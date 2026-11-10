İlk kez bir robot uzayda kendi başına yapı inşa etti

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Uzay çalışmalarında tarihi bir eşik daha geçildi. Caltech ve DARPA ortaklığıyla geliştirilen özel bir robot, Dünya yörüngesinde parçaları otonom şekilde birleştirerek ilk kez bir anten iskeletini inşa etti. Mühendislerin kısıtlı iletişimle takip ettiği robot, uzay ortamında kendi başına yapı kurabilen ilk sistem olarak tarihe geçti. Bu kritik başarı, gelecekte devasa teleskopların ve güneş enerji sistemlerinin doğrudan uzayda kurulmasına imkan sağlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör İnsanların uzayda dev yapılar kurma hayalini gerçeğe dönüştürmesi için Dünya'dan parça parça gönderilen yapıları uzayda inşa edebilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bu işi insanların üstlenmesi gerekiyordu ki bu da önemli sınırlamalar oluşturuyordu. Ancak robotik alanında yaşanan atılımlarla birlikte artık yavaş yavaş robotlar da işin içine dâhil olmaya başlıyor.

Caltech araştırmacıları tarafından geliştirilen ve DARPA (ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) tarafından finanse edilen bir robot, uzayda kendi başına bir yapı inşa ederek bu alanda önemli bir eşiği geride bıraktı. Robot, Dünya yörüngesinde bir antenin taşıyıcı iskeletinin bir bölümünü farklı parçalardan birleştirmeyi başardı. Araştırmacılar, bunun uzayda gerçekleştirilen ilk otonom yapı inşası olduğunu söylüyor.

ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly) adlı proje kapsamında gerçekleştirilen bu görevde robot; karbon kompozit tüpler, alüminyum bağlantı parçaları ve yansıtıcı bir film kullanarak 1,4 genişliğinde yansıtıcı bir anten oluşturdu. Gerçi ortaya henüz tamamen kullanıma hazır bir anten çıkmış değil. Bunun için ilave inşa işlemleri gerekiyor. Ancak buna rağmen, bir robotun uzayda birbirinden ayrı yapı bileşenlerini bir araya getirerek daha büyük bir yapının parçasını oluşturması, gelecekteki uzay inşaatları açısından önemli bir gösterim niteliği taşıyor.

Aslında uzayda robotlarla inşaat yapılması tamamen yeni bir fikir değil. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) inşasında kullanılan Canadarm2 gibi robotik sistemler, yıllardır büyük bileşenlerin uzayda taşınmasına ve doğru konumlara yerleştirilmesine yardımcı oluyor. Ancak bu sistemlerde temel olarak Dünya'da önceden üretilmiş parçalar bir araya getiriliyor, montaj işlemlerinin önemli bir kısmı ise astronotlar tarafından gerçekleştiriliyor.

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Robot montaj işlemlerini uzayda gerçekleştirse de Dünya'daki mühendisler süreci yakından takip etti. Üstelik robot ile Dünya arasındaki iletişim oldukça sınırlıydı. Mühendislerin her gün yalnızca birkaç kez ve 15 dakikalık iletişim pencereleri içerisinde robotla bağlantı kurmasına izin verildi. Bu sürelerde robotun çektiği fotoğraflar incelendi, karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve gerektiğinde laboratuvardaki kopya model üzerinde çözüm yolları denendi. Ardından hazırlanan komutlar robota gönderildi.

DARPA, Gelecete Uzayda Dev Yapılar Kurabilmek İçin İlk Adımları Atıyor

DARPA'nın NOM4D programının başında bulunan Andrew Detor, gerçekleştirilen testin kilometrelerce büyüklüğünde yapıların uzayda inşa edilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu söylüyor. Detor'a göre bugün mevcut teknolojilerle bu ölçekte yapıların oluşturulması mümkün değil.

NOM4D programının asıl hedefi de uzaya mümkün olduğunca az miktarda işlenmiş ve büyük yapı bileşeni göndermek yerine ham malzemeleri taşıyarak bunları doğrudan yörüngede üretmek. Böylece antenler, optik sistemler ve güneş panelleri gibi büyük yapılar, uzayda çalışacakları koşullara göre tasarlanıp üretilebilecek. Üstelik bu yaklaşım, Dünya'dan fırlatılacak yapıların roketin taşıma kapasitesine ve fırlatma sırasında oluşan yüksek ivmelere dayanması zorunluluğunu da azaltabilir.

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DARPA'nın bu yaklaşımı, Tinkertoys ve K'Nex gibi birbirine eklenebilen yapı oyuncaklarına benzetmesi de dikkat çekiyor. Buradaki fikir, nispeten basit ve tekrarlanabilir montaj işlemlerini otomatikleştirerek, kullanılan robotun boyutundan çok daha büyük yapıların oluşturulabilmesi. Her bölümün ayrı ayrı inşa edilmesi, yansıtıcı ağın eklenmesi ve tamamlanan bölümlerin kademeli olarak açılması planlanıyor. Detor, sistemin karmaşık robotik hareketlere veya ileri düzey algoritmalara ihtiyaç duymadığını, Caltech ekibinin farklı mühendislik işlemlerini bir araya getirerek ölçeklenebilir bir çözüm geliştirdiğini belirtiyor.

Henüz yolun başında olan bu teknoloji, gelecekte büyük antenlerin, gelişmiş teleskopların ve geniş güneş enerjisi sistemlerinin uzayda kurulmasını mümkün kılabilir. Böylece fırlatma sırasında tek parça hâlinde taşınamayacak kadar büyük yapılar, yörüngede aşamalı olarak inşa edilebilir.

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