İlk katlanabilir iPhone tanıtılıyor: Apple Lansmanı Türkçe Canlı Yayın

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Apple’ın merakla beklenen yeni ürünleri bugün canlı olarak tanıtılacak. Apple’ın şimdiye kadarki en önemli iPhone lansmanlarından biri olan bu etkinlikte şirketin ilk katlanabilir ekranlı iPhone modeli iPhone Duo resmen tanıtılacak. Bu tarihi lansmanı DonanımHaber olarak Türkçe simültane çeviriyle canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz.

Apple lansmanı Türkçe canlı yayın saat 19.30'da!

Apple etkinliği Türkçe canlı yayınımız DonanımHaber YouTube kanalımızda bugün saat 19.30’da başlayacak. Burak Şolt’un sunumuyla gerçekleştirilecek yayında bugün saat 20.00’den itibaren Apple’ın tanıtacağı tüm ürünleri Türkçe çeviriyle anlık olarak takip edebileceksiniz. Şimdiden hatırlatıcı kurmayı unutmayın!

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u: iPhone Duo tanıtılıyor

Lansmanın en büyük sürprizi, Apple’ın yıllardır gündemde olan katlanabilir iPhone projesinin nihayet gerçeğe dönüşmesi olacak. iPhone Duo, Apple’ın ilk katlanabilir ekranlı iPhone modeli olarak şirketin akıllı telefon tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Katlanabilir iPhone’un tasarımı, ekran yapısı ve teknik özelliklerinin yanı sıra Apple’ın katlanabilir telefon pazarına nasıl yaklaşacağı da lansmanın en çok merak edilen detayları arasında yer alıyor.

Apple bugün hangi ürünleri tanıtacak? Beklentiler neler? 3 sa. önce eklendi

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max de tanıtılacak

Apple’ın lansmanda iPhone Duo'ya ek olarak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtacak. Yeni iPhone modellerinin kamera, performans, ekran ve yapay zeka özellikleri başta olmak üzere önemli yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Düz iPhone 18 modelinin ise tanıtılması beklenmiyor.

Lansmanda Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Apple’ın yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 5 de etkinlikte karşımıza çıkacak.

Apple’ın lansman sırasında daha önce duyurulmayan sürpriz ürün veya yeniliklere de yer verme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle etkinlik boyunca yalnızca duyurulması beklenen ürünleri değil, Apple’ın tüm sürprizlerini de canlı yayında takip edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

İlk katlanabilir iPhone tanıtılıyor: Türkçe Canlı Yayın

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: