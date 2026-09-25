İlk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyali tespit edildi

Ötegezegenlerden gelen radyo sinyalleri daha önce de tespit edilmişti ancak bu sinyallerin kaynağı kesin olarak belirlenemiyordu. Çünkü bir gezegenin yaydığı sinyali, çevresinde dolandığı yıldızın radyo emisyonundan ayırmak mümkün değildi. Yeni çalışmada ise araştırmacılar sinyalin konumunu yeterince hassas şekilde belirleyerek kaynağın doğrudan gezegen olduğunu gösterdi.
Radyo sinyalinin kaynağı nasıl bulundu?
Araştırmacılar bu soruyu çözmek için gökyüzündeki çok uzak kuasarları referans noktası olarak kullandı. Kuasarların konumlarını sabit işaretleyiciler gibi kullanarak radyo görüntülerini sistemdeki gök cisimlerinin hassas konumlarıyla karşılaştırdılar. Yapılan eşleştirme sonucunda sinyalin kaynağının yıldız yerine Beta Pictoris b'nin bulunduğu konumla örtüştüğü görüldü.
Böylece araştırmacılar, radyo emisyonunun bir ötegezegenden geldiğini doğrudan ortaya koymuş oldu. Sinyalin kaynağı da aynı zamanda neden bu tür radyo dalgalarının üretildiğine dair önemli ipuçları sağladı.
Sinyaller uzaylılardan gelmiyor
Dolayısıyla araştırmacıların tespit ettiği sinyal, uzayda başka bir uygarlıktan gelen bir mesaj anlamına gelmiyor. Tam tersine, gezegenin kendi manyetik alanı ve atmosferindeki doğal süreçlerin ürettiği bir radyo emisyonu söz konusu.
Bu emisyonun incelenmesi ise aynı zamanda gezegenin manyetik alan gücü hakkında da doğrudan bilgiler sunuyor.
Araştırmacıların hesaplamalarına göre Beta Pictoris b'nin radyo dalgalarının üretildiği bölgedeki manyetik alan gücü en az 1.250 gauss. Bu değer, Jüpiter'in manyetik alanından çok daha yüksek. Elde edilen sonuç, genç ve büyük gaz devlerinin iç yapılarında manyetik alanların nasıl oluştuğuna ilişkin teorik tahminlerle de örtüşüyor. Beta Pictoris b'nin yaklaşık 10 Jüpiter kütlesinde olması ve genç bir gaz devi olarak kabul edilmesi, bu açıdan çalışmayı daha da önemli hale getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: