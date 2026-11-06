İlk kez bir insansı robot şirketi halka arz oldu: Geliri sadece 1,8 milyon dolar

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Agility Robotics, Nasdaq'ta işlem görerek halka açılan ilk insansı robot şirketi oldu. SPAC birleşmesiyle 465 milyon dolar sermaye sağlayan firma, henüz ticari ölçekte büyüyebilmiş değil. Yıl genelinde yalnızca 1,8 milyon dolar gelir ve 138 milyon dolar zarar açıklayan Agility, buna rağmen yeni nesil Digit 5 modeli için 300 milyon doları aşan sipariş topladı. Sektördeki bu tarihi adım, insansı robot pazarının ticari geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Amazon depolarında kullanılan Digit insansı robotlarının üreticisi Agility Robotics, Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Halka açılan ilk tamamıyla insansı robot odaklı şirket olan Agility, birleşme kapsamında 465 milyon dolar sermaye sağladı. Ancak şirketin finansal durumu oldukça dikkat çekici. Zira Agility, geçtiğimiz yılı yalnızca 1,8 milyon dolar gelir ve 138,1 milyon dolar net zarar ile kapatmıştı.

Nasdaq'ta işlem görmeye başladı

Agility Robotics, Churchill Capital Corp XI ile birleşmesini 4 Kasım'da tamamladı. Şirketin hisseleri 5 Kasım itibarıyla Nasdaq'ta AGLT koduyla işlem görmeye başladı. Geleneksel halka arz (IPO) yerine SPAC yöntemiyle borsaya giren şirket, işlem kapsamında bireysel ve özel yatırımcılardan toplam 465 milyon dolar sermaye sağladı.

Agility'nin finansal sonuçları ise henüz ticari ölçekte büyüyemediğini gösteriyor. Business Insider'ın aktardığı verilere göre şirket, 2025 yılında 1,8 milyon dolar gelir elde ederken 138,1 milyon dolar zarar etti. Üstelik gelirin yarısından fazlası da şirketin yatırımcılarından birinin satın aldığı beş robottan geldi. Aynı dönemde operasyonel nakit tüketimi 99,8 milyon dolara ulaştı.

Daha güncel verilere göre ise Agility, 2026'nın ilk altı ayında ise yalnızca 174 bin dolar gelir elde etti ve 362 milyon dolar zarar açıkladı.

Amazon ve GXO depolarında kullanılıyor

2015 yılında Oregon State University araştırmacıları tarafından kurulan Agility Robotics, insansı robotlarını öncelikle fabrikalar ve lojistik tesislerindeki tekrarlayan fiziksel işler için geliştiriyor.

Şirketin Digit isimli robotu, Amazon tarafından 2023 yılında test edilmeye başlandı. İlk görevleri arasında boş taşıma kutularını hareket ettirmek vardı. Lojistik şirketi GXO da Digit'i Spanx'e hizmet veren bir depoda kullanıyor. Bir GXO tesisinde robotların 100 binden fazla taşıma kutusunu taşıdığı belirtiliyor.

Agility'nin müşterileri arasında Schaeffler, Toyota Motor Manufacturing Canada ve Mercado Libre de bulunuyor. Şirket ayrıca tarım ekipmanları üreticisi AGCO ile yeni bir pilot uygulamaya hazırlanıyor. Digit'in 2027 yılında Kansas'taki fabrikada parçaları ayırması, istiflemesi ve taşıma kutularını taşıması planlanıyor.

Digit 5 için 300 milyon doları aşan sipariş

Tam Boyutta Gör Şirket bir süre önce en yeni modeli Digit 5’i tanıtmıştı. Şirket, 30 müşteriden toplam 300 milyon doların üzerinde çok yıllı sipariş taahhüdü aldığını açıkladı. Digit 5'in en önemli yeniliği, insanların bulunduğu çalışma alanlarında güvenli şekilde görev yapabilecek olması.

Her ne kadar sipariş verilmiş olsa da bunların kesinliği robotun performansına bağlı. Bunlar arasında çalışma hızı, kesintisiz çalışma süresi ve nesneleri doğru konumlandırma başarısı bulunuyor.

Şirket, Digit 5'in ilk prototiplerini CES 2027'de göstermeyi ve robotu aynı yılın sonunda geniş çapta satışa sunmayı planlıyor. Mevcut üretim tesisinin yıllık 10 bin robot üretme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

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Agility, Digit'in işletmelere Robot-as-a-Service (RaaS) modeliyle yılda yaklaşık 100 bin dolar tasarruf sağlayabileceğini savunuyor.

Agility'nin önemli avantajlarından biri ise robotlarını gerçek çalışma ortamlarından elde edilen verilerle eğitmesi. Şirket, müşterilerinin tesislerinden 65 bin saatlik operasyonel robot verisi topladığını belirtiyor.

İnsansı robot pazarı oldukça riskli

Robotların farklı nesneleri kavraması, taşıması ve çevrelerine uyum sağlaması için simülasyonlar ve yapay zeka tabanlı eğitim yöntemleri de kullanılıyor. Ancak fiziksel yapay zeka alanında henüz robotların her türlü görevi güvenilir biçimde yerine getirmesini sağlayan genel amaçlı otonomiye ulaşılmış değil.

Çinli Unitree de geçtiğimiz Ağustos ayında halka arz olmuştu. Agility’den farklı olarak Unitree, sadece insansı robotlar üretmiyor. Agility'nin halka açılmasıyla birlikte insansı robot sektörünün ticari geleceğine yönelik tartışmalar da giderek artıyor. Örneğin Unitree hisseleri, halka arz sonrası beş kattan fazla yükselmiş ve ardından zirve seviyesinden yüzde 55 gerilemişti. Bu durum sektörün yüksek oynaklığını ortaya koymuştu. Reuters'a göre Çinli düzenleyiciler de bazı insansı robot şirketlerinin halka arzlarını daha yakından incelemeye başladı.

Öte yandan robotların yaygınlaşması istihdam üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor. Hyundai'nin işçi sendikası, insansı robotların fabrikalarda kullanılmasının büyük bir istihdam şoku yaratabileceği uyarısında bulundu. Şirketin Atlas robotlarını 2028'de ABD'nin Georgia eyaletindeki sendikasız fabrikasında kullanmaya başlaması planlanıyor.

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