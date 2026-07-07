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    Bentley, ilk elektrikli modelinin ismini açıkladı: Bentley Torcal!

    Bentley, ilk tamamen elektrikli modelinin adını resmen duyurdu. Torcal adıyla gelecek lüks SUV, 23 Eylül'de tanıtılacak ve markanın elektrikli dönüşümünde yeni bir dönemi başlatacak.

    İlk elektrikli Bentley'in ismi açıklandı! Adını İspanya'dan aldı
    Bentley, tamamen elektrikli ilk seri üretim modelinin adını resmen açıkladı. Torcal ismini taşıyacak yeni lüks SUV, 23 Eylül'de Londra'da düzenlenecek etkinlikte dünya prömiyerini yapacak.

    Marka daha önce bu modeli yalnızca "Urban SUV" olarak adlandırıyordu. Bentayga'dan daha kompakt olacak yeni model, Bentley'nin elektrikli geleceğinin ilk temsilcisi olacak.

    İsmini İspanya'dan aldı

    Bentley, yeni modeline verdiği Torcal ismini İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan El Torcal de Antequera doğal parkından ilham alarak belirledi. Böylece Bentayga, Bacalar ve Batur modellerinde olduğu gibi Torcal da adını doğal bir coğrafi oluşumdan alan Bentley modelleri arasına katıldı.

    Bentayga'dan daha küçük olacak

    Paylaşılan ilk tanıtım görseli aracın detaylarını büyük ölçüde gizlese de Torcal'ın klasik SUV formunu koruyacağı görülüyor. Bentley, bu model için içten yanmalı motor seçeneği sunmayacağını da doğruladı.

    Porsche Cayenne Electric altyapısını kullanabilir

    İlk elektrikli Bentley'in ismi açıklandı! Adını İspanya'dan aldı Tam Boyutta Gör
    Bentley teknik detayları henüz açıklamadı. Ancak şirketin Volkswagen Grubu bünyesinde yer alması nedeniyle Torcal'ın altyapısını Porsche Cayenne Electric ile paylaşması bekleniyor.

    Bu platformun kullanılması halinde Torcal'da;

    • 1.140 beygire kadar güç,
    • 1.500 Nm tork,
    • 113 kWh batarya,
    • 642 kilometreye kadar WLTP menzil
    • 400 kW ultra hızlı şarj desteği

    gibi özelliklerin sunulabileceği değerlendiriliyor.

    Bentley elektrikliye geçiş planını ertelemişti

    Bentley daha önce 2030 yılı itibarıyla yalnızca elektrikli otomobiller satmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şirket, küresel pazar koşulları nedeniyle bu hedefini erteledi.

    Buna rağmen Torcal, markanın tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli olarak Bentley'nin yeni dönemine öncülük edecek. 23 Eylül'deki resmi tanıtımla birlikte modelin teknik özellikleri ve fiyatı da netlik kazanacak.

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