İlk Chromebook'lar sonunda satışa sunuldu

Google'ın geçtiğimiz ay yapılan Google I/O Geliştirici Konferansında detaylarını paylaştığı ve internet kullanımını hedef alan Chrome OS işletim sistemli Chromebook bilgisayarlar, Amerika'da başta Amazon ve Best Buy olmak üzere birçok kanal aracılığıyla satışa sunuldu.

Amazon üzerinden satışa sunulan Chromebook'lardan Acer imzası taşıyanların satış fiyatı 350 dolar, Samsung'un çözümlerinin fiyatları 430 dolardan başlarken; ilerleyen günlerde her iki üreticinin Chromebook'ları İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda'da da satışa sunulacak.