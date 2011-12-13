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İlk jetonlu video oyunu Computer Space 40 yaşında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,6b
1
57
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk jetonlu video oyunu Computer Space 40 yaşında
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Günümüzde video oyunları denince tablet, konsol, PC gibi platformlar aklımıza geliyor. Ancak bundan 20-30 yıl öncesinde jetonla oynanan video oyunları revaçtaydı ve Commodore gibi ürünler çok pahalı olduğu için oyunseverler tüm zamanlarını atari salonlarında geçirirdi.

Jetonla oynanan ilk video oyunlarının atası sayılan Computer Space 40 yılı geride bıraktı. Jetonla oynanan slot ve pinball gibi mekanik oyunlar aslında 50 yıldır popülerliğini koruyor. Ancak Kasım 1971 yılında Nolan Bushell ve Ted Dabney, şirketleri Nutting Assoicates ile dünyanın ilk ticari video oyununu ve jetonlu arcade kabinini piyasaya sürdü. 

Computer Space oyunu 4 tuşu yardımıyla bir uzay gemisini ekranda gezdirerek UFO'ları vurmaya çalıştığınız bir yapımdı. Diğer bir efsane olan Odyssey oyunundan altı ay önce piyasaya sürüldüğü için ilk ticari video oyunu ünvanını elde etti.

Computer Space yapımının ilk hali 1962 yılında MIT laboratuvarlarında mühendislerin kendi aralarında oynadığı Spacewar! adlı bir oyuna dayanıyor. Yaklaşık 1 milyon dolarlık DEC PDP-1 adlı bilgisayar üzerinde oynanan oyunun yapımcıları, kendi yapımlarını satmak isteyen diğer geliştiricilerle birlikte Nutting firması altında toplandılar ve Computer Space son şeklini aldı.

Computer Space ayrıca bir mini bilgisayar ve vektörel ekranda çalışabilen ilk oyun olma ünvanını da taşıyor.

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bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Hey gidi Street Fighter ve Lotus. Ne günlerdi bee.


Grafikleri oluşturan piksellerin nal gibi 1 metreden göründüğü zamanda biz o oyunlardan ne kadar zevk alırdık. Şimdi ise grafikler o kadar detaylandı ki, adamın saç telinin net olarak görünmediği oyunun grafikleri beğenilmiyor. Nereeeden nereye.
Hey gidi Street Fighter ve Lotus. Ne günlerdi bee.Grafikleri oluşturan piksellerin nal gibi 1 metreden göründüğü zamanda biz o oyunlarda...
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aygoktug 7 yıl
ne oynardım yav :)
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DH Misafiri 7 yıl
MAME ekranını 1080p olarak LCD'ye veriyorum. Birkaç ince ayar (filtre vb.) ve son ses ile deli oluyor oyunlar.
Artık evin camına yazıcam. Arcade salonumuz açılmıştır. Jeton 10 kağıt.
___________________________________________________________________________
Orjinali ile aynı olmaz
her iki makinayı yanyana getirdiğinizde, orjinal arcade ile sizin oynadığınız Mame ile arasında Olympus Mons Yanardağından bile daha fazla fark olduğunu anlarsınız
(bu hataya defalarca düşmüş biri olarak yazıyorum :)
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ducatı corse 7 yıl
hey lotusu unutamıyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar size başımdan geçen enteresan bir olayı anlatayım
sene 1997-98 filan olmalı İstanbul Taksim İstiklâl caddesinde bir atari salonuna gitmiştim, orada bir oyun dikkatimi çekmişti, bu oyun çok güzel grafikleri olan bir oyundu ve oyunda haggar vardı ve de oyunun tanıtım videosunu bittikten sonra oyunun ismini bir okudum : Final Fight 3 yazıyordu içimden vaybe biz daha Final Fight 2 `yi görmeden 3 çoktan çıkmış dedim
bu oyunu bir daha da görmedim
ve Mame`de Final Fight 2-3 var ama bunlar bildiğin Snes oyunları yurt dışından birkaç kişi ile bu oyun hakkında konuştum kimsenin haberi yok
tuhaf.....
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Mr. Jingles 7 yıl
Street Fighter II, Mortal Kombat I, Cadillac and Dinosaurs(nam-ı diğer Mustafa
), King Of Fighters serisi, Snow Bros, Shadow Dancer(ninja ve köpeği olan oyun
) vs daha niceleri. Konsol dahi olsa o piksellerini sayabildiğim jetonlu atarileri oynarken aldığım zevki yine de konsoldan alamam. Onların tadı bir başkaydı. Sadece hatırladığımda atari salonlarından çıkmadığım sabah okulu kırıp akşamı ettiğim zamanlar geliyor. Hey gidi günler hey...
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AL[e]N 7 yıl
@sugar_klavyeci

birde "aptal maç" vardı ozaman öyle diyorduk ama adını hatırlamıyorum :)
King Of Fighters ve Street Fighter oynamak harikaydı jeton atıp adamın yanına girmek isterdik yeniyorum diye kavga çıkardı :)
Harika günlerdi ozaman ilk okulda orta okulda az kaçmadım atari için . vay be güzel günlermiş

Bilgisayara sırf bunları oynamak için aşagıdakilerden alacagım artık

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Bakırköy Cevizli mahallesinden bir ateri salonu vardı, bu ateri salonunun arcade makinaları 127 ekran Philips televizyona bağlanmıştı
127 ekranla Street Fighter 2 oynamak harika bir tecrübeydi
bu makinada oyun oynamak sinema salonundan film seyretmek gibiydi diğer makinalarda oyun oynamak ise dvd`den film seyretmek gibiydi
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Aspirin_Gripin 7 yıl
Demek herkesteki ani ayniymis, hey gidi zaman meger ne guzel yillarmis ozamanlar, ara sira eski atari oyunlarini mame ile pc de oynuyorum ama ozamanlarin tadini esinlikle vermiyor
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söylediklerisallanmayan 7 yıl
Tecmo World Cup '90 isimli oyunun bizim hackerlar tarafından hacklenmesi sayesinde; oyunu galatasaray, fenerbahçe, altayspor, trabzonspor gibi takımlarla oynayabildiğimizi kaç kişi hatırlıyor bakalım?
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DH Misafiri 7 yıl
Bende bari neden Arcade`e Atari dediğimizi açıklayayım
Arcade`e Atari diyoruz çünkü bizleri video oyunları ile 80`li yıllarda Arcade ve 2600 konsol makinası sayesinde ilk Atari firması tanıştırmıştır (ayrıca ilk Arcade oyunlarını yapan firmaların başında Atari firması gelmektedir)
ülkemizde yayınlanan ilk Atari 2600 reklamı:
youtube.com/...
yani Arcade`e Atari dememizin sebebi; insanımızın detarjana OMO, çamaşır yumaşatıcıya Vernel demesi ile aynı sebebtir
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DH Misafiri 7 yıl
Ne alaka anlamadim ne yaziyorsun ne anlatmaya calsiyorsun anlamis degilim
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Boşver, anlamak için yorma kendini :)
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DH Misafiri 7 yıl
ee ne olmus yani Ne demek istedigini acikca yazda bizde anlayalim cvp veriyorsunda ne alaka?
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Yurt dışında Arcade devam ediyor diyorum
ki bizde saçma sapan bir şekilde devam etmiyor oysaki bilgisayar ve konsol almaya parası yetmediği için hala Street Fighter 4 Tekken 6 gibi oyunları oynayamayan kişiler biliyorum
ayrıca Arcade`in membahı olan Japonya`da arcade tam gaz devam ediyor
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Mellkor 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ee ne olmus yani Ne demek istedigini acikca yazda bizde anlayalim cvp veriyorsunda ne alaka?

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Yurt dışında Arcade devam ediyor diyorum



ki bizde saçma sapan bir şekilde devam etmiyor oysaki bilgisayar ve konsol almaya parası yetmediği için hala Street Fighter 4 Tekken 6 gibi oyunları oynayamayan kişiler biliyorum





ayrıca Arcade`in membahı olan Japonya`da arcade tam gaz devam ediyor

Ne alaka anlamadim ne yaziyorsun ne anlatmaya calsiyorsun anlamis degilim her mesajin birbiriyle alakasiz

Kisaca arcade cilginligi son buldu devam etmiyor artik yeni oyunlar gelmiyor eskisi gibi cogunun icinde ps var yilda belki 1 bilemedin 2 oyun oda belli seriler. Gereksiz zaman kaybi olcak tartisma....[>:]
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DH Misafiri 7 yıl
Bu yazıyı yazıyorum çünkü; internette okuyorum, millet yazmış mame`de oyunları oynuyoruz ama eski tadı vermiyor diye
bunun birkaç sebebi var:
1. mame orjinal arcade oyunları ile aynı performansı gösteremiyor youtube`ta not mame, arcade machine, pcb diye aratın, eğer bakar kör değilseniz mame`nin orjinal arcadeye ne kadar uzak olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz
ama bu konuda iyi haber mame emülatöründe her seferinde ciddi geliştirme yapılıyor
2. oynadıkları oyunun eski tadı vermediğinden şikayetçi olan bu arkadaşlar herkes gibi lcd ekranda oynuyor oysaki arcade oyunları crt arcade monitörü için tasarlanmıştır lcd ekran için değil
bir yarış arabası nasıl asfalt yol için dizayn edilmiş bu yüzden en iyi performansını asfalt yolda verebilir taş yolda veremez ise aynısı arcade içinde de geçerli
çünkü lcd ekranlar ve crt ekranlar birbirinden farklı ekranlardır, ve lcd ekranlar gazları ekran yüzeyine gönderme prensibi ile çalışmadığı için
gama ışınları ve fosfor gazlarından muaftır bu yüzden hiçbir şekilde orjinal arcade etkisini veremez
bu yüzden lcd ekranlarda 2D oyunlarda görüntüyü tek boyutlu sanki elde çizilmiş resim gibi gösteriyor ama crt mönitörde görüntüde derinlik kolaylıkla fark ediliyor haliyle görüntü daha mantıklı oluyor yine youtube`ta crt arcade diye aratırsanız bakar kör olmayanlar dediğimi rahatlıkla anlayacaklardır
ve crt arcade mönitörler sadece arcade machineler için özel dizayn edilmiştir
crt arcade mönitör crt televizyon ekranlarından yada crt pc ekranlarından farklıdır ayrıca bu ekranlardan daha az radyasyon yaydığından lcd ekran kadar sağlıklıdır
(finalburn alpha emülatöründe gama ışını ve fosfor gazı etkisini ayarlarından taklit edebiliyor ben bunu denedim yakın sayılabilecek sonuçlar aldım ancak ekolayzır ayarlarını yapmaktan bile anlamadığımı belirteyim
final burn alpha emülatöründe video+blitter options`dan set phosphor feedback intensity ile yapabilirsiniz
3. mame`deki romlar orjinal arcade`den elde edilmiyor yani pcb`den değil bunun yerine basitleştirilmiş disket yapısında orjinal arcadeden daha ucuz olan cps,mvc gibi disketlerden elde ediliyor
bunun başlıca sebebi maliyet ve sistemi hacklemenin kolaylığı her arcade oyun firmasının bu disket yapısında versiyonları yok mesela midway
bu yüzden mame ekibi mortal kombat özellikle umk3 mk 4 oyunularını hacklemekte çok zorlanmıştır bilenler hatırlayacaktır umk3 ilk başta mk3`ün üzerinde oynanmış versiyonundan başka birşey değildi sonradan tam olarak umk3`e geçtiler ki hala umk3 hataları düzeltilememiş halde hala duruyor
mame ekibi mk 4`te ilk başta pes etme noktasına gelmişlerdi çözümü ilk olarak playstation versiyonunu arcade gibi göstermekte gördüler (mame`de aslen snes oyunu olan final fight 2-3 gibi) ancak sonradan çözümü zorda olsa bulabildiler
arkadaşlar sizlere tavsiyem internette sıfırı 400 dolar olan crt arcade mönitörü satın alın orjinal arcadeye en yakın deneyimi yaşayın 2. el arcade mönitörü 100-200 dolar civarında bulabilirsiniz ebay`da yada google`da aratarak ulaşabilirsiniz ayrıca crt arcade mönitör xarcade sitesindede satılıyor
hatta yeriniz geniş ise ve bir arcade makinasına 5000 dolar parayı verebilcek (kargo güğmrük hariç) 2. el arcade makinası satın alabilir gerçek arcade zevkini yaşayabilirsiniz
bu parayı harcamanıza fazlası ile değer emin olabilirsiniz
son olarak eğer bakar kör iseniz; ne fark var kardeşim ondada ken ryu var bunda da diyenlerdenseniz, lcd ekran ile devam etmeniz için kendinizce bir sakınca yok! :)
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