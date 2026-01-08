Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    IMAX salonları 2025'te doldu taştı; Bugüne kadarki en yüksek hasılata ulaşıldı

    Sinemaya giden insan sayısının düştüğü bir dönemde, IMAX salonları tam tersi bir grafik çiziyor. 2025'te adeta dolup taşan IMAX salonları, bugüne kadarki en yüksek yıllık hasılatlarına ulaştı.

    IMAX salonları 2025'te doldu taştı; Bugüne kadarki en yüksek hasılata ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    2025, IMAX için muhteşem bir yıl oldu. Yıl boyunca Avatar: Fire and Ash, F1: The Movie, Superman gibi dikkat çekici filmlere ev sahipliği yapan IMAX salonları, 2025'te rekor hasılata ulaştı.

    IMAX salonlarının dünya genelindeki yıllık hasılatı 1.28 milyar dolar açıklandı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor ki IMAX bu etkileyici artış sayesinde kendi rekorunu da geliştirmiş oldu. Daha önce IMAX salonlarının en yüksek hasılata ulaştığı yıl, 1.1 milyar dolar hasılat yapılan 2019 yılıydı. Malumunuz sonraki yıl korona salgını patlak verdi ve o günden beri sinema salonları belini doğrultamadı. Ancak IMAX'in kırdığı bu yeni rekor, en azından IMAX için işlerin yeniden rayına oturduğunu gösteriyor.

    IMAX, 2026'da Hasılatını Daha da Arttırabilir

    IMAX'in 2026'da bu rekoru biraz daha geliştirmesi bekleniyor. Mevcut öngörüler, bu yıl IMAX salonlarının toplam 1.4 milyar hasılata ulaşacağını söylüyor. Avengers: Doomsday, Dune: Part 3 ve tabii ki The Odyssey'in çıkışı, bu rakama ulaşılmasına fazlasıyla yardımcı olacaktır.

    Christopher Nolan'ın tamamını yeni IMAX kameralarla çektiğini The Odyssey'in, IMAX salonlarının sunduğu deneyimi zirveye taşıyacak yapım olması bekleniyor. O yüzden özellikle The Odyssey için insanların özellikle IMAX salonlarını tercih edeceği düşünülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gore siteleri telefonla konuşurken karşı taraf kendi sesini duyuyor tiens bileklik zararları kredi kartı nakite çevirme izmir çiğli nasıl bir yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum