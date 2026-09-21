İlk Googlebook laptoplar tanıtıldı: 10 yıl güncelleme alacaklar

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Tam Boyutta Gör Google, mayıs ayındaki tanıtımın ardından Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo iş birliğiyle geliştirilen ilk Googlebook dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. Beş farklı cihazdan oluşan seri, 10 yıla kadar güncelleme desteği ve Google AI Pro aboneliğiyle birlikte geliyor.

Ön sipariş dönemi başladı

Beş model için ön siparişler bugün itibarıyla başlarken cihazların 4 Ekim tarihinde mağazalardaki yerini alacağı açıklandı. Googlebook modellerinin başlangıç fiyatları ise 899 ila 1.299 dolar arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, cihazları MacBook Air ve farklı Windows dizüstü bilgisayarlarla aynı segmentte konumlandırıyor.

Google, yeni dizüstü bilgisayarlar için 10 yıla kadar güncelleme desteği sunmayı vadediyor. Ayrıca tüm modellerle birlikte 12 aylık Google AI Pro aboneliği ve 5 TB bulut depolama alanı sağlanıyor. Kullanıcılar, YouTube Premium, Adobe Photoshop ve CapCut için de üç aylık deneme süresinden yararlanabilecek.

Acer Googlebook 14

Tam Boyutta Gör Acer Googlebook 14, serinin ilk modelleri arasında 2'si 1 arada dönüştürülebilir tasarıma sahip tek dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. Tasarım açısından Acer Chromebook Plus Spin 714 modelini andıran cihaz, üreticiye göre 16 saate kadar pil ömrü sunuyor.

899 dolarlık başlangıç fiyatıyla serinin şu anki en uygun fiyatlı modeli olan Acer Googlebook 14'ün fiyatı ilerleyen dönemde değişebilir. Acer yetkilisi Kelly Odle, The Verge'e yaptığı açıklamada bu fiyatın sınırlı bir süre için geçerli ilk çıkış fiyatı olduğunu ve bileşen tedarikiyle piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirileceğini belirtti. Bu, RAM ve bellek krizine bir atıf niteliği taşıyor.

Donanım özellikleri arasında Intel Core Ultra 5 veya Core Ultra 7 işlemci seçenekleri, 16 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB depolama bulunuyor. Cihaz, 14 inç boyutunda 2.8K çözünürlüklü OLED dokunmatik ekran kullanıyor. 13,9 mm kalınlığındaki bilgisayarın ağırlığı 1,13 kilogram. Bağlantı tarafında bir Thunderbolt 4, iki USB-C ve bir kulaklık girişi yer alıyor. Güvenlik için parmak izi sensörü bulunuyor.

Asus Googlebook 14

Tam Boyutta Gör Asus Googlebook 14, tasarımını ExpertBook Ultra modelinden alan metalik gri-mavi renkli kasasıyla geliyor. Serideki diğer birçok modele kıyasla daha fazla bağlantı noktası sunan cihaz, 1 kilogram ağırlığıyla ilk beş Googlebook arasında en hafif model konumunda.

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Asus'un dizüstü bilgisayarı, HDMI bağlantısı bulunan iki Googlebook modelinden biri. Başlangıç fiyatı 1.299 dolar olan cihazda diğer modellerle benzer donanım seçenekleri sunuluyor.

Model, Intel Core Ultra 5 veya Core Ultra 7 Series 3 işlemci seçenekleriyle yapılandırılabiliyor. RAM seçenekleri 16 GB ve 32 GB olurken depolama için 256 GB veya 512 GB seçenekleri bulunuyor. 14 inç 3K çözünürlüklü OLED dokunmatik ekran kullanan dizüstü bilgisayar, 14 mm kalınlığında. Bağlantı noktaları arasında iki USB-C, iki USB-A, bir HDMI ve kulaklık girişi yer alıyor. Cihazda parmak izi sensörü de bulunuyor.

Dell XPS Googlebook

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Dell'in ilk Googlebook modeli, 1.199 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. Cihazın tasarımı, XPS 13 modelini temel alıyor. Windows işletim sistemli XPS 13 modelinden farklı olarak bu dizüstü bilgisayarda parmak izi okuyucu bulunuyor. Bağlantı seçenekleri açısından ise oldukça sınırlı bir yapı tercih edilmiş. Cihazda yalnızca iki USB-C bağlantı noktası yer alıyor.

Dell XPS Googlebook, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemciyle sunuluyor. Bellek seçenekleri 16 GB ve 32 GB olarak belirlenirken depolama alanı 512 GB kapasiteyle sınırlı. Dizüstü bilgisayar, 13,4 inç 2.5K çözünürlüklü dokunmatik ekran kullanıyor. 12,7 mm kalınlığındaki modelin ağırlığı 1 kilogram. İki USB-C bağlantısına ek olarak parmak izi sensörü sunuluyor.

HP Googlebook 14

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HP Googlebook 14, 1.299 dolarlık başlangıç fiyatıyla serinin en yüksek fiyatlı modelleri arasında yer alıyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri, yüz tanıma ve parmak izi okuyucusunu birlikte sunması. Ayrıca ilk beş Googlebook modeli arasında en yüksek depolama kapasitesine sahip. 1 TB’a kadar alan sunan cihaz, iki USB-C portu ve kulaklık girişiyle bağlantı tarafında sınırlı bir yapıya sahip.

HP Googlebook 14, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemci kullanıyor. 16 GB veya 32 GB RAM seçenekleri sunan modelde 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alternatifleri bulunuyor. Ekran, 14 inç 2.8K çözünürlüklü OLED dokunmatik panelden oluşuyor. 14 mm kalınlığındaki dizüstü bilgisayarın ağırlığı 1,24 kilogram. Cihazda yüz tanıma ve parmak izi sensörü yer alıyor.

Lenovo Googlebook 15

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Lenovo Googlebook 15, 1.299 dolarlık başlangıç fiyatıyla serinin üst fiyat seviyesinde konumlanıyor. Modelin en dikkat çekici özelliği, ilk beş Googlebook arasında 15,3 inç ile en büyük ekrana sahip olması. Ayrıca HDMI bağlantısı da sunuyor.

Lenovo'nun dizüstü bilgisayarı, metalik mavi ve altın renkli kasalardan farklı olarak beyaz renkli bir tasarımla geliyor. Saten benzeri yüzey kaplaması kullanılan cihaz için Lenovo, Googlebook 15 ile uyumlu bir AI mouse da piyasaya sürüyor. Bu farede de bilgisayarın Glowbar tasarımını tamamlayan bir ışık çubuğu bulunuyor. Lenovo Googlebook 15, Intel Core Ultra 5 Series 3 işlemci ve 16 GB RAM ile sunuluyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alıyor. 15,3 inç 2.8K çözünürlüklü OLED dokunmatik ekran kullanan model, 15,95 mm kalınlığında ve 1,28 kilogram ağırlığında. Bağlantı noktaları arasında iki USB-C, bir USB-A, bir HDMI ve kulaklık girişi bulunuyor. Güvenlik özellikleri kapsamında yüz tanıma ve parmak izi sensörü sunuluyor.

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