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İlk Chromebook'lar sonunda satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Google'ın geçtiğimiz ay yapılan Google I/O Geliştirici Konferansında detaylarını paylaştığı ve internet kullanımını hedef alan Chrome OS işletim sistemli Chromebook bilgisayarlar, Amerika'da başta Amazon ve Best Buy olmak üzere birçok kanal aracılığıyla satışa sunuldu.

Amazon üzerinden satışa sunulan Chromebook'lardan Acer imzası taşıyanların satış fiyatı 350 dolar, Samsung'un çözümlerinin fiyatları 430 dolardan başlarken; ilerleyen günlerde her iki üreticinin Chromebook'ları İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda'da da satışa sunulacak.




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DH Misafiri 7 yıl
Bu tutmaz benden demesi hem de hayatta tutmaz.. Windows 8'de çok hızlı açılıyor ayrıca övünecek başka şeyler bulmaları lazım
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DH Misafiri 8 yıl
reklamda chrome os'un standart işletim sistemlerinden hızlı olduğunu söylüyor yahu bilgisayar nete bağlanmazsa ne yapacağım? net yoksa hesap makinesi bile olmaz.
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