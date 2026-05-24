IMAX sinemaları satılıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır premium sinema deneyiminin ilk adresi olan IMAX, el değiştirmeye hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre IMAX, olası bir satış için seçenekleri değerlendirmeye başladı ve potansiyel alıcı olarak eğlence şirketleriyle ilk temaslarını kurdu.

IMAX satışının perde arkası

Son yıllarda premium sinema deneyiminin genel gişe performansının önüne geçmesi IMAX Corporation şirketinin satış konusunda cesaretlenmesini sağladı. Süreç hakkında bilgi sahibi kişilerin aktardığına göre görüşmeler henüz erken aşamada bulunuyor ve sonunda bir anlaşmaya dönüşmeyebilir.

Avrupa Ligi finalinde bir ilk yaşandı 1 gün önce eklendi

Yapılan pazar araştırmaları ABD ve Kanada’daki bilet satışlarında IMAX dahil premium sinema salonlarının Nisan ayı başına kadar olan dönemde yüzde 16 civarına yükseldiğini gösteriyor. 2021 yılı aynı dönemde bu oran yüzde 13 seviyesindeydi. Sadece IMAX ise geçen yıl ABD gişe gelirlerinin yüzde 5.2’sini aldı. Şirket, “Avatar: Fire and Ash” ile “Project Hail Mary” gibi büyük yapımlarda da güçlü bir pay elde etti.

Aralık ayında yatırımcılarla yapılan bir toplantıda konuşan IMAX kıdemli yöneticisi Rich Gelfond, şirketin gerek ayrı bir halka açık yapı olarak gerekse daha büyük bir kurumsal yapı içinde yüksek değer yaratabileceğini söylemişti. Haber sonrasında IMAX hisseleri, seans sonrası işlemlerde yüzde 10’dan fazla yükseldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: