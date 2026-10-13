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    İlk büyük yapay zeka girişimlerinden birisi iflas etti: Sadece 5 yıl dayanabildi

    Yapay zeka dünyasının ilk girişimlerinden Character.AI iflas başvurusunda bulundu. Şirketin bazı varlıklarını Disney 20 milyon dolara devralabilir. Platformun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

    İlk büyük yapay zeka girişimlerinden birisi iflas etti Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka sohbet botlarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve sektörün ilk büyük girişimlerinden olan Character.AI, kuruluşundan yalnızca beş yıl sonra iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, aynı zamanda bazı varlıklarını Disney'e 20 milyon dolar karşılığında satmak için anlaşmaya vardı. Öte yandan kullanıcı sayısına ve aldığı yatırımlara rağmen sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmakta zorlanan platformun geleceği belirsizliğini koruyor.

    Disney ile anlaşıldı

    Character.AI, varlıklarının tamamını veya büyük bölümünü satmak için mahkeme gözetiminde bir süreç başlattı. Disney'in 20 milyon dolarlık teklifi, şirketin belirli fikri mülkiyet hakları üzerinde münhasır olmayan ve süresiz bir lisans elde etmesini kapsıyor. Disney ayrıca geçiş sürecinde destek sağlayacak.

    Satış sürecinde Disney'in teklifi başlangıç noktası olacak. Diğer potansiyel alıcılar daha yüksek teklifler sunabilecek. Character.AI, sürecin kasım ayı sonu veya aralık ayının başında tamamlanmasını bekliyor. Şirketin mahkemeye sunduğu belgelere göre tahmini varlık ve yükümlülükleri 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında bulunuyor.

    Character.AI kapanacak mı?

    Şirket, satış süreci boyunca platformu çalışır durumda tutmayı planlıyor. Kullanıcılar sohbet botlarına erişmeye devam edebilecek. Ücretli abonelikler ve faturalandırma düzeni de şimdilik değişmeyecek. Ancak platformu devralıp işletmeyi sürdürecek bir alıcı bulunamazsa Character.AI faaliyetlerini sonlandırabilir.

    Şirket ayrıca iflas sürecinde gizlilik ve güvenlik uygulamalarının değişmediğini bildirdi. Kullanıcılar mevcut hizmetlere erişebilecek, hesaplarındaki verileri dışa aktarabilecek veya hesaplarını silebilecek.

    Character.AI neden zor durumda?

    2021'in sonlarında eski Google araştırmacıları Noam Shazeer ve Daniel De Freitas tarafından kurulan Character.AI, kullanıcıların kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmasına ve bu karakterlerle sohbet etmesine imkan tanıyordu. Platform, kişiselleştirilmiş sohbet deneyimiyle üretken yapay zeka alanının öne çıkan tüketici uygulamalarından biri haline geldi.

    Şirket, Eylül 2022'de aldığı 150 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşarak unicorn statüsü kazandı. O dönemde platformdaki sohbet botlarıyla beş ayda 2 milyardan fazla mesaj gönderildiği, aktif kullanıcıların ise günde ortalama iki saatten fazla zaman geçirdiği açıklanmıştı.

    İlk büyük yapay zeka girişimlerinden birisi iflas etti Tam Boyutta Gör

    Character.AI'nin mobil uygulamaları da kısa sürede ilgi gördü. Mayıs 2023'te uygulamalar ilk haftalarında 1,7 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ekim 2024'e gelindiğinde platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 20 milyona çıktı. PitchBook verilerine göre girişim, Lightspeed, SV Angel, Greycroft ve Andreessen Horowitz gibi yatırımcılardan farklı turlarda toplam 193 milyon doların üzerinde finansman aldı. Yatırımlar ve güçlü ilgi sonrasında şirketin değeri 2.5 milyar dolara kadar yükselmişti.

    Ancak Character.AI için çöküş kurucuların 2024'te Google'a geri dönmesiyle başladı. Google, aynı dönemde yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla şirketin yapay zeka modellerini kullanma haklarını elde etti. Character.AI ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürürken temel model geliştirme çalışmalarından uzaklaşıp platformun büyümesine odaklandı.

    Şirket daha sonra ürün yelpazesini genişleterek yapay zeka destekli video üretimi, sosyal akışlar ve etkileşimli hikaye anlatımı gibi özellikler üzerinde çalıştı. Kullanıcıların ilgisini artırmak amacıyla kısa dramatik içerikler ve farklı sohbet deneyimleri de platforma eklendi. Ancak bu değişiklikler, şirketin finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasını sağlayamadı.

    Character.AI, Haziran 2025'te eski Brex ve Meta yöneticisi Karandeep Anand'ı CEO olarak görevlendirmişti. Anand, Eylül 2026'da Disney bünyesine katıldı.

    Finansal sorunların haricinde şirketin karşılaştığı en büyük sorun ise sohbet botlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri oldu. Şirket son dönemde çeşitli davalarla karşı karşıya kaldı. Bazı aileler platformdaki sohbet botlarının çocuklarının ruh sağlığı sorunlarına ve kendilerine zarar verme davranışlarına katkıda bulunduğunu öne sürdü.Character.AI ve Google, 2026 yılının başlarında bu davaların bir bölümü için prensipte uzlaşmaya vardı. Uzlaşmaların koşulları açıklanmadı. Şirket, güvenlik özelliklerini artırmanın yanı sıra 18 yaşından küçüklere sohbet botlarıyla açık uçlu konuşma olanağını da yasakladı.

    Kaynakça https://www.reuters.com/legal/litigation/characterai-files-bankruptcy-agrees-sell-some-assets-disney-20-million-2026-10-13/ https://blog.character.ai/an-update-on-character-ai/
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