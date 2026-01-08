IMAX salonları 2025'te doldu taştı; Bugüne kadarki en yüksek hasılata ulaşıldı

IMAX salonlarının dünya genelindeki yıllık hasılatı 1.28 milyar dolar açıklandı. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor ki IMAX bu etkileyici artış sayesinde kendi rekorunu da geliştirmiş oldu. Daha önce IMAX salonlarının en yüksek hasılata ulaştığı yıl, 1.1 milyar dolar hasılat yapılan 2019 yılıydı. Malumunuz sonraki yıl korona salgını patlak verdi ve o günden beri sinema salonları belini doğrultamadı. Ancak IMAX'in kırdığı bu yeni rekor, en azından IMAX için işlerin yeniden rayına oturduğunu gösteriyor.
IMAX, 2026'da Hasılatını Daha da Arttırabilir
IMAX'in 2026'da bu rekoru biraz daha geliştirmesi bekleniyor. Mevcut öngörüler, bu yıl IMAX salonlarının toplam 1.4 milyar hasılata ulaşacağını söylüyor. Avengers: Doomsday, Dune: Part 3 ve tabii ki The Odyssey'in çıkışı, bu rakama ulaşılmasına fazlasıyla yardımcı olacaktır.
Christopher Nolan'ın tamamını yeni IMAX kameralarla çektiğini The Odyssey'in, IMAX salonlarının sunduğu deneyimi zirveye taşıyacak yapım olması bekleniyor. O yüzden özellikle The Odyssey için insanların özellikle IMAX salonlarını tercih edeceği düşünülüyor.