birleşmesi başka bir Dünya’ya kapılarını açıyor.

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Ton Sür Ton Yapmaya Uygun Abiyeler

Mezuniyetler, balolar, partiler, gece kıyafetleri, nişan kıyafetleri, düğün kıyafetleri, doğum günleri, özel gün ve davetler başta olmak üzere kadınların isteklerine karşılık veren tasarımlar yeni sezonda da gösterişini sürdürüyor. Ayakkabı ve çanta ile ton sür ton yapma olanağı tanıyan abiye modelleri, kumaşındaki ışıltıların kazandırdığı avantaj ile tek başına kullanılabiliyor ve ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymanızın da önüne geçiyor.

Yıllardır yerini koruyan degrade, bu sezonda da yerini koruyarak kısa abiye modelleri kategorisinin yıldızı oluyor. Uzun abiye elbiseler içinse ipekler, inciler, danteller, nakışlar ve alabildiğine gösteriş hakimiyet sürüyor. Formunu bütün bir davet boyunca koruyan iddialı modellerle, yoğun tempodan kaynaklı sarf edilen eforun tedirginlik vermesinin de önüne geçiliyor.

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Detaylar Bütününden Gelen İhtişam

Kruvazeden gelen ihtişamın, fırfırlardan gelen dinamizmin, volan kesimden gelen enerjinin payetler ve taşlar ile birleşmesini soft tonların asaleti tamamlıyor. Kullanılan kumaşlardan, seçilen nakış desenine, tercih edilen renk tonlarına kadar her biri ile bir bütün olarak hayat bulan modellerine kolay ulaşım sağlayabilmeniz için abiye elbise online satış hizmeti veren Vision of Sulz, özel gün ve gecelere hazırlanma döneminizde kendinize daha fazla zaman ayırabileceğiniz bir imkân tanıyor.

Birbirinden özel abiye modelleri arasından tarzınıza en uygun seçimi www.visionofsulz.com/kategori/abiye-modelleri adresine yapacağınız ziyaretle gerçekleştirebilir ve siluetinizi eşi bulunmaz şıklığınızla tamamlayabilirsiniz.

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