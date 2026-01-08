Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkonik süpernova patlamasının 25 yıla yayılan çarpıcı görüntüleri paylaşıldı

    NASA’nın 25 yıla yayılan Chandra verileriyle hazırlanan ‘timelapse’ videosu, Kepler süpernovasının uzayda ışık hızının yüzde 2’sine varan hızlarla nasıl yayıldığını gözler önüne seriyor.

    İkonik süpernova patlamasının 25 yıllık çarpıcı videosu Tam Boyutta Gör
    NASA, evrenin en yıkıcı ve aynı zamanda en öğretici olaylarından birini gözler önüne seren çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından 25 yıla yayılan gözlemlerle hazırlanan yeni zaman atlamalı video (timelapse), Kepler süpernova (SN 1604) kalıntısının uzayda nasıl genişlediğini ve çevresindeki maddelerle nasıl etkileşime girdiğini tüm detaylarıyla ortaya koyuyor.

    Işık hızının yüzde 2’sine ulaşan enkaz

    Hazırlanan video 2000, 2004, 2006, 2014 ve 2025 yıllarında elde edilen beş ayrı X-ışını veri setinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Görüntülerde, parlak ve neon renkleri andıran bir enkaz halkasının zamanla büyüyerek uzaya doğru yayıldığı net biçimde görülüyor. Bu genişleme sırasında süpernova kalıntısı, daha önce uzaya savrulmuş gaz ve maddelerle çarpışarak karmaşık bir yapı oluşturuyor.

    Kepler süpernova kalıntısı Samanyolu Galaksisi içinde, Dünya’dan yaklaşık 17 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu görece yakın mesafe, gökbilimcilerin kalıntının gelişimini insan ömrü ölçeğinde gözlemleyebilmesine olanak tanıyor.

    Araştırmalar, süpernova kalıntısının farklı bölgelerinde dikkat çekici hız farkları olduğunu ortaya koyuyor. Görüntünün alt kısmına doğru ilerleyen enkaz, saatte yaklaşık 22,2 milyon kilometre, yani ışık hızının yüzde 2’si kadar bir hızla hareket ediyor. Buna karşılık üst bölgelerdeki genişleme hızı saatte yaklaşık 6,4 milyon kilometre, başka bir ifadeyle ışık hızının yüzde 0,5’i seviyesinde kalıyor. Eğer, ışık hızının yüzde 2’sine ulaşan bir aracımız olsaydı olay yerine 850 bin yılda gidebilirdik. İnsanlığın en hızlı uzay aracı Parker Solar Probe, ışık hızının yalnızca 0,064’üne ulaşmıştı.

    Bilim insanlarına göre bu belirgin farkın temel nedeni, üst bölgelerde bulunan daha yoğun gaz yapısının enkazı yavaşlatması. Alt kısımlarda ise gaz daha seyrek olduğundan kalıntının çok daha hızlı ilerlemesi mümkün oluyor.

    1604’te gözlenen yıldız ölümü

    Kepler süpernova kalıntısının kökeni, bir zamanlar var olan beyaz cüce bir yıldıza dayanıyor. Bu yıldız, kritik kütlesini aşmasının ardından büyük bir termonükleer patlama ile yok oldu. Patlamanın, beyaz cücenin yakınındaki bir kırmızı dev yıldızla etkileşime girmesi ve bu süreçte fazla kütle kazanmasıyla tetiklenmiş olabileceği düşünülüyor.

    Söz konusu patlama, 1604 yılında Alman gökbilimci Johannes Kepler tarafından gözlemlendi ve bu olay, Samanyolu’nda çıplak gözle görülebilen son süpernova olarak kayıtlara geçti. Kepler süpernovası, kozmolojide büyük öneme sahip olan Tip Ia süpernova sınıfında yer alıyor.

    Tip Ia süpernovalar, evrendeki mesafelerin ölçülmesinde ve evrenin genişleme hızının hesaplanmasında kritik bir rol oynuyor. Süpernova patlamalarının uzaya saçtığı elementler aynı zamanda yeni yıldızların ve gezegenlerin yapı taşlarını oluşturuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cimcif ne demek falım sakız falı harf hesaplama laguna 3 neden tutulmuyor sim kart kaydı yapılamadı ne demek lustral ve misol arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum