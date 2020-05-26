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    İlk Intel Lakefield barındıran ürün Galaxy Book S olabilir

    Performans ve verimlilik çekirdeklerini sırayla çalıştıran yeni Intel Lakefield serisi ilk kez Samsung Galaxy Book S dizüstü modelinde kullanılabilir. Sızıntılar bu yönde.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İlk Intel Lakefield barındıran ürün Galaxy Book S olabilir
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    Intel’in dizüstü segmentinde daha verimli bir ortam oluşturmak adına ARM mimarisinin big.LITTLE formatına benzer bir yapıyı kendi işlemcilerine de taşıma projesinin ilk ürünü Lakefield serisi yakın dönemde piyasada olacak. Samsung da ilk müşteriler arasında.

    Yeni Galaxy Book S neler sunuyor?

    Samsung Kanada mağazasında bir anlığına ortaya çıkan Galaxy Book S modeli Intel’in yeni nesil Lakefield mimarisine ev sahipliği yapıyor. Samsung daha önce bu seride ARM mimarisine yer vermişti.

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    Intel Lakefield mimarisi dizüstü modellerinde daha verimli olmak amacıyla 1 adet 10nm sürecinde Sunny Cove çekirdeğini ve 4 adet Tremont tabanlı Atom çekirdeğini iş yüküne göre sırasıyla çalıştırıyor. Sunny Cove çekirdeği Skylake mimarisini temel alsa da Intel yüzde 18-20 civarında daha iyi IPC iyileşmesi olduğunu ifade ediyor.

    Galaxy Book S modeli 13.3 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 8GB RAM, 256GB/512GB depolama kapasitesi, WiFi 6, 10 saat üzerinde kullanım süresi, 6.2mm kalınlık değeri ve 1Kg altında ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor. Henüz model ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

     



    https://www.techpowerup.com/267646/first-intel-lakefield-powered-samsung-galaxy-book-s-listed-on-the-companys-canadian-store Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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