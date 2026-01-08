IMAX salonları 2025'te doldu taştı; Bugüne kadarki en yüksek hasılata ulaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2025, IMAX için muhteşem bir yıl oldu. Yıl boyunca Avatar: Fire and Ash, F1: The Movie, Superman gibi dikkat çekici filmlere ev sahipliği yapan IMAX salonları, 2025'te rekor hasılata ulaştı.

IMAX salonlarının dünya genelindeki yıllık hasılatı 1.28 milyar dolar açıklandı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor ki IMAX bu etkileyici artış sayesinde kendi rekorunu da geliştirmiş oldu. Daha önce IMAX salonlarının en yüksek hasılata ulaştığı yıl, 1.1 milyar dolar hasılat yapılan 2019 yılıydı. Malumunuz sonraki yıl korona salgını patlak verdi ve o günden beri sinema salonları belini doğrultamadı. Ancak IMAX'in kırdığı bu yeni rekor, en azından IMAX için işlerin yeniden rayına oturduğunu gösteriyor.

IMAX, 2026'da Hasılatını Daha da Arttırabilir

IMAX'in 2026'da bu rekoru biraz daha geliştirmesi bekleniyor. Mevcut öngörüler, bu yıl IMAX salonlarının toplam 1.4 milyar hasılata ulaşacağını söylüyor. Avengers: Doomsday, Dune: Part 3 ve tabii ki The Odyssey'in çıkışı, bu rakama ulaşılmasına fazlasıyla yardımcı olacaktır.

Christopher Nolan'ın tamamını yeni IMAX kameralarla çektiğini The Odyssey'in, IMAX salonlarının sunduğu deneyimi zirveye taşıyacak yapım olması bekleniyor. O yüzden özellikle The Odyssey için insanların özellikle IMAX salonlarını tercih edeceği düşünülüyor.

