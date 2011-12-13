İlk jetonlu video oyunu Computer Space 40 yaşında

Günümüzde video oyunları denince tablet, konsol, PC gibi platformlar aklımıza geliyor. Ancak bundan 20-30 yıl öncesinde jetonla oynanan video oyunları revaçtaydı ve Commodore gibi ürünler çok pahalı olduğu için oyunseverler tüm zamanlarını atari salonlarında geçirirdi.





Jetonla oynanan ilk video oyunlarının atası sayılan Computer Space 40 yılı geride bıraktı. Jetonla oynanan slot ve pinball gibi mekanik oyunlar aslında 50 yıldır popülerliğini koruyor. Ancak Kasım 1971 yılında Nolan Bushell ve Ted Dabney, şirketleri Nutting Assoicates ile dünyanın ilk ticari video oyununu ve jetonlu arcade kabinini piyasaya sürdü.





Computer Space oyunu 4 tuşu yardımıyla bir uzay gemisini ekranda gezdirerek UFO'ları vurmaya çalıştığınız bir yapımdı. Diğer bir efsane olan Odyssey oyunundan altı ay önce piyasaya sürüldüğü için ilk ticari video oyunu ünvanını elde etti.





Computer Space yapımının ilk hali 1962 yılında MIT laboratuvarlarında mühendislerin kendi aralarında oynadığı Spacewar! adlı bir oyuna dayanıyor. Yaklaşık 1 milyon dolarlık DEC PDP-1 adlı bilgisayar üzerinde oynanan oyunun yapımcıları, kendi yapımlarını satmak isteyen diğer geliştiricilerle birlikte Nutting firması altında toplandılar ve Computer Space son şeklini aldı.





Computer Space ayrıca bir mini bilgisayar ve vektörel ekranda çalışabilen ilk oyun olma ünvanını da taşıyor.