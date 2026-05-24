IMAX sinemaları satılıyor

IMAX satışının perde arkası
Son yıllarda premium sinema deneyiminin genel gişe performansının önüne geçmesi IMAX Corporation şirketinin satış konusunda cesaretlenmesini sağladı. Süreç hakkında bilgi sahibi kişilerin aktardığına göre görüşmeler henüz erken aşamada bulunuyor ve sonunda bir anlaşmaya dönüşmeyebilir.
Yapılan pazar araştırmaları ABD ve Kanada’daki bilet satışlarında IMAX dahil premium sinema salonlarının Nisan ayı başına kadar olan dönemde yüzde 16 civarına yükseldiğini gösteriyor. 2021 yılı aynı dönemde bu oran yüzde 13 seviyesindeydi. Sadece IMAX ise geçen yıl ABD gişe gelirlerinin yüzde 5.2’sini aldı. Şirket, “Avatar: Fire and Ash” ile “Project Hail Mary” gibi büyük yapımlarda da güçlü bir pay elde etti.
Aralık ayında yatırımcılarla yapılan bir toplantıda konuşan IMAX kıdemli yöneticisi Rich Gelfond, şirketin gerek ayrı bir halka açık yapı olarak gerekse daha büyük bir kurumsal yapı içinde yüksek değer yaratabileceğini söylemişti. Haber sonrasında IMAX hisseleri, seans sonrası işlemlerde yüzde 10'dan fazla yükseldi.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.