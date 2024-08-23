Çinli IM Motors'un paralel park sistemi görenleri hayrete düşürüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Çinli SAIC'e ait IM Motors'un prototip bir aracına ait park videosu izleyenleri hayrete düşürdü. Videoda otomobilin yanal hareket ederek paralel park ettiği görülüyor.

Görüntülerde, elinde bir buket çiçek tutan bir kadının IM Motors'un test aracından çıktığı görülüyor. Kadın aracın kapısını kapatmak için hafifçe itildikten sonra, aracın yanlayarak park alanına hareket ettiği görülüyor. Bazı izleyiciler görüntünün bilgisayar efekti olduğunu düşünse de, farklı açılardan çekilen görüntüler gerçek olduğunu kanıtlıyor.

Dört tekerlekten direksiyon sistemi sayesinde mümkün oluyor

Aracın bu şekilde hareket etmesini sağlayan teknoloji, IM Motors'un dijital şasi teknolojisi. Bu gelişmiş sistem, aracın hareketini üç eksende yöneterek IM L6'nın daha kolay paralel park etmesini sağlıyor. Bu teknolojinin bir parçası olan L6'nın dört tekerlekten direksiyon sistemi, arka tekerlekleri önemli ölçüde döndürerek çapraz bir yengeç yürüyüş modu sağlıyor. Bu sistem, sadece 4,99 metrelik dar bir dönüş yarıçapıyla manevra kabiliyetini artırarak dar alanlarda park etmeyi kolaylaştırıyor.

800 km'ye kadar menzil sunan elektrikli IM L6 tanıtıldı 5 ay önce eklendi

Videodaki aracın ön ve arka tekerleklerin farklı yönlere baktığı görülüyor. Ön ve arka tekerlekler farklı yönlerde döndürülüp, hassas tork kontrolüyle aracın yatay hareket etmesi sağlanıyor.

Test aracının IM L6 modeli mi yoksa başka bir model mi olduğu belli değil. Ancak IM Motors'un gelecekteki modellerinde öne çıkaracağı bir özellik olacağı kesin. Belki de gelecekte otomobillerde normal parkın bile yerini bile alabilir, kim bilir.

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IM Motors'un paralel park sistemi görenleri hayrete düşürüyor