İlk su geçirmez BlackBerry telefonu resmiyet kazandı

BlackBerry’nin donanım pazarından tamamen çekilerek isim hakkını satmaya başlaması ile birlikte markada büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Farklı segmentlere yönelik BlackBerry telefonlar ardı ardına geliyor.

Önemli yenilikler

Bir süredir internete sızan BlackBerry Motion adındaki akıllı telefon önemli yeniliklerle resmiyet kazandı. Tamamen dokunmatik ekranlı olan BlackBerry Motion Çinli TCL tarafından geliştirildi.

Yeniliklere bakacak olursak: BlackBerry Motion ailedeki su geçirmez sertifikaya sahip ilk akıllı telefon oldu. IP67 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika dayanabiliyor. Diğer taraftan ailedeki en büyük batarya kapasitesine sahip. Yine alt orta kısımdaki menü butonu BlackBerry simgesi taşıyor.

5.5 inçlik Full HD dokunmatik ekrana sahip olan telefon Premium Anti-Scratch kaplama sayesinde çizilmelere karşı dayanıklı. 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modele 4GB RAM eşlik ediyor.

4000mAh kapasiteli bataryanın iki güne kadar kullanım sunduğu ifade ediliyor. Quick Charge 3.0 sayesinde batarya yüzde 50 seviyesine 40 dakika şarj ile ulaşabiliyor. Telefon güçlendirilmiş alüminyum alaşıma sahip iken arka kısım yine yumuşak bir kaplama sunuyor. Home tuşu ise ayrıca parmak izi sensörü barındırıyor.

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Convenience Key özelliği farklı alanlarda kullanım için 4 farklı profil sunuyor. Ev, Araba, İş, Kişisel şeklinde sıralanan bu profiller bir ev WiFi ağı, araç içi Bluetooth bağlantısı, BlackBerry Hub ile senkronize olmuş toplantılar ve sık kullanılan uygulamalar tarafından tetiklenebiliyor.

Telefonun diğer bir özelliği Motion is the Locker teknolojisi. Bu teknolojide kullanıcılar dökümanlarını ve fotoğraflarını depolama alanının şifreli bir kısmında saklayabiliyor. Şifre veya parmak izi ile girilen bu alana Locker Mode tarafından fotoğraflar gönderiliyor.

Android 7.1 ile gelen telefon Android 8.0 güncellemesini gelecek yıl alacak. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da piyasaya çıkacak model sonrasında farklı ülkelere de gidecek. Fiyatı ise 460$ civarında.