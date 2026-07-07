Bentley, ilk elektrikli modelinin ismini açıkladı: Bentley Torcal!

Marka daha önce bu modeli yalnızca "Urban SUV" olarak adlandırıyordu. Bentayga'dan daha kompakt olacak yeni model, Bentley'nin elektrikli geleceğinin ilk temsilcisi olacak.
İsmini İspanya'dan aldı
Bentley, yeni modeline verdiği Torcal ismini İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan El Torcal de Antequera doğal parkından ilham alarak belirledi. Böylece Bentayga, Bacalar ve Batur modellerinde olduğu gibi Torcal da adını doğal bir coğrafi oluşumdan alan Bentley modelleri arasına katıldı.
Bentayga'dan daha küçük olacak
Paylaşılan ilk tanıtım görseli aracın detaylarını büyük ölçüde gizlese de Torcal'ın klasik SUV formunu koruyacağı görülüyor. Bentley, bu model için içten yanmalı motor seçeneği sunmayacağını da doğruladı.
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Bu platformun kullanılması halinde Torcal'da;
- 1.140 beygire kadar güç,
- 1.500 Nm tork,
- 113 kWh batarya,
- 642 kilometreye kadar WLTP menzil
- 400 kW ultra hızlı şarj desteği
gibi özelliklerin sunulabileceği değerlendiriliyor.
Bentley elektrikliye geçiş planını ertelemişti
Bentley daha önce 2030 yılı itibarıyla yalnızca elektrikli otomobiller satmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şirket, küresel pazar koşulları nedeniyle bu hedefini erteledi.
Buna rağmen Torcal, markanın tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli olarak Bentley'nin yeni dönemine öncülük edecek. 23 Eylül'deki resmi tanıtımla birlikte modelin teknik özellikleri ve fiyatı da netlik kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: