İlk Göktürk: Önsöz'den beklenen fragman geldi

Türk tarihi ve mitolojisinden olay, karakter ve motiflerin yer alacağı bu epik serinin ilk parçası olacak İlk Göktürk: Önsöz, önümüzdeki yıl HBO Max'te izleyici ile buluşacak. Seri daha sonra beyaz perdeye de taşınacak.
İlk Göktürk: Önsüz, 2026'da HBO Max'te Yayınlanacak
Seride Göktürk devletinin kuruluşu, Kürşat ve 40 Çerisi ile Kultuk Kağan’ın hikâyeleri anlatılacak. Olaylar tarihe uygun olarak işlenecek ancak mitolojik eklemeler de yapılacak. Çağlar Arts'ın İlk Göktürk: Önsöz için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle:
"İlk Göktürk: Önsöz, uzun senelere yayılmış 4 saatlik İlk Göktürk sinema filminin birinci perdesi. Türk bağımsızlığının kayıtsız şartsız ilan edildiği ve tarih sahnesinde emsal teşkil ederek Türk adını devletlerine verdikleri Göktürk Kaganlığının destansı kuruluş öyküsünün girizgâhı olan İlk Göktürk: Önsöz, Türklerin Aşina boyundan Bumin ve İstemi kardeşlerin çıktıkları karanlık, kanlı ve kahramanca öyküyü sizlere sunacak."
İlk Göktürk'ün başrollerinde Volkan Keskin, Arif Diren, Murat Serezli ve Esra Kılıç yer alıyor. Onlara Gaziza Tanşolpan Tleubay, Sungho Choi, Mert Öcal, Selçuk Gülderen, Ehsan Saberi, Burak Koçoğlu, Ahmet Aytaç, Efe Öcel, Cevher Hikmet Güzey, Dulguun Odghuu, Şira Sahilli ve Cansel Elçin gibi isimler eşlik ediyor.