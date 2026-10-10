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    İlk Apple TV 4K resmen eskidi: Yeni model yakında geliyor

    Apple, 13 Ekim'de tanıtacağı yeni ev ürünleri arasında 4. nesil Apple TV 4K da bulunuyor. Lansman öncesinde, 2017'de çıkan ilk Apple TV 4K, eskiyen ürünler listesine alındı.

    1. nesil Apple TV 4K vintage (eskiyen cihazlar) listesine alındı Tam Boyutta Gör
    Apple, birincil nesil Apple TV 4K’yı resmi olarak eski ürünler listesine taşıdı. Bu hamle, şirketin yeni akıllı ev cihazlarını tanıtmasından birkaç gün önce gerçekleşti. 2017’de çıkan Apple TV 4K, 4K videoyu destekleyen ilk model olarak tarihte özel bir yere sahip ancak sonunda ömrünü doldurdu.

    1. nesil Apple TV 4K vintage listesine alındı

    İlk nesil Apple TV 4K, 2017 yılında mağaza raflarına çıktı. A10X Fusion çipi ve Dolby Vision ile HDR10 desteğiyle büyük değişiklikler getirdi. Ancak, beğenilmeyen yönleri de vardı; Siri Remote gibi. Uzaktan kumanda kolayca kırılmaya müsait dokunmatik cam yüzeye sahipti ve karanlıkta kullanımı zordu.

    Artık eskiyen ürünler listesinde yer aldığından, olası arıza durumunda tamiri çok daha zor olacak. Apple, ülke/bölge yasaları aksini söylemedikçe, eski donanımlar için genellikle yedek parça sunmayı bırakıyor. Dokuz yıl, herhangi bir TV box için sağlam bir süre.

    Yeni Apple TV 4K önümüzdeki hafta geliyor

    Dördüncü nesil Apple TV 4K, 13 Ekim’de “Welcome Home” etkinliğinde diğer akıllı ev ürünleriyle birlikte tanıtılacak. Apple’ın yeni modelde 12GB RAM, A19 sınıfı çip, WiFi 7 gibi donanım yükseltmeleri yaptığı, sadece Siri uzaktan kumandayı değiştirdiği söyleniyor. 4. nesil Apple TV 4K, tasarım noktasında göze çarpan bir değişiklik sunmayacak.

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