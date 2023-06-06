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    İlk Türk Gemisi Muavenet World of Warships’e Ekleniyor

    Dünyaca ünlü denizcilik MMO oyunu World of Warships'in yayıncısı ve geliştiricisi Wargaming, Muavenet muhribini oyuna dahil etti.                                              
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    İlk Türk Gemisi Muavenet World of Warships’e Ekleniyor Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü denizcilik MMO oyunu World of Warships'in yayıncısı ve geliştiricisi Wargaming, Muavenet muhribini oyuna dahil etti. Türk gemisinin oyuna eklenmesini, ünlü oyuncu Murat Serezli tarafından seslendirilen ilk Türk komutan içeriğinin eklenmesi takip edecek.

    Türk Oyuncu Topluluğu Seslendirme için Murat Serezli’yi Seçti

    Erken Erişim'de 24 Mayıs'tan itibaren oyun içinde mevcut olan Türk muhribi Muavenet, yeni Pan-Avrupa muhripleri serisinin başlangıcını oluşturuyor. Oyundaki gemi, V. rütbeden başlayarak, 1946'dan 1960'a kadar Türk Donanması'nda hizmet veren gerçek muhrip Muavenet'e dayanıyor. Bu yeni serinin tamamen yayınlanacağı 19 Temmuz'daki 12.6 güncellemesinde ilk Türk komutan da oyuna katılacak. Ücretsiz olarak sunulan bu yeni eklenti ünlü oyuncu ve yönetmen Murat Serezli tarafından seslendirilecek. Kendisi de 40 yıldır uslanmaz bir bilgisayar ve konsol oyuncusu ve koleksiyoneri olan Serezli, World of Warships'in Türk oyuncu topluluğu tarafından kendi dillerinde seslendirme yapması için seçildi.

    İlk Türk Gemisi Muavenet World of Warships’e Ekleniyor Tam Boyutta Gör

    Türk Oyuncular Artık Türkçe Seslendirmenin Keyfini Çıkaracak

    World of Warships Bölgesel Yayın Direktörü Christian Bergmann, Türkiye'nin World of Warships için en önemli Akdeniz pazarlarından biri olduğunu ve topluluğa bir teşekkür olarak, ekibin onlara kültürel olarak anlamlı bir hediye vermek istediğini söyledi.

    "Murat Serezli, Türkiye'nin en büyük aktörlerinden biri ve oyunda bir komutanı seslendirecek olması heyecan verici. Küresel bir oyun oynarken kendi dilinizi duymaktan daha güzel bir duygu yoktur ve Türk topluluğumuz bu eklemeyle bunu yapabilecek. Oyuncular Murat'ın talimatlarını Türkçe olarak duyabilecekler" dedi.



    İstanbul’da World of Warships Topluluk Etkinliği Rüzgarı Esti

    World of Warships 3 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Estanbul eSport oyun merkezinde kendi oyuncu topluluğu için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte oyuncular Murat Serezli ile fotoğraf çektirip soru sorarken, oyunda bulunan tüm gemileri oynayabildi ve nadir eşyalar kazanmak için çeşitli mücadelelere katıldılar.

    World of Warships'i ücretsiz olarak indirmek veya topluluk etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://worldofwarships.eu/en/news/community/wows-is-sailing-to-turkey adresini ziyaret edebilirsiniz.

    World of Warships Hakkında
    World of Warships, Wargaming'in ücretsiz, tarihi, çevrimiçi bir savaş bilgisayar oyunudur. Beş farklı gemi sınıfını içeren en ikonik savaş gemilerinden oluşan devasa filosu ve stratejik olarak tasarlanmış ortamı ile World of Warships, herkes için uygun olan en üst düzey deniz savaşı oyunu deneyimini sunuyor. Tarihsel olarak gerçekçi gemilerden oluşan en geniş koleksiyonu sayesinde World of Warships, dijital bir gemi müzesi ve denizcilik tarihi meraklıları için bir odak noktası olmaktan gurur duyuyor. Yeni tematik içerikler ve yenilikçi oyun modları düzenli olarak eklenmekte ve geniş oyuncu tabanına çeşitli ve heyecan verici bir oyun deneyimi sunmaktadır.

    Tek franchise - birden fazla platform
    World of Warships'in PC'deki başarılı çıkışının ardından, benzersiz oynanışı ve tasarımı, World of Warships ile ücretsiz devasa deniz savaşlarını diğer platformlara taşımak için uyarlandı: Legends PlayStation ve Xbox'ta, World of Warships Blitz ise iOS ve Android mobil cihazlarında oynanabilir. Resmi web sitesi:http://www.worldofwarships.eu

    Wargaming Hakkında
    Wargaming, merkezi Lefkoşa, Kıbrıs'ta bulunan ödüllü bir çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. 1998'den beri faaliyet gösteren Wargaming, Chicago, Prag, Şangay, Tokyo, Vilnius ve Belgrad'daki stüdyoları da dahil olmak üzere dünya çapında 16 ofisi ile oyun endüstrisinin liderlerinden biri haline gelmiştir. Milyonlarca oyuncu Wargaming'in oyunlarını tüm büyük oyun platformlarında oynamaktadır. Önde gelen oyunlarımız arasında oynaması ücretsiz hit World of Tanks, World of Warships ve World of Tanks Blitz bulunmaktadır.

    Resmi web sitesi:wargaming.com

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    Çok iyi

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