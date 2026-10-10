İlk Apple TV 4K resmen eskidi: Yeni model yakında geliyor

1. nesil Apple TV 4K vintage listesine alındı
İlk nesil Apple TV 4K, 2017 yılında mağaza raflarına çıktı. A10X Fusion çipi ve Dolby Vision ile HDR10 desteğiyle büyük değişiklikler getirdi. Ancak, beğenilmeyen yönleri de vardı; Siri Remote gibi. Uzaktan kumanda kolayca kırılmaya müsait dokunmatik cam yüzeye sahipti ve karanlıkta kullanımı zordu.
Artık eskiyen ürünler listesinde yer aldığından, olası arıza durumunda tamiri çok daha zor olacak. Apple, ülke/bölge yasaları aksini söylemedikçe, eski donanımlar için genellikle yedek parça sunmayı bırakıyor. Dokuz yıl, herhangi bir TV box için sağlam bir süre.
Yeni Apple TV 4K önümüzdeki hafta geliyor
Dördüncü nesil Apple TV 4K, 13 Ekim’de “Welcome Home” etkinliğinde diğer akıllı ev ürünleriyle birlikte tanıtılacak. Apple’ın yeni modelde 12GB RAM, A19 sınıfı çip, WiFi 7 gibi donanım yükseltmeleri yaptığı, sadece Siri uzaktan kumandayı değiştirdiği söyleniyor. 4. nesil Apple TV 4K, tasarım noktasında göze çarpan bir değişiklik sunmayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: