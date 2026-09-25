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    İlk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyali tespit edildi

    Gökbilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyalini doğrudan tespit etti. Sinyalin yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b gezegeninden geldiği belirlendi.

    İlk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyali tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler, ilk kez Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden geldiği kesin olarak belirlenen radyo sinyallerini tespit etti. Yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris sisteminde gerçekleştirilen gözlemler, sistemde bulunan büyük gaz devi Beta Pictoris b'nin auroralarından yayılan radyo dalgalarını ortaya çıkardı.

    Ötegezegenlerden gelen radyo sinyalleri daha önce de tespit edilmişti ancak bu sinyallerin kaynağı kesin olarak belirlenemiyordu. Çünkü bir gezegenin yaydığı sinyali, çevresinde dolandığı yıldızın radyo emisyonundan ayırmak mümkün değildi. Yeni çalışmada ise araştırmacılar sinyalin konumunu yeterince hassas şekilde belirleyerek kaynağın doğrudan gezegen olduğunu gösterdi.

    Radyo sinyalinin kaynağı nasıl bulundu?

    İlk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyali tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Kevin Ortiz Ceballos liderliğindeki ekip, Beta Pictoris sistemini Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobu ile inceledi. Gözlemler sırasında sistemden gelen zayıf ve tekrarlayan radyo patlamaları tespit edildi. Ancak ilk aşamada bu sinyallerin yıldızdan mı yoksa sistemdeki gezegenlerden birinden mi geldiği bilinmiyordu.

    Araştırmacılar bu soruyu çözmek için gökyüzündeki çok uzak kuasarları referans noktası olarak kullandı. Kuasarların konumlarını sabit işaretleyiciler gibi kullanarak radyo görüntülerini sistemdeki gök cisimlerinin hassas konumlarıyla karşılaştırdılar. Yapılan eşleştirme sonucunda sinyalin kaynağının yıldız yerine Beta Pictoris b'nin bulunduğu konumla örtüştüğü görüldü.

    Böylece araştırmacılar, radyo emisyonunun bir ötegezegenden geldiğini doğrudan ortaya koymuş oldu. Sinyalin kaynağı da aynı zamanda neden bu tür radyo dalgalarının üretildiğine dair önemli ipuçları sağladı.

    Sinyaller uzaylılardan gelmiyor

    İlk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyali tespit edildi
    Ekip, radyo dalgalarının Beta Pictoris b'nin güçlü manyetik alanıyla bağlantılı auroralardan kaynaklandığını belirtiyor. Auroralar, yüksek enerjili yüklü parçacıkların bir gezegenin manyetik alanı boyunca hareket ederek üst atmosferdeki parçacıklarla etkileşime girmesiyle oluşuyor. Dünya'da bu süreç kuzey ve güney ışıklarını meydana getiriyor.

    Dolayısıyla araştırmacıların tespit ettiği sinyal, uzayda başka bir uygarlıktan gelen bir mesaj anlamına gelmiyor. Tam tersine, gezegenin kendi manyetik alanı ve atmosferindeki doğal süreçlerin ürettiği bir radyo emisyonu söz konusu.

    Bu emisyonun incelenmesi ise aynı zamanda gezegenin manyetik alan gücü hakkında da doğrudan bilgiler sunuyor.

    Araştırmacıların hesaplamalarına göre Beta Pictoris b'nin radyo dalgalarının üretildiği bölgedeki manyetik alan gücü en az 1.250 gauss. Bu değer, Jüpiter'in manyetik alanından çok daha yüksek. Elde edilen sonuç, genç ve büyük gaz devlerinin iç yapılarında manyetik alanların nasıl oluştuğuna ilişkin teorik tahminlerle de örtüşüyor. Beta Pictoris b'nin yaklaşık 10 Jüpiter kütlesinde olması ve genç bir gaz devi olarak kabul edilmesi, bu açıdan çalışmayı daha da önemli hale getiriyor.

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