Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlk kez bir robot uzayda kendi başına yapı inşa etti

    Robotlar Dünya'dan sonra uzayda da devreye girmeye başladı. Caltech tarafından geliştirilen bir robot, Dünya yörüngesinde farklı parçaları birleştirerek otonom şekilde yapı inşa etmeyi başardı.

    İlk kez bir robot uzayda kendi başına yapı inşa etmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    İnsanların uzayda dev yapılar kurma hayalini gerçeğe dönüştürmesi için Dünya'dan parça parça gönderilen yapıları uzayda inşa edebilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bu işi insanların üstlenmesi gerekiyordu ki bu da önemli sınırlamalar oluşturuyordu. Ancak robotik alanında yaşanan atılımlarla birlikte artık yavaş yavaş robotlar da işin içine dâhil olmaya başlıyor. 

    Caltech araştırmacıları tarafından geliştirilen ve DARPA (ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) tarafından finanse edilen bir robot, uzayda kendi başına bir yapı inşa ederek bu alanda önemli bir eşiği geride bıraktı. Robot, Dünya yörüngesinde bir antenin taşıyıcı iskeletinin bir bölümünü farklı parçalardan birleştirmeyi başardı. Araştırmacılar, bunun uzayda gerçekleştirilen ilk otonom yapı inşası olduğunu söylüyor.

    ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly) adlı proje kapsamında gerçekleştirilen bu görevde robot; karbon kompozit tüpler, alüminyum bağlantı parçaları ve yansıtıcı bir film kullanarak 1,4 genişliğinde yansıtıcı bir anten oluşturdu. Gerçi ortaya henüz tamamen kullanıma hazır bir anten çıkmış değil. Bunun için ilave inşa işlemleri gerekiyor. Ancak buna rağmen, bir robotun uzayda birbirinden ayrı yapı bileşenlerini bir araya getirerek daha büyük bir yapının parçasını oluşturması, gelecekteki uzay inşaatları açısından önemli bir gösterim niteliği taşıyor.

    Aslında uzayda robotlarla inşaat yapılması tamamen yeni bir fikir değil. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) inşasında kullanılan Canadarm2 gibi robotik sistemler, yıllardır büyük bileşenlerin uzayda taşınmasına ve doğru konumlara yerleştirilmesine yardımcı oluyor. Ancak bu sistemlerde temel olarak Dünya'da önceden üretilmiş parçalar bir araya getiriliyor, montaj işlemlerinin önemli bir kısmı ise astronotlar tarafından gerçekleştiriliyor.

    Robot, İnşaat Sürecinde Dünya'daki İnsan Mühendislerden Destek Aldı

    Robot montaj işlemlerini uzayda gerçekleştirse de Dünya'daki mühendisler süreci yakından takip etti. Üstelik robot ile Dünya arasındaki iletişim oldukça sınırlıydı. Mühendislerin her gün yalnızca birkaç kez ve 15 dakikalık iletişim pencereleri içerisinde robotla bağlantı kurmasına izin verildi. Bu sürelerde robotun çektiği fotoğraflar incelendi, karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve gerektiğinde laboratuvardaki kopya model üzerinde çözüm yolları denendi. Ardından hazırlanan komutlar robota gönderildi.

    DARPA, Gelecete Uzayda Dev Yapılar Kurabilmek İçin İlk Adımları Atıyor

    DARPA'nın NOM4D programının başında bulunan Andrew Detor, gerçekleştirilen testin kilometrelerce büyüklüğünde yapıların uzayda inşa edilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu söylüyor. Detor'a göre bugün mevcut teknolojilerle bu ölçekte yapıların oluşturulması mümkün değil.

    NOM4D programının asıl hedefi de uzaya mümkün olduğunca az miktarda işlenmiş ve büyük yapı bileşeni göndermek yerine ham malzemeleri taşıyarak bunları doğrudan yörüngede üretmek. Böylece antenler, optik sistemler ve güneş panelleri gibi büyük yapılar, uzayda çalışacakları koşullara göre tasarlanıp üretilebilecek. Üstelik bu yaklaşım, Dünya'dan fırlatılacak yapıların roketin taşıma kapasitesine ve fırlatma sırasında oluşan yüksek ivmelere dayanması zorunluluğunu da azaltabilir.

    DARPA'nın bu yaklaşımı, Tinkertoys ve K'Nex gibi birbirine eklenebilen yapı oyuncaklarına benzetmesi de dikkat çekiyor. Buradaki fikir, nispeten basit ve tekrarlanabilir montaj işlemlerini otomatikleştirerek, kullanılan robotun boyutundan çok daha büyük yapıların oluşturulabilmesi. Her bölümün ayrı ayrı inşa edilmesi, yansıtıcı ağın eklenmesi ve tamamlanan bölümlerin kademeli olarak açılması planlanıyor. Detor, sistemin karmaşık robotik hareketlere veya ileri düzey algoritmalara ihtiyaç duymadığını, Caltech ekibinin farklı mühendislik işlemlerini bir araya getirerek ölçeklenebilir bir çözüm geliştirdiğini belirtiyor.

    Henüz yolun başında olan bu teknoloji, gelecekte büyük antenlerin, gelişmiş teleskopların ve geniş güneş enerjisi sistemlerinin uzayda kurulmasını mümkün kılabilir. Böylece fırlatma sırasında tek parça hâlinde taşınamayacak kadar büyük yapılar, yörüngede aşamalı olarak inşa edilebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor suyuna yağ karışması maliyeti petrol ofisi referans kodu toyota corolla 2000 model motor içi temizleyici zararları no frost buzdolabı kaç dakika çalışır kaç dakika durur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum