Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İmalat sanayisinin alanında tek yerli ve milli iş platformu ‘Parkurda.com’ açıldı

    40 bin sanayiciyi tek platformda buluşturacak ve e-b2b tabana sahip Parkurda.com, hizmete başladı.
    1 hf.
    855
    1
    Diğer
    Abone ol
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Dijital platformlarının ekonomi içindeki payı ve etkinliği her geçen gün artıyor. McKinsey & Company yönetim danışmanlığı şirketinin değerlendirmesine göre, 10 yıl içinde küresel ekonomik faaliyetlerin yüzde 30’unun platformlar üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Ticari faaliyetlerin, görüşme ve organizasyonların yüz yüze gerçekleşmesini zorlaştıran Covid-19 pandemisi ise bu taraftaki süreci hızlandırıyor. Dünyada hızlanan bu trendin dışında kalmak istemeyen Türkiye ise yeni iş bağlantıları oluşturmaya olanak tanıyan e-b2b tabana da sahip ilk yerli ve milli platformuna kavuştu.


    Fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenler ‘Parkurda’da


    Makine sanayisinde kilit bir konumda bulunan talaşlı imalat sektörüne yönelik olarak hazırlanan Parkurda.com, 5 Ekim itibariyle açıldı. İki yıllık hazırlık sürecinin ardından devreye alınan iş ağı platformunun, pandemiden ötürü görüşmeler yapamadığı için yeni projeler alamayan Kobi’lere büyük fayda sağlaması bekleniyor.


    Dört farklı katmadan oluşan iş ağı platformu Parkurda.com, fason iş vermek isteyenlerle fason iş almak isteyenleri buluşturduğu gibi, imalatçı firmaların birbirini tanımalarına beceri ve yeterliliklerini görmelerine de imkan tanıyor.  İş ağı üzerinden buluşan taraflar, güvenli ve şifrelenmiş görüşmelerle süreci sürdürüyor. Platformun kariyer bölümü ise sektörün ve çalışanların beklentileri gözetilerek oluşturuldu. Talaşlı imalat sanayisinde çalışan markalar kariyer bölümü üzerinden ilanlarını yayınlayabildikleri gibi, iş arayanlar ise sistem üzerinden başvuru süreçlerini yönetebiliyor. Kariyer bölümü büyüyüp geliştikçe ileride bir CV bankası oluşturulması planlanıyor. Son teknolojik gelişmeler, sektörü yakından ilgilendiren araştırmalar, makale ve yazılar ise haberler bölümü üzerinden Parkurda.com takipçilerinin bilgisine sunuluyor. Haberler bölümü imalatçıların kendi içeriklerini yayınlamalarına da imkan tanıyor. Parkurda.com platformunun en dikkat çeken alanlarından bir diğeri ise dijital akademi.  Yakın zamanda etkin kullanıma sunulması planlanan akademi bölümünde CNC operatörlüğü başta olmak üzere açılan dersler ücretsiz olarak verilecek. Ayrıca, isteyen imalatçı şirketler akademi bölümüne talep oluşturup eğitim içeriği isteyebilecek.


    Kobilere avantaj sağlayacak


    Türkiye’nin imalat sanayisindeki teknoloji partneri Tezmaksan tarafından hayata geçirilen Parkurda.com, web sayfası bulunmayan, dijital alt yapısını tamamlayamayan orta ve küçük ölçekli Kobi’lere kendilerini tanıtmak için de olanak tanıyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, bu önemli yatırım hakkında şunları aktarıyor: “Böylesi bir iş ağı platformu kurmak uzun süredir düşündüğümüz ama hep tasarım aşamasında kalan bir planlamaydı. İki yıl önce çalışmaları başlattık ve imalat sanayisi ile Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu bir anda hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş ağının arkasındaki güç Tezmaksan olabilir, ama Türkiye’nin makine sektörü olarak birbirimize bağlıyız. Bağlı olmalıyız. Parkurda.com, dijital olarak güçlendirilmiş bir Türkiye’nin canlı vizyonudur. Türkiye artık güvenli ve güvenilir altyapısı da dahil olmak üzere dijitalde diğer ülkelere öncülük etmelidir. Parkurda.com, toplamda bunları ifade ediyor. Güçlü network ağı ile başta Kobi’lerimiz olmak üzere ülkemize büyük değer sağlayacağına inanıyoruz”


    Platformların ekonomiye etkisi artıyor


    Dijital platformların dünya ekonomisindeki yeri ve geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydoğdu, “Yapılan çalışmalar dijital teknoloji alt yapısına sahip şirketlerin geleneksel şirketlerden daha hızlı ve seri büyüdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte platform şirketlerinin, faaliyet gösterdikleri sektörleri anlamlı bir şekilde domine ettikleri de bir gerçek. Talaşlı imalat sanayisi Türkiye sanayisi için çok önemli bir konumda bulunuyor ve ülke ihracatına ciddi katkılar sunuyor. Parkurda.com’un sektöre ciddi avantajlar katacağına eminiz. Türkiye’nin üretim gücünü arttıracağı gibi globalde daha çok ve katma değerli işlerle yer almamızı sağlayacak. Platformu orta ve uzun vadede globali kapsayacak bir noktaya taşımak bulunuyor” diye konuştu.  


    www.parkurda.com
    www.tezmaksan.com.tr
    Tlf: ; 0216 674 60 20
    WhatsApp İletişim Hattı: 05345172470
    Video Linki : https://www.youtube.com/watch?v=QgBxDc6IXvA
     
     



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Tunsan Çelik Dolap Hizmetleri
    5 gün
    Orijinal Toner; Hızlı Kartuş
    6 gün
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız