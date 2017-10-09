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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk su geçirmez BlackBerry telefonu resmiyet kazandı

BlackBerry markasına ait ilk su geçirmez sertifikalı ve en büyük bataryaya sahip akıllı telefon Motion resmiyet kazandı. Telefon Ortadoğu ülkelerini hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry’nin donanım pazarından tamamen çekilerek isim hakkını satmaya başlaması ile birlikte markada büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Farklı segmentlere yönelik BlackBerry telefonlar ardı ardına geliyor.

Önemli yenilikler

Bir süredir internete sızan BlackBerry Motion adındaki akıllı telefon önemli yeniliklerle resmiyet kazandı. Tamamen dokunmatik ekranlı olan BlackBerry Motion Çinli TCL tarafından geliştirildi.

Yeniliklere bakacak olursak: BlackBerry Motion ailedeki su geçirmez sertifikaya sahip ilk akıllı telefon oldu. IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabiliyor. Diğer taraftan ailedeki en büyük batarya kapasitesine sahip. Yine alt orta kısımdaki menü butonu BlackBerry simgesi taşıyor.

5.5 inçlik Full HD dokunmatik ekrana sahip olan telefon Premium Anti-Scratch kaplama sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı. 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modele 4GB RAM eşlik ediyor.

4000mAh kapasiteli bataryanın iki güne kadar kullanım sunduğu ifade ediliyor. Quick Charge 3.0 sayesinde batarya yüzde 50 seviyesine 40 dakika şarj ile ulaşabiliyor. Telefon güçlendirilmiş alüminyum alaşıma sahip iken arka kısım yine yumuşak bir kaplama sunuyor. Home tuşu ise ayrıca parmak izi sensörü barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Store artık sadece Google ürünlerine ait"

Convenience Key özelliği farklı alanlarda kullanım için 4 farklı profil sunuyor. Ev, Araba, İş, Kişisel şeklinde sıralanan bu profiller bir ev WiFi ağı, araç içi Bluetooth bağlantısı, BlackBerry Hub ile senkronize olmuş toplantılar ve sık kullanılan uygulamalar tarafından tetiklenebiliyor.

Telefonun diğer bir özelliği Motion is the Locker teknolojisi. Bu teknolojide kullanıcılar dökümanlarını ve fotoğraflarını depolama alanının şifreli bir kısmında saklayabiliyor. Şifre veya parmak izi ile girilen bu alana Locker Mode tarafından fotoğraflar gönderiliyor.

Android 7.1 ile gelen telefon Android 8.0 güncellemesini gelecek yıl alacak. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da piyasaya çıkacak model sonrasında farklı ülkelere de gidecek. Fiyatı ise 460$ civarında. 

 

https://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Motion-is-now-official-phone-carries-4000mAh-battery-IP67-certification_id98724 Yorum Yaz
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xxxx1 2 yıl en beğenilen
BB logolu home tuşu(parmak okuyucu) olması gereken yerde ve çok iyi düşünülmüş bir hava katmış.
Genel olarak iyi seviyede bir cihaz, kaplaması, güvenlik seviyesi, Hub için bile tercih nedeni başlıbaşına.
BB logolu home tuşu(parmak okuyucu) olması gereken yerde ve çok iyi düşünülmüş bir hava katmış.Genel olarak iyi seviyede bir cihaz, kaplaması, güvenlik sev...
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zdniz 2 yıl
Bu görseldeki gerçek diyildir heralde
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damn2u 2 yıl
Bu özellikler ve 460$? Ok, bye.
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baysan240 2 yıl damn2u
Orijinalden alıntı: damn2u

Bu özellikler ve 460$? Ok, bye.


Imaging is covered by a single 12MP f/2.0 camera on the back and an 8MP selfie camera on the front. deniyor eğer kamera performansı iyiyse 460 fiyat gayet iyi
full hd ekran için işlemcisi gayet yeterli işlemcinin 835 olması için 460 dolarlık bu telefon varken 650 dolarlık telefon almak çokta mantıklı olmazdı ancak baştan dediğim gibi kamerası iyiyse ki f1.7 -1.8 olaydı iyidi
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12 Angry Men 2 yıl
Ben lisedeyken herkesin elinde BB marka telefon vardı, şimdi yüzüne bakan yok tabi.
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Mianfei 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Ben lisedeyken herkesin elinde BB marka telefon vardı, şimdi yüzüne bakan yok tabi.

bbm neydi beee
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xxxx1 2 yıl en beğenilen
BB logolu home tuşu(parmak okuyucu) olması gereken yerde ve çok iyi düşünülmüş bir hava katmış.
Genel olarak iyi seviyede bir cihaz, kaplaması, güvenlik seviyesi, Hub için bile tercih nedeni başlıbaşına.
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Mianfei 2 yıl
şu quickcharge tam bi balon. %50 ye ulaşıyoda noluyo resmen telefonun diğer %50si daha uzun süre kullanılıyo ve dahauzun sürede doluyo ee burda sayısal bi aldatmaca yok mu şimdi :DD
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mail_er 2 yıl Mianfei
Neden balon olsun benim 3200 mah bataryalı telefonum (mi 5s) 80 dakikada tamamen doluyordu.
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