    IMAX sinemaları satılıyor

    Son dönemde insanların premium sinema salonlarına daha fazla ilgi göstermesi IMAX için bir satış hamlesi ihtimalini doğurdu. Şirket potansiyel alıcılarla temaslara başladı.

    Uzun yıllardır premium sinema deneyiminin ilk adresi olan IMAX, el değiştirmeye hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre IMAX, olası bir satış için seçenekleri değerlendirmeye başladı ve potansiyel alıcı olarak eğlence şirketleriyle ilk temaslarını kurdu.

    IMAX satışının perde arkası

    Son yıllarda premium sinema deneyiminin genel gişe performansının önüne geçmesi IMAX Corporation şirketinin satış konusunda cesaretlenmesini sağladı. Süreç hakkında bilgi sahibi kişilerin aktardığına göre görüşmeler henüz erken aşamada bulunuyor ve sonunda bir anlaşmaya dönüşmeyebilir.

    Yapılan pazar araştırmaları ABD ve Kanada’daki bilet satışlarında IMAX dahil premium sinema salonlarının Nisan ayı başına kadar olan dönemde yüzde 16 civarına yükseldiğini gösteriyor. 2021 yılı aynı dönemde bu oran yüzde 13 seviyesindeydi. Sadece IMAX ise geçen yıl ABD gişe gelirlerinin yüzde 5.2’sini aldı. Şirket, “Avatar: Fire and Ash” ile “Project Hail Mary” gibi büyük yapımlarda da güçlü bir pay elde etti.

    Aralık ayında yatırımcılarla yapılan bir toplantıda konuşan IMAX kıdemli yöneticisi Rich Gelfond, şirketin gerek ayrı bir halka açık yapı olarak gerekse daha büyük bir kurumsal yapı içinde yüksek değer yaratabileceğini söylemişti.  Haber sonrasında IMAX hisseleri, seans sonrası işlemlerde yüzde 10’dan fazla yükseldi.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Müştemilat Bey 6 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

