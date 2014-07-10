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İlk versiyonu Kickstarter'da başarıya ulaşan rüzgar ölçüm cihazı Vaavud, 2.0 sürümüyle yeniden destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İlk versiyonu Kickstarter'da başarıya ulaşan rüzgar ölçüm cihazı Vaavud, 2.0 sürümüyle yeniden destek arıyor
İlk versiyonuyla 2013 Mart ayında Kickstater'a giriş yapan ve koyduğu 20,000 pound hedefi geçmeyi başaran akıllı telefon destekli rüzgar ölçüm cihazı Vaavud, v2.0 kodlu yeni sürümüyle yeniden Kickstarter'da destek aramaya başladı

iOS 7 üzeri iPhone, iPod Touch, iPad ve Android 4.0 üstü Galaxy (S3, S4, S5), Nexus (4,5), Droid RAZR M ve HTC One modellerine standart kulaklık girişi üzerinden bağlanan Vaavud v2.0, ilk versiyona oranla değişen tasarımıyla rüzgar hızı yanında artık rüzgar yönünü de algılayabiliyor. İçerisinde yer alan özel mekanizmanın dönmesi sonucu oluşan manyetik alanın, saniyede 40,000 kez ölçüm yapan sensör birimi tarafından algılanmasıyla çalışma gösteren ürün, akıllı telefon uygulaması üzerinden de bu verilerini anlık olarak internet ortamına ve ürünün diğer sahiplerine aktarabiliyor.
Kickstarter üzerinde yine 20,000 pound hedef ile yola çıkan Vaavud Wind Meter v2.0, bitimine daha 40 gün kala yapılacak en az 20 pound (İngiltere dışı 15 pound kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/vaavud/vaavud-wind-meter-v-20?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 5 yıl
Bunları jack girişinden yapabilmesi çok enteresan
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gun 5 yıl
Rüzgar sörfü, para gliding, amatör yelken, uçuşla ilgilenenler artık rüzgar ile ne varsa. Birde tabii basitçe rüzgar türbinü dikmeyi planlıyorsanız zira artık bayağı yüksek seviyeye kadar lisansız kurabiliyorsunuz.
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MustafaNr 5 yıl
Paraşütçüler,Rüzgar Sörfçüleri vs.
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faqa41 5 yıl
kimleri hedef alarak yapılmış bi alet anlayamadim
1 Yanıt Yanıtla
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Virtual Reality 5 yıl faqa41
faqa41

kimleri hedef alarak yapılmış bi alet anlayamadim

Amatör yelkencileri , amatör denizcileri, paraşütçüleri, vs.
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