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    Çinli IM Motors'un paralel park sistemi görenleri hayrete düşürüyor

    Çinli SAIC'e ait IM Motors'un prototip bir aracına ait park videosu izleyenleri hayrete düşürdü. Videoda otomobilin yanal hareket ederek paralel park ettiği görülüyor.

    Çinli SAIC'e ait IM Motors'un prototip bir aracına ait park videosu izleyenleri hayrete düşürdü. Videoda otomobilin yanal hareket ederek paralel park ettiği görülüyor.

    Görüntülerde, elinde bir buket çiçek tutan bir kadının IM Motors'un test aracından çıktığı görülüyor. Kadın aracın kapısını kapatmak için hafifçe itildikten sonra, aracın yanlayarak park alanına hareket ettiği görülüyor. Bazı izleyiciler görüntünün bilgisayar efekti olduğunu düşünse de, farklı açılardan çekilen görüntüler gerçek olduğunu kanıtlıyor.

    Dört tekerlekten direksiyon sistemi sayesinde mümkün oluyor

    Aracın bu şekilde hareket etmesini sağlayan teknoloji, IM Motors'un dijital şasi teknolojisi. Bu gelişmiş sistem, aracın hareketini üç eksende yöneterek IM L6'nın daha kolay paralel park etmesini sağlıyor. Bu teknolojinin bir parçası olan L6'nın dört tekerlekten direksiyon sistemi, arka tekerlekleri önemli ölçüde döndürerek çapraz bir yengeç yürüyüş modu sağlıyor. Bu sistem, sadece 4,99 metrelik dar bir dönüş yarıçapıyla manevra kabiliyetini artırarak dar alanlarda park etmeyi kolaylaştırıyor.

    Videodaki aracın ön ve arka tekerleklerin farklı yönlere baktığı görülüyor. Ön ve arka tekerlekler farklı yönlerde döndürülüp, hassas tork kontrolüyle aracın yatay hareket etmesi sağlanıyor.

    Test aracının IM L6 modeli mi yoksa başka bir model mi olduğu belli değil. Ancak IM Motors'un gelecekteki modellerinde öne çıkaracağı bir özellik olacağı kesin. Belki de gelecekte otomobillerde normal parkın bile yerini bile alabilir, kim bilir.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2024/08/20/im-motors-sideways-parking-technology-stuns-demonstrates-cutting-edge-digital-chassis/ https://weibo.com/7825589595/OsZWg8sSf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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